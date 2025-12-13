Acesse sua conta
Hora de dar um tempo: tire a sua sorte do dia para este sábado (13)

O CORREIO traz uma mensagem diária para os seus leitores

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 13 de dezembro de 2025 às 05:00

Veja e sorte do dia e descubra o que o destino te reserva
Veja e sorte do dia e descubra o que o destino te reserva Crédito: FreePik

Hoje é um dia para buscar silêncio e se voltar para si. Neste sábado (13), será importante dedicar um tempo para cuidar de si e refletir sobre a vida de maneira geral. O dia será propício para escrever suas metas pessoas e profissionais para o ano de 2026, para tomar o famoso "banho premium" e para se descobrir melhor, olhar para o corpo e cuidar da mente.   

A sorte do dia te mostrará que viver no automático traz consequências para além do cansaço, que podem estar mudando seu físico e sua personalidade sem que você pare e se dê um tempo para perceber tudo isso. 

Sorte do dia

A mensagem do dia para você é a seguinte:

Procure escutar aquela voz suave dentro de você que está abafada pela correria do dia a dia. Com certeza, ela tem algo a dizer. 

Esta é uma mensagem diária do CORREIO para os seus leitores. 

