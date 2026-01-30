Acesse sua conta
Vai chover no Dia de Iemanjá? Confira previsão do tempo para 2 de fevereiro

Temperaturas devem variar entre 26 °C e 32 °C

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 06:30

Festa de Iemanjá
Festa de Iemanjá Crédito: Shutterstock

Quem vai participar dos festejos de Iemanjá em Salvador, na próxima segunda-feira (2), deve encontrar tempo firme, com sol entre muitas nuvens ao longo do dia. A previsão indica temperaturas variando entre 26 °C e 32 °C, com sensação de calor principalmente no período da manhã e início da tarde.

Segundo o Climatempo, não há previsão de chuva, o que favorece a realização das cerimônias religiosas, cortejos e a tradicional entrega das oferendas no Rio Vermelho. Durante o dia, o céu deve alternar entre momentos de sol e períodos mais nublados.

Confira a programação da festa de Iemanjá 2026

Neste ano, o tema da festa será 'Yemanjá: a Mãe que Ilumina a todos nós!'. por Arisson Marinho/CORREIO
O primeiro dia será marcado pela tradicional entrega do presente de Oxum, no Dique do Tororó. A previsão de chegada é 23h40. por Arisson Marinho Correio
Já o presente principal de Iemanjá vai sair às 4h30 do galpão no Rio Vermelho. por Arisson Marinho Correio
A chegada na praia de Santana, onde fica a sede da colônia, deve ocorrer às 5h, com a alvorada de fogos. por Arisson Marinho/ Correio
O presente fica no carramanchão até 16h, horário que deve seguir para o mar. por Paula Froes
Desde 8h do domingo até 16h de segunda-feira, os pescadores da colônia Z1 vão organizar a Casa de Iemanjá e o Barracão, onde estarão tanto a imagem principal quanto os balaios. por Paula Fróes/arquivo correio*
1 de 6
Neste ano, o tema da festa será 'Yemanjá: a Mãe que Ilumina a todos nós!'. por Arisson Marinho/CORREIO

À noite, o tempo segue estável, com muitas nuvens, mas sem indicativo de precipitações. A condição climática deve garantir tranquilidade tanto para os devotos quanto para turistas que acompanham a programação religiosa e cultural da festa.

Com o calor e a grande concentração de pessoas, a recomendação é usar roupas leves, manter a hidratação e se proteger do sol, especialmente durante as atividades que acontecem ao ar livre.

