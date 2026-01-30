SUSTO

Motorista de ônibus sofre infarto durante o trabalho em Salvador

Informações foram divulgadas pelo sindicato que representa a categoria

Maysa Polcri

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 19:14

Rodoviário sofre infarto e é socorrido em Salvador Crédito: Reprodução

Um motorista de ônibus passou mal durante o trabalho nesta sexta-feira (30), na região de Mirantes de Periperi, no Subúrbio, em Salvador. De acordo com informações do Sindicato dos Rodoviários, o homem sofreu um infarto e foi socorrido para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Imagens gravadas por populares mostram o momento em que o motorista é transportado de cadeira de rodas logo após ser carregado para fora do ônibus. Ainda segundo o sindicato, uma guarnição da Polícia Militar estava nas proximidades e conseguiu deslocar rapidamente o trabalhador para a UPA mais próxima.

"Até o momento, ainda não temos informações oficiais sobre o estado de saúde do companheiro, e seguimos apreensivos, em oração e acompanhando de perto", afirma o sindicato, em nota publicada no início da noite de sexta-feira (30).