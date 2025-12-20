Hora de distrair a mente: tire a sua sorte do dia para este sábado (20)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 05:00
Já pensou em tirar um dia só para existir e tirar todas as preocupações da mente? Este sábado (20) é um dia perfeito para isso! Não será necessário provar nada a ninguém, apenas ser você mesmo e curtir a vida. É claro que alguns problemas passarão pela mente, mas as energias estarão propensas para que eles sejam passageiros e você consiga aproveitar a paz merecida.
A sorte do dia te mostra ainda que para que a produtividade funcione, o descanso precisa funcionar ainda mais.
Sorte do dia
A mensagem do dia para você é a seguinte:
Descansar não é desperdício, é reconexão.
