A capital brasileira que conseguiu reduzir calor extremo ao plantar mais de 1 milhão de árvores

Estudo da UFG comprova que arborização maciça melhora clima e qualidade de vida na capital

Publicado em 1 de fevereiro de 2026 às 11:00

Cidade reúne mais de 1 milhão de árvores em parques e bosques e virou referência para o PlaNAU, lançado em 2025 Crédito: jcdf/Wikimedia Commons

Goiânia encontrou uma solução eficiente para combater o calor intenso das cidades brasileiras. Com o plantio de 1,2 milhão de mudas, a capital reduziu a temperatura urbana em uma média impressionante de 2,3 °C.

Essa transformação climática aconteceu graças aos investimentos constantes em políticas de arborização. Hoje, a cidade é um exemplo global de sustentabilidade, abrigando mais de um milhão de árvores em sua malha.

A presença constante de vegetação beneficia diretamente a qualidade de vida local. A distribuição dessas árvores ocorre em 32 parques e bosques, garantindo que o equilíbrio ecológico seja sentido em diversos bairros.

Impacto ambiental e reconhecimento global

Por causa desse empenho, a cidade conquistou o reconhecimento como uma das "Cidades Árvore do Mundo". O título é concedido pela FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura) e pela Arbor Day Foundation, destacando o município no cenário internacional.

Além do clima agradável, esse destaque atrai olhares positivos para o compromisso ambiental do Brasil. O sucesso de Goiânia reforça que é possível enfrentar o calor excessivo com planejamento verde e estratégico.

Com o intuito de manter esses resultados, as autoridades trabalham ao lado dos moradores. Esse esforço conjunto garante que a vasta área verde por habitante continue sendo um dos maiores orgulhos da capital goiana.

De fato, a participação popular é um dos pilares desse projeto sustentável. O protocolo de construção do plano de arborização foi colaborativo, usando a escuta da sociedade para definir as melhores ações locais.

Exemplo para o Plano Nacional de Arborização

O sucesso goiano serviu de base para o Plano Nacional de Arborização Urbana, o PlaNAU. Lançado em 2025, o projeto federal quer aumentar a cobertura vegetal das cidades do Brasil de 45,5% para o índice de 65%.

Assim, o Governo Federal pretende implementar mais de 360 mil hectares de áreas verdes em todo o país. O foco é garantir que todas as prefeituras tenham planos de arborização ativos e participativos até 2045.

A união entre planejamento técnico e diálogo com o povo gera frutos positivos e duradouros. Goiânia demonstra que medidas sustentáveis não apenas refrescam o clima, mas também asseguram um futuro mais protegido.