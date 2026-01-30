SALVADOR

Vai chover no Dia de Iemanjá? Confira previsão do tempo para 2 de fevereiro

Temperaturas devem variar entre 26 °C e 32 °C

Esther Morais

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 06:30

Festa de Iemanjá Crédito: Shutterstock

Quem vai participar dos festejos de Iemanjá em Salvador, na próxima segunda-feira (2), deve encontrar tempo firme, com sol entre muitas nuvens ao longo do dia. A previsão indica temperaturas variando entre 26 °C e 32 °C, com sensação de calor principalmente no período da manhã e início da tarde.

Segundo o Climatempo, não há previsão de chuva, o que favorece a realização das cerimônias religiosas, cortejos e a tradicional entrega das oferendas no Rio Vermelho. Durante o dia, o céu deve alternar entre momentos de sol e períodos mais nublados.

À noite, o tempo segue estável, com muitas nuvens, mas sem indicativo de precipitações. A condição climática deve garantir tranquilidade tanto para os devotos quanto para turistas que acompanham a programação religiosa e cultural da festa.