Iludidos: 4 signos vão se meter em furadas no amor em dezembro

De acordo com previsões, será necessário ficar atento ao sinais

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 13 de dezembro de 2025 às 12:31

Ilusão no amor
Ilusão no amor Crédito: Free Pik

Dezembro trará muitas expectativas e emoções à flor da pele, afinal, começar um ano com um novo amor pode parecer uma ótima ideia para quem está solteiro (a).Porém, as previsões da Astrologia alertam que alguns signos podem se meter em "furadas", caso não fiquem atentos aos sinais. O clima de reviravolta na vida amorosa será forte, mas ele poderá cegar de sinais nada positivos sobre quem se está se envolvendo com toda a paixão. 

Veja os 4 signos que vão se meter em furadas amorosas em dezembro:

Áries

Para começar, Áries entra em dezembro com energia alta e vontade de viver novas experiências, mas, ainda assim, precisa ficar atento aos sinais. Isso porque, embora o clima esteja quente na primeira quinzena, você pode se enrolar se não reparar no que está sendo dito nas entrelinhas. Além disso, a segunda metade do mês traz uma desacelerada, o que facilita perceber quem realmente vale a pena e quem só está bagunçando sua cabeça.

Famosos do signo de Áries

Anitta (30 de março) por Reprodução/Instagram
Lady Gaga (28 de março) por Reprodução
Vladimir Brichta (22 de março) por Divulgação
Roberto Carlos (19 de abril) por Divulgaçao
Xuxa (24 de março) por Reprodução
Ana Maria Braga (1º de abril) por Reprodução
Pedro Pascal (2 de abril) por Reprodução/Instagram
Elton John (25 de março) por Shutterstock
Padre Fábio de Melo (3 de abril) por Reprodução
Mariah Carey (27 de março) por Shutterstock
Viviane Araújo (25 de março) por Reprodução/Instagram
Nathalia Dill (24 de março) por Reprodução
Robert Downey Jr. (4 de abril) por Divulgação
Juliana Paes (26 de março) por Netflix
Pedro Bial (29 de março) por Reprodução/TV Globo
Jorge Ben Jor (22 de março) por Reprodução/Instagram @marcosoliveirapht
1 de 16
Anitta (30 de março) por Reprodução/Instagram

Touro

Touro chega em dezembro com intensidade emocional e conversas profundas. Por isso, vale observar sinais de reciprocidade, de interesse real e de respeito ao tempo do outro. Até o dia 11, você vive um ótimo momento para alinhar expectativas e, consequentemente, evitar mal-entendidos. Porém, a energia do mês pede atenção dobrada aos impulsos, já que a paixão pode vir forte e, ao mesmo tempo, turvar sua visão.

Famosos do signo de Touro

Rebeca Andrade (8 de maio) por Alexandre Loureiro/COB
Ludmilla (24 de abril) por Reprodução
Cauã Reymond (20 de maio) por Reprodução/Instagram
Rodrigo Hilbert (22 de abril) por Divulgação
Faustão (2 de maio) por Reprodução / Redes Sociais
Lulu Santos (4 de maio) por Divulgação
Sophie Charlotte (29 de abril) por Reprodução/Instagram
Dwayne Johnson (2 de maio) por Shutterstock
Adele (5 de maio) por Shutterstock
Mel Maia (3 de maio) por Reprodução/Instagram
Mônica Martelli (17 de maio) por TikTok/Divulgação
Beatriz Souza (20 de maio) por Alexandre Loureiro/COB
Sabrina Carpenter (11 de maio) por Reprodução/Instagram
Al Pacino (25 de abril) por Reprodução
Robert Pattinson (13 de maio) por Reprodução
Henry Cavill (5 de maio) por Reprodução
1 de 16
Rebeca Andrade (8 de maio) por Alexandre Loureiro/COB

Libra

Libra vive um mês de plot twist no amor. E, justamente por isso, precisa ficar muito atento aos sinais. Afinal, um crush misterioso pode virar sua vida de cabeça para baixo, e as emoções tendem a oscilar. Além disso, dificuldades podem surgir, especialmente se você ignorar alertas importantes logo de início. A dica é observar atitudes: elas dizem mais do que palavras.

Famosos do signo de Libra

Rodrigo Faro (20 de outubro) por Reprodução
Cláudia Abreu (12 de outubro) por Reprodução / TV Globo
Fernanda Montenegro (16 de outubro) por Reprodução
Miguel Falabella (10 de outubro) por Reprodução/Instagram
Will Smith (25 de setembro) por Jas Davis/Instagram
Evaristo Costa (30 de setembro) por Reprodução
André Marques (24 de setembro) por Reprodução
Klara Castanho (6 de outubro) por Reprodução/TV Globo
Patrícia Poeta (19 de outubro) por Reprodução/Instagram
Rodrigo Lombardi (15 de outubro) por Reprodução
Vitória Strada (12 de outubro) por Divulgação
Kim Kardashian (21 de outubro) por divulgação
Cleo Pires (2 de outubro) por Reprodução/Instagram
Zac Efron (18 de outubro) por Divulgação
Scheila Carvalho (24 de setembro) por Reprodução
Patricia Abravanel (4 de outubro) por Gabriel Cardoso/SBT
1 de 16
Rodrigo Faro (20 de outubro) por Reprodução

Escorpião

Escorpião começa o mês em silêncio, mas profundamente observador. Por isso, os sinais no amor devem aparecer para você com clareza, especialmente até o dia 10. A questão é que nem tudo será positivo, então vale manter o olhar atento para possíveis ilusões ou promessas vazias. Depois disso, sua intuição volta com tudo e te ajuda a navegar dezembro com mais segurança emocional.

Famosos do signo de Escorpião

Lázaro Ramos (1º de novembro) por Rafael Reis & Antonio Netto/Divulgação
William Bonner (16 de novembro) por Reprodução / Globoplay
Reynaldo Gianecchini (12 de novembro) por Reprodução
Alice Wegmann (3 de novembro) por Reprodução
Luciana Gimenez (3 de novembro) por Reprodução/Instagram
Katy Perry (25 de outubro) por Reprodução | Instagram
Carla Perez (16 de novembro) por Reprodução
Fábio Jr (21 de novembro) por Reprodução
Milton Nascimento (26 de outubro) por Divulgação
Dani Calabresa (12 de novembro) por Reprodução
Anne Hathaway (12 de novembro) por Shutterstock
Leonardo Dicaprio (11 de novembro) por Divulgação
Ryan Reynolds (23 de outubro) por Reprodução/Instagram
Fiuk (25 de outubro) por Reprodução
Xamã (30 de outubro) por Divulgação
Pabllo Vittar (1º de novembro) por Reprodução
1 de 16
Lázaro Ramos (1º de novembro) por Rafael Reis & Antonio Netto/Divulgação

Amor Signos Astrologia

