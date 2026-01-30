Acesse sua conta
15ª edição do Balaio do NES celebra Iemanjá com cortejo do Nordeste de Amaralina ao Rio Vermelho

Veja a programação completa

  • Maysa Polcri

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 18:13

Evento tradicional acontece na véspera do 2 de fevereiro Crédito: Divulgação

No dia 1º de fevereiro, véspera da Festa de Iemanjá, as ruas do Nordeste de Amaralina serão palco da 15º edição do Balaio do NES. O evento, que faz parte do calendário cultural do bairro, reafirma a identidade e a força ancestral da região em um cortejo que une fé, arte e resistência.

Realizado pelo portal NORDESTeuSOU, o "arrastão cultural" terá sua concentração na Cozinha Comunitária do Nordeste de Amaralina, localizado no final de linha, e seguirá em direção ao Rio Vermelho, levando um balaio simbólico repleto de homenagens e pedidos. O evento começa a partir das 19 horas. 

15ª edição do Balaio do NES acontece em Salvador Crédito: Divulgação

O percurso será embalado pelos ritmos do Afoxé, garantindo a trilha sonora da tradição negra baiana. À frente do cortejo, as baianas da comunidade conduzem o balaio, simbolizando a força das mulheres e a herança cultural do bairro.

"O Balaio do NES não é apenas um desfile, é um manifesto de valorização da nossa comunidade. Chegar à 15ª edição mostra a solidez desse movimento que conecta o Nordeste de Amaralina ao coração da festa do Rio Vermelho", destaca a organização.

Serviço 

15ª edição do Balaio do NES (Cortejo Cultural)

Quando: 01 de fevereiro (domingo)

Onde: Saída da Cozinha Comunitária do Nordeste de Amaralina (Final de Linha) em direção ao Rio Vermelho.

Horário: a partir das 19h

