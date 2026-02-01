Acesse sua conta
Fevereiro muda tudo no amor e Leão, Virgem e mais 3 signos sentem uma virada nos relacionamentos

Esse é um período de ajustes profundos, reconexões e decisões que fortalecem vínculos importantes

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 1 de fevereiro de 2026 às 11:00

Signos e amor
Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

Fevereiro não chega com promessas vazias, mas com movimentos claros de amadurecimento emocional. Relações passam por conversas necessárias, reencontros marcantes e redefinições que tornam os vínculos mais honestos e sustentáveis. Para cinco signos, este é um mês em que o amor deixa de ser confuso e começa a encontrar um novo equilíbrio. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leão: Fevereiro inicia um novo capítulo nos seus relacionamentos. Conversas sinceras e ajustes de expectativa ajudam a alinhar o que você sente com o que realmente deseja viver. Para quem está solteiro, o mês pode trazer um encontro que muda sua visão sobre amor.

Dica cósmica: Relações evoluem quando você aceita mudar junto.

10 livros para quem é do signo de Leão

A Paciente Silenciosa – Alex Michaelides: Leão ama reviravolta com teatralidade. por Divulgação
A Moreninha – Joaquim Manuel de Macedo: Romântico e social - combina com o charme leonino. por Divulgação
Livro de Azrael – Amber V. Nicole: Escuro, grandioso e dramático - Leão adora impacto. por Divulgação
Amor Teoricamente – Ali Hazelwood: Personagens fortes e diálogos marcantes. por Divulgação
Antes Que o Café Esfrie – Toshikazu Kawaguchi: Sentimental e memorável - Leão adora histórias que marcam. por Divulgação
A Cor Púrpura – Alice Walker: Transformação profunda - Leão ama narrativas de força. por Divulgação
O Homem Invisível – H. G. Wells: Dramático, provocador, cheio de ego e conflito. por Divulgação
Quase um Rockstar – Matthew Quick: Mensagem de força e superação - vibe leonina. por Divulgação
A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes – Suzanne Collins: Ambicioso, dramático e cheio de poder. por Divulgação
A Sutil Arte de Ligar o F*da-se – Mark Manson: Direto, provocador e cheio de personalidade. por Divulgação
A Paciente Silenciosa – Alex Michaelides: Leão ama reviravolta com teatralidade. por Divulgação

Virgem: O amor ganha mais suavidade em fevereiro. Relações se tornam mais próximas, com espaço para afeto, reconciliações e compreensão mútua. Se estiver solteiro, o mês favorece encontros naturais, sem pressão ou controle excessivo.

Dica cósmica: Permitir-se sentir também é uma forma de cuidado.

10 livros para quem é do signo de Virgem

Trono de Vidro – Sarah J. Maas: Virgem gosta de crescimento, disciplina e personagens estratégicos. por Divulgação
Oito Montanhas – Paolo Cognetti: Contemplativo, preciso e emocional sem exageros - a cara do signo. por Divulgação
Morte no Nilo – Agatha Christie: Mistério lógico e elegante - Virgem ama desvendar padrões. por Divulgação
A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver – Ana Claudia Quintana Arantes: Reflexivo, direto, humano - combina com a profundidade virginiana. por Divulgação
Quarto de Despejo – Carolina Maria de Jesus: Realidade dura, observação precisa e força - Virgem respeita autenticidade. por Divulgação
O Conto da Aia – Margaret Atwood: Crítico e inteligente - estimula a mente analítica. por Divulgação
Os Dois Morrem no Final – Adam Silvera: Emotivo, mas com estrutura enxuta - exatamente o que Virgem gosta. por Divulgação
A Razão do Amor – Ali Hazelwood: Romance com ciência, lógica e método - impossível ser mais virginiano. por Divulgação
As Aventuras de Sherlock Holmes – Arthur Conan Doyle: Raciocínio puro - match total com Virgem. por Divulgação
Klara e o Sol – Kazuo Ishiguro: Sutil, controlado e cheio de camadas - perfeito para o signo. por Divulgação
Trono de Vidro – Sarah J. Maas: Virgem gosta de crescimento, disciplina e personagens estratégicos. por Divulgação

Libra: Fevereiro pede maturidade emocional e responsabilidade afetiva. Relacionamentos melhoram quando você encara conversas difíceis com honestidade e evita idealizações. Para solteiros, há oportunidades, mas é essencial observar atitudes.

Dica cósmica: Escolhas conscientes constroem relações mais estáveis.

10 livros para quem é do signo de Libra

Memórias Póstumas de Brás Cubas – Machado de Assis: Elegante, irônico e crítico - combina com o olhar refinado de Libra. por Divulgação
Powerless – Lauren Roberts: Romantasia com estética forte e tensão romântica - Libra adora. por Divulgação
Casada Até Quarta – Catherine Bybee: Romance leve e agradável - Libra gosta de conforto emocional. por Divulgação
A Noiva Fantasma – Yangsze Choo: Misterioso, belo, cultural - tudo que Libra aprecia. por Divulgação
O Jardim Secreto – Frances Hodgson Burnett: Estético, delicado, transformador - Libra se encanta. por Divulgação
Um Lugar Bem Longe Daqui – Delia Owens: Natureza, poesia e emoção equilibrada - perfeito para o signo. por Divulgação
O Amor da Minha Vida – Rosie Walsh: Drama + mistério + romance - Libra ama dualidades. por Divulgação
A Vida Mentirosa dos Adultos – Elena Ferrante: Camadas sociais e emocionais - Libra gosta de histórias humanas. por Divulgação
Malibu Renasce – Taylor Jenkins Reid: Drama glamouroso e visual - a estética libriana vibra. por Divulgação
O Ano do Pensamento Mágico – Joan Didion: Profundo e delicado ao mesmo tempo - o equilíbrio que Libra preza. por Divulgação
Memórias Póstumas de Brás Cubas – Machado de Assis: Elegante, irônico e crítico - combina com o olhar refinado de Libra. por Divulgação

Escorpião: O mês traz respostas que você esperava há muito tempo. Relações ganham definição, reencontros se esclarecem e decisões importantes finalmente se resolvem. O que não faz mais sentido tende a sair do caminho.

Dica cósmica: Clareza também é uma forma de libertação.

10 livros para quem é do signo de Escorpião

Quarta Asa – Rebecca Yarros: Escuro, intenso, perigoso - exatamente a vibração de Escorpião. por Divulgação
A Empregada – Freida McFadden: Sombrio, psicológico, cheio de segredos e reviravoltas - energia escorpiana pura. por Divulgação
E Não Sobrou Nenhum – Agatha Christie: Suspense fechado, claustrofóbico e letal - o signo adora complexidade. por Divulgação
O Ateneu – Raul Pompeia: Tenso, psicológico e sufocante - Escorpião se atrai por camadas escuras e emocionais. por Divulgação
O Colecionador – John Fowles: Obscuro e perturbador - Escorpião gosta do lado sombrio da psique. por Divulgação
A Vegetariana – Han Kang: Transformação radical e desconforto emocional - Escorpião vibra. por Divulgação
Daisy Jones & The Six – Taylor Jenkins Reid: Paixão, queda, obsessão - temas que falam com o signo. por Divulgação
Coraline – Neil Gaiman: Sombrio, simbólico e psicológico - conversa com o arquétipo escorpiano. por Divulgação
O Paradoxo da Escolha – Barry Schwartz: Intenso, reflexivo e psicológico - Escorpião ama mergulhar na mente humana. por Divulgação
O Retrato de Dorian Gray – Oscar Wilde: Tentação, decadência, transformação - Escorpião entende essa energia. por Divulgação
Quarta Asa – Rebecca Yarros: Escuro, intenso, perigoso - exatamente a vibração de Escorpião. por Divulgação

Aquário: Fevereiro devolve sua sensação de pertencimento nos relacionamentos. Você se sente mais seguro para ser quem é e isso melhora tanto vínculos existentes quanto novas conexões. O amor flui melhor quando você para de se anular.

Dica cósmica: Relações verdadeiras começam com autenticidade.

10 livros para quem é do signo de Aquário

O Iluminado – Stephen King: Sombrio, psicológico e disruptivo - o signo gosta de tensão mental. por Divulgação
Extraordinário – R. J. Palacio: Humanidade, empatia e ruptura de padrões - Aquário vibra. por Divulgação
Feita de Fumaça e Osso – Laini Taylor: Fantasia fora do padrão - Aquário adora o diferente. por Divulgação
O Homem do Castelo Alto – Philip K. Dick: Ucronias e realidades alternativas - Aquário AMA ideias novas. por Divulgação
Iracema – José de Alencar: Construção simbólica e cultural - Aquário aprecia contextos sociais. por Divulgação
Hibisco Roxo – Chimamanda Ngozi Adichie: Questões sociais e culturais - Aquário admira narrativas transformadoras. por Divulgação
A Sociedade do Cansaço – Byung-Chul Han: Crítica contemporânea - Aquário AMA teoria crítica. por Divulgação
Por Lugares Incríveis – Jennifer Niven: Sensibilidade, liberdade, temas sociais e quebra de padrões - combina com o espírito questionador e humanista de Aquário. por Divulgação
A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil – Becky Chambers: Sci-fi caloroso e humanista - perfeito para Aquário. por Divulgação
A Parábola do Semeador – Octavia Butler: Afrofuturismo e política - 100% aquariano. por Divulgação
O Iluminado – Stephen King: Sombrio, psicológico e disruptivo - o signo gosta de tensão mental. por Divulgação

Tags:

Signo Amor Leão Virgem Libra Escorpião Aquário Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

