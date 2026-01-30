MUTIRÃO

SAC emite de graça nova carteira de identidade em shopping de Salvador

Equipe SAC Itinerante atende à população gratuitamente de 2 a 11 de fevereiro

Maysa Polcri

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 16:39

Carteira de Identidade Nacional (CIN) Crédito: Reprodução

Um atendimento especial para atender a demanda pela nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) será realizado pelo Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) no Shopping Center Lapa, em Salvador.

A equipe SAC Itinerante vai atender à população gratuitamente entre os dias 2 e 7 de fevereiro, além dos dias 9 a 11 de fevereiro, no espaço Lapa Cultural, localizado no 3º piso do centro de compras.

O expediente será de 9h às 17h, e a cota diária será de 135 atendimentos, totalizando 1.215 senhas disponibilizadas durante os nove dias no shopping.

“É mais um avanço importante da Rede SAC na ampliação da oferta da emissão da CIN pela Bahia”, ressalta a diretora Operacional do SAC, Nilza Rios. Desde a implantação, em julho de 2024, até dezembro de 2025, a Rede SAC realizou mais de 2 milhões de atendimentos da Carteira de Identidade Nacional no Estado.

O novo documento só será obrigatório a todos os cidadãos brasileiros a partir de março de 2032. A primeira via da CIN, disponível a todas as pessoas, é gratuita.

Para fazer o documento é necessário apresentar a certidão original em mãos, seja de nascimento ou de estado civil atualizada. A CIN permite incluir outros números de documentos como CNH, carteira de trabalho, título de eleitor e certificado militar.

Além disso, podem ser adicionadas também condições de saúde, como o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e deficiências auditiva, visual, física e intelectual; e informações como tipo sanguíneo, fator RH e opção por ser doador de órgão.

Outra novidade é a inclusão do nome social a pedido do próprio cidadão. Caso haja mudança de nome na certidão de nascimento fica valendo apenas este novo registro. A CIN também possui uma versão digital que estará disponível no GOV.BR três dias após a impressão.

O documento ainda consta um QR Code para verificação da autenticidade e verificação de dados. A CIN tem validade de acordo com a faixa etária do cidadão: de 0 a 12 anos incompletos, validade de 5 anos; 12 a 60 anos incompletos, validade de 10 anos; acima de 60 anos, validade indeterminada.

Serviço

O que: Atendimento da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN)

Onde: Shopping Center Lapa, no centro de Salvador

Quando: De 2 a 7; e de 9 a 11 de fevereiro, de 9h às 17h, por ordem de chegada, com senhas limitadas