Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Carta O Mundo no tarot desta sexta (12 de dezembro) fecha ciclos dos signos antes do Natal e anuncia um período de conquistas

Leitura indica conclusão de pendências e sensação de missão cumprida para muitos signos

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 05:00

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

A carta O Mundo chega na leitura como um convite para celebrar as vitórias do ano. Mesmo quem enfrentou fases desafiadoras sente agora a aproximação de um ciclo que se encerra com mais maturidade e entendimento.

A energia do dia favorece a organização, conversas resolutivas e pequenas vitórias pessoais. O tarot aponta que essa é uma fase forte para finalizar trabalhos, selar acordos ou tomar decisões que estavam travadas.

Tarot

Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
A Estrela no Tarot por Reprodução
Tarot: carta A Temperança por Reprodução
Tarot: carta da Justiça por Reprodução
Tarot: O Eremita por Divulgação
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
1 de 24
Tarot por Shutterstock

Para os signos, a carta atua de forma ampla. Áries sente que superou etapas difíceis. Touro reorganiza prioridades para o próximo ano. Gêmeos entende melhor os resultados conquistados. Câncer cria espaço emocional para novos começos. Leão percebe evolução pessoal. Virgem encerra pendências. Libra encontra harmonia. Escorpião finaliza processos internos. Sagitário fecha compromissos com clareza. Capricórnio estrutura metas com firmeza. Aquário celebra aprendizados. Peixes conclui jornadas emocionais importantes.

O Mundo indica que o caminho se abre para movimentos maiores logo após o Natal.

Tags:

Signos Tarot Astrologia

Mais recentes

Imagem - Hora de aprender com a vida: tire a sua sorte do dia para esta sexta (12)

Hora de aprender com a vida: tire a sua sorte do dia para esta sexta (12)
Imagem - O dia de hoje (12 de dezembro) marca um ponto de virada positivo para 3 signos

O dia de hoje (12 de dezembro) marca um ponto de virada positivo para 3 signos
Imagem - Boa sorte e leveza guiam o dia nesta sexta-feira (12 de dezembro) para alguns signos

Boa sorte e leveza guiam o dia nesta sexta-feira (12 de dezembro) para alguns signos

MAIS LIDAS

Imagem - R$ 100 mil: veja quem venceu o último sorteio do ano da Nota Premiada Bahia
01

R$ 100 mil: veja quem venceu o último sorteio do ano da Nota Premiada Bahia

Imagem - Beneficiários do Planserv podem pagar mensalidades até 200% mais caras, alerta associação
02

Beneficiários do Planserv podem pagar mensalidades até 200% mais caras, alerta associação

Imagem - O dia abre caminhos, e mensagens importantes chegam para cada signo hoje (11 de dezembro)
03

O dia abre caminhos, e mensagens importantes chegam para cada signo hoje (11 de dezembro)

Imagem - Anjo da Guarda desta quinta (11 de dezembro) avisa a 4 signos: pode sorrir, a melhor fase da sua vida começa agora
04

Anjo da Guarda desta quinta (11 de dezembro) avisa a 4 signos: pode sorrir, a melhor fase da sua vida começa agora