Mulher é presa após matar marido com facada na perna no meio da rua em cidade da Bahia

Caso foi registrado na tarde da última quinta-feira (29)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 19:53

Vítima foi identificada como Antônio Cardoso dos Santos
Vítima foi identificada como Antônio Cardoso dos Santos Crédito: Reprodução

Uma mulher foi conduzida à Delegacia Territorial de Conceição de Feira, no centro-norte da Bahia, após esfaquear e matar o companheiro em via pública. O caso foi registrado na tarde da última quinta-feira (29).

De acordo com a Polícia Militar, agentes da 67ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram acionados para a Rua Império da Saudade, no Centro de Conceição de Feira, após denúncia de que a mulher havia atingido o companheiro, identificado como Antônio Cardoso dos Santos, de 40 anos, com uma facada na perna.

A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A suspeita foi localizada pelos policiais militares e encaminhada à delegacia da região para o registro da ocorrência.

Segundo a Polícia Civil, um inquérito policial foi instaurado pela Delegacia Territorial de Conceição de Feira para apurar as circunstâncias do crime. “Oitivas e diligências estão sendo realizadas pela unidade policial para esclarecer todos os fatos”, informou a corporação em nota.

