Hora de distrair a mente: tire a sua sorte do dia para este sábado (20)

O CORREIO traz uma mensagem diária para os seus leitores

Elis Freire

Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 05:00

Já pensou em tirar um dia só para existir e tirar todas as preocupações da mente? Este sábado (20) é um dia perfeito para isso! Não será necessário provar nada a ninguém, apenas ser você mesmo e curtir a vida. É claro que alguns problemas passarão pela mente, mas as energias estarão propensas para que eles sejam passageiros e você consiga aproveitar a paz merecida.

A sorte do dia te mostra ainda que para que a produtividade funcione, o descanso precisa funcionar ainda mais.

A mensagem do dia para você é a seguinte:

Descansar não é desperdício, é reconexão.