ASTROLOGIA

Fevereiro muda tudo no amor e Leão, Virgem e mais 3 signos sentem uma virada nos relacionamentos

Esse é um período de ajustes profundos, reconexões e decisões que fortalecem vínculos importantes

Giuliana Mancini

Publicado em 1 de fevereiro de 2026 às 11:00

Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

Fevereiro não chega com promessas vazias, mas com movimentos claros de amadurecimento emocional. Relações passam por conversas necessárias, reencontros marcantes e redefinições que tornam os vínculos mais honestos e sustentáveis. Para cinco signos, este é um mês em que o amor deixa de ser confuso e começa a encontrar um novo equilíbrio. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leão: Fevereiro inicia um novo capítulo nos seus relacionamentos. Conversas sinceras e ajustes de expectativa ajudam a alinhar o que você sente com o que realmente deseja viver. Para quem está solteiro, o mês pode trazer um encontro que muda sua visão sobre amor.

Dica cósmica: Relações evoluem quando você aceita mudar junto.

Virgem: O amor ganha mais suavidade em fevereiro. Relações se tornam mais próximas, com espaço para afeto, reconciliações e compreensão mútua. Se estiver solteiro, o mês favorece encontros naturais, sem pressão ou controle excessivo.

Dica cósmica: Permitir-se sentir também é uma forma de cuidado.

Libra: Fevereiro pede maturidade emocional e responsabilidade afetiva. Relacionamentos melhoram quando você encara conversas difíceis com honestidade e evita idealizações. Para solteiros, há oportunidades, mas é essencial observar atitudes.

Dica cósmica: Escolhas conscientes constroem relações mais estáveis.

Escorpião: O mês traz respostas que você esperava há muito tempo. Relações ganham definição, reencontros se esclarecem e decisões importantes finalmente se resolvem. O que não faz mais sentido tende a sair do caminho.

Dica cósmica: Clareza também é uma forma de libertação.

Aquário: Fevereiro devolve sua sensação de pertencimento nos relacionamentos. Você se sente mais seguro para ser quem é e isso melhora tanto vínculos existentes quanto novas conexões. O amor flui melhor quando você para de se anular.

Dica cósmica: Relações verdadeiras começam com autenticidade.