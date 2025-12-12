Carta O Mundo no tarot desta sexta (12 de dezembro) fecha ciclos dos signos antes do Natal e anuncia um período de conquistas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 05:00
A carta O Mundo chega na leitura como um convite para celebrar as vitórias do ano. Mesmo quem enfrentou fases desafiadoras sente agora a aproximação de um ciclo que se encerra com mais maturidade e entendimento.
A energia do dia favorece a organização, conversas resolutivas e pequenas vitórias pessoais. O tarot aponta que essa é uma fase forte para finalizar trabalhos, selar acordos ou tomar decisões que estavam travadas.
Tarot
Para os signos, a carta atua de forma ampla. Áries sente que superou etapas difíceis. Touro reorganiza prioridades para o próximo ano. Gêmeos entende melhor os resultados conquistados. Câncer cria espaço emocional para novos começos. Leão percebe evolução pessoal. Virgem encerra pendências. Libra encontra harmonia. Escorpião finaliza processos internos. Sagitário fecha compromissos com clareza. Capricórnio estrutura metas com firmeza. Aquário celebra aprendizados. Peixes conclui jornadas emocionais importantes.
O Mundo indica que o caminho se abre para movimentos maiores logo após o Natal.