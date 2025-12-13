NÃO VÁ QUE É BARRIL

Iludidos: 4 signos vão se meter em furadas no amor em dezembro

De acordo com previsões, será necessário ficar atento ao sinais

Elis Freire

Publicado em 13 de dezembro de 2025 às 12:31

Ilusão no amor Crédito: Free Pik

Dezembro trará muitas expectativas e emoções à flor da pele, afinal, começar um ano com um novo amor pode parecer uma ótima ideia para quem está solteiro (a).Porém, as previsões da Astrologia alertam que alguns signos podem se meter em "furadas", caso não fiquem atentos aos sinais. O clima de reviravolta na vida amorosa será forte, mas ele poderá cegar de sinais nada positivos sobre quem se está se envolvendo com toda a paixão.

Veja os 4 signos que vão se meter em furadas amorosas em dezembro:

Áries

Para começar, Áries entra em dezembro com energia alta e vontade de viver novas experiências, mas, ainda assim, precisa ficar atento aos sinais. Isso porque, embora o clima esteja quente na primeira quinzena, você pode se enrolar se não reparar no que está sendo dito nas entrelinhas. Além disso, a segunda metade do mês traz uma desacelerada, o que facilita perceber quem realmente vale a pena e quem só está bagunçando sua cabeça.

Touro

Touro chega em dezembro com intensidade emocional e conversas profundas. Por isso, vale observar sinais de reciprocidade, de interesse real e de respeito ao tempo do outro. Até o dia 11, você vive um ótimo momento para alinhar expectativas e, consequentemente, evitar mal-entendidos. Porém, a energia do mês pede atenção dobrada aos impulsos, já que a paixão pode vir forte e, ao mesmo tempo, turvar sua visão.

Libra

Libra vive um mês de plot twist no amor. E, justamente por isso, precisa ficar muito atento aos sinais. Afinal, um crush misterioso pode virar sua vida de cabeça para baixo, e as emoções tendem a oscilar. Além disso, dificuldades podem surgir, especialmente se você ignorar alertas importantes logo de início. A dica é observar atitudes: elas dizem mais do que palavras.

Escorpião

Escorpião começa o mês em silêncio, mas profundamente observador. Por isso, os sinais no amor devem aparecer para você com clareza, especialmente até o dia 10. A questão é que nem tudo será positivo, então vale manter o olhar atento para possíveis ilusões ou promessas vazias. Depois disso, sua intuição volta com tudo e te ajuda a navegar dezembro com mais segurança emocional.