Hora de dar um tempo: tire a sua sorte do dia para este sábado (13)

Elis Freire
Publicado em 13 de dezembro de 2025 às 05:00
Hoje é um dia para buscar silêncio e se voltar para si. Neste sábado (13), será importante dedicar um tempo para cuidar de si e refletir sobre a vida de maneira geral. O dia será propício para escrever suas metas pessoas e profissionais para o ano de 2026, para tomar o famoso "banho premium" e para se descobrir melhor, olhar para o corpo e cuidar da mente.
A sorte do dia te mostrará que viver no automático traz consequências para além do cansaço, que podem estar mudando seu físico e sua personalidade sem que você pare e se dê um tempo para perceber tudo isso.
Sorte do dia
A mensagem do dia para você é a seguinte:
Procure escutar aquela voz suave dentro de você que está abafada pela correria do dia a dia. Com certeza, ela tem algo a dizer.
Esta é uma mensagem diária do CORREIO para os seus leitores.