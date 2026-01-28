REVIRAVOLTA

Com passagem apagada pelo Vitória, volante está invicto em sua volta ao Brasil

Revelado pelo Paysandu, onde conquistou dois títulos, Val Soares soma mais de 250 partidas como profissional

Alan Pinheiro

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 17:33

Val Soares está invicto com a camisa do América-MG Crédito: Divulgação/América-MG

O ex-volante do Vitória Val Soares vive um início muito positivo com a camisa do América-MG. Após uma temporada atuando no futebol japonês, o jogador retornou ao Brasil demonstrando rápida adaptação e vem mantendo uma sequência invicta desde que passou a defender o Coelho.

Participando ativamente dos jogos do América-MG, Val Soares tem contribuído tanto na marcação quanto na construção das jogadas, refletindo a maturidade adquirida em sua experiência internacional.

Para o jogador, o momento é resultado de muito trabalho e foco. “Fico muito feliz por esse início no América. Venho de uma experiência muito rica no Japão, que me ajudou a evoluir bastante, e agora estou colocando isso em prática aqui para ajudar o clube”, afirmou Val Soares.

O meio-campista também destacou a força coletiva do elenco. “O grupo está muito unido e focado. Isso faz toda a diferença dentro de campo. Estamos apenas no início da temporada, mas temos tudo para fazer um grande ano no Coelho”, completou.