Motorista de ônibus sofre infarto durante o trabalho em Salvador

Informações foram divulgadas pelo sindicato que representa a categoria

  Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 19:14

Crédito: Reprodução

Um motorista de ônibus passou mal durante o trabalho nesta sexta-feira (30), na região de Mirantes de Periperi, no Subúrbio, em Salvador. De acordo com informações do Sindicato dos Rodoviários, o homem sofreu um infarto e foi socorrido para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Imagens gravadas por populares mostram o momento em que o motorista é transportado de cadeira de rodas logo após ser carregado para fora do ônibus. Ainda segundo o sindicato, uma guarnição da Polícia Militar estava nas proximidades e conseguiu deslocar rapidamente o trabalhador para a UPA mais próxima.

"Até o momento, ainda não temos informações oficiais sobre o estado de saúde do companheiro, e seguimos apreensivos, em oração e acompanhando de perto", afirma o sindicato, em nota publicada no início da noite de sexta-feira (30). 

A reportagem entrou em contato com a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) e aguarda retorno sobre o ocorrido. 

