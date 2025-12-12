Acesse sua conta
Bolso furado: 4 signos vão se afundar em gastos neste fim de ano

Um avalanche de dívidas poderá chegar para estes signos no final de 2025

  Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 18:43

Gastos financeiros
Gastos financeiros Crédito: FreePik

Dezembro chega repleto de festas, confraternizações e propostas de viagens, mas tudo isso causará um grande desequilíbrio financeiro para alguns signos de acordo com previsões da Astrologias. 4 em especial não conseguirão controlar o bolso e entrarão em 2026 já no vermelho. Os astrólogos reforçam que a euforia de curtir e comprar atingirá com força esses signos, afundando-os em gastos, que poderão gerar muitas dívidas. 

Veja os 4 signos que vão se afundar em gastos neste fim de ano de acordo com os astrólogos do site João Bidu:

Áries

Áries entra dezembro cheio de ideias e oportunidades, mas também com uma tendência forte a se empolgar. E, como o mês traz chances de limpar nome e organizar dívidas, é importante não colocar tudo a perder com gastos por impulso. Mesmo que o clima festivo chame, vale respirar fundo e priorizar compras realmente necessárias.

Touro

Embora o mês prometa oportunidades financeiras, Touro pode sentir a tentação de gastar para compensar um ano instável. No entanto, é justamente agora que o foco deve estar na estabilidade. Portanto, antes de fazer aquela compra de fim de ano, vale analisar se ela cabe no orçamento ou se é só desejo passageiro.

Gêmeos

Com Júpiter retrô na sua 2ª Casa, Gêmeos promete economizar em um dia e gastar dobrado no seguinte. Assim, dezembro vira um teste de autocontrole. Além disso, as previsões reforçam reflexões sobre como lida com o dinheiro. É o momento ideal para organizar gastos, evitar “só dessa vez” e rever prioridades.

Peixes

Peixes pode viver o famoso “dezembro vermelho”, mas não por causa do Natal. É que o signo tende a exagerar nos gastos, seja para agradar outras pessoas ou para aliviar o emocional. Entretanto, o mês também traz chances reais de ganhar mais, então organizar o orçamento é essencial para transformar boas oportunidades em prosperidade, e não em dívidas.

