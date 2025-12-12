PREVISÕES DOS ASTROS

Bolso furado: 4 signos vão se afundar em gastos neste fim de ano

Um avalanche de dívidas poderá chegar para estes signos no final de 2025

Elis Freire

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 18:43

Gastos financeiros Crédito: FreePik

Dezembro chega repleto de festas, confraternizações e propostas de viagens, mas tudo isso causará um grande desequilíbrio financeiro para alguns signos de acordo com previsões da Astrologias. 4 em especial não conseguirão controlar o bolso e entrarão em 2026 já no vermelho. Os astrólogos reforçam que a euforia de curtir e comprar atingirá com força esses signos, afundando-os em gastos, que poderão gerar muitas dívidas.

Veja os 4 signos que vão se afundar em gastos neste fim de ano de acordo com os astrólogos do site João Bidu:

Áries

Áries entra dezembro cheio de ideias e oportunidades, mas também com uma tendência forte a se empolgar. E, como o mês traz chances de limpar nome e organizar dívidas, é importante não colocar tudo a perder com gastos por impulso. Mesmo que o clima festivo chame, vale respirar fundo e priorizar compras realmente necessárias.

Touro

Embora o mês prometa oportunidades financeiras, Touro pode sentir a tentação de gastar para compensar um ano instável. No entanto, é justamente agora que o foco deve estar na estabilidade. Portanto, antes de fazer aquela compra de fim de ano, vale analisar se ela cabe no orçamento ou se é só desejo passageiro.

Gêmeos

Com Júpiter retrô na sua 2ª Casa, Gêmeos promete economizar em um dia e gastar dobrado no seguinte. Assim, dezembro vira um teste de autocontrole. Além disso, as previsões reforçam reflexões sobre como lida com o dinheiro. É o momento ideal para organizar gastos, evitar “só dessa vez” e rever prioridades.

Peixes