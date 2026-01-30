Acesse sua conta
Confira previsão do tempo para Salvador no fim de semana

Climatempo indica predomínio de sol

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  Esther Morais

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 06:35

Farol da Barra
Farol da Barra Crédito: Arquivo/CORREIO

Salvador deve enfrentar um fim de semana típico de verão, com calor, alta umidade e variação de nebulosidade. A previsão indica predomínio de sol, mas com possibilidade de chuva passageira em um dos dias, segundo Climatempo.

Nesta sexta-feira (30), o tempo segue firme. O dia será de sol com algumas nuvens e névoa fraca ao amanhecer. Não há previsão de chuva. As temperaturas variam entre 24°C e 32°C, com umidade do ar elevada, em torno de 89%. O índice de radiação ultravioleta é muito alto, o que exige atenção redobrada à exposição solar.

No sábado (31), o cenário muda levemente. A previsão aponta sol com algumas nuvens e chuva passageira ao longo do dia, com volume estimado em 4,2 mm e 57% de chance de precipitação. À noite, o tempo volta a ficar firme. Os termômetros podem chegar a 33°C, com mínima de 24°C, e a umidade do ar pode alcançar 93%.

Já no domingo (1º), o tempo volta a se estabilizar. O dia será de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado, sem previsão de chuva. As temperaturas variam entre 25°C e 32°C, e a umidade permanece alta, em torno de 92%.

