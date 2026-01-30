CRIME

Estelionatário é preso ao tentar aplicar golpe com anúncio falso de moto em Xique-Xique

Suspeito recebia o pagamento, mas não entregava o veículo

Elaine Sanoli

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 20:12

Motocicleta foi apreendida e passará por exames periciais. Crédito: Divulgação

Um jovem de 18 anos foi preso em flagrante suspeito de praticar o crime de estelionato na cidade de Xique-xique, no interior da Bahia. A prisão ocorreu nesta quinta-feira (29), no momento em que o homem se encontrou com outra vítima para uma suposta negociação.

O homem começou a ser investigado após uma das vítimas, de 22 anos, denunciar que o suspeito havia aplicado um golpe ao anunciar uma motocicleta à venda em uma plataforma de marketplace, receber o pagamento via Pix e fugir sem entregar o veículo, causando prejuízo financeiro.

O investigado foi localizado após investigações do Setor de Investigação (SI), que constataram que o suspeito continuava a anunciar a mesma motocicleta nas redes sociais com o objetivo de fazer novas vítimas.