Motorista de ônibus sofre infarto durante o trabalho em Salvador

Maysa Polcri
Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 19:14
Um motorista de ônibus passou mal durante o trabalho nesta sexta-feira (30), na região de Mirantes de Periperi, no Subúrbio, em Salvador. De acordo com informações do Sindicato dos Rodoviários, o homem sofreu um infarto e foi socorrido para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).
Imagens gravadas por populares mostram o momento em que o motorista é transportado de cadeira de rodas logo após ser carregado para fora do ônibus. Ainda segundo o sindicato, uma guarnição da Polícia Militar estava nas proximidades e conseguiu deslocar rapidamente o trabalhador para a UPA mais próxima.
Motorista de ônibus sofre infarto em Salvador
"Até o momento, ainda não temos informações oficiais sobre o estado de saúde do companheiro, e seguimos apreensivos, em oração e acompanhando de perto", afirma o sindicato, em nota publicada no início da noite de sexta-feira (30).
A reportagem entrou em contato com a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) e aguarda retorno sobre o ocorrido.