Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Marinho vai participar de ações promocionais em intervalo de jogo do Vitória

Confronto entre Vitória e Remo acontece nesta quarta-feira (28), a partir das 19h

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 17:26

Apresentação de Marinho
Apresentação de Marinho Crédito: Sora Maia/CORREIO

Em conjunto com o patrocínio do Skokka, o Vitória vai promover uma série de ativações presenciais no Barradão nesta quarta-feira (28) com a presença do atacante Marinho, de fora da relação do técnico Jair Ventura. As ativações vão ocorrer no intervalo do jogo entre o clube rubro-negro e o Remo.

Entre os destaques da programação, durante o intervalo da partida, o jogador Marinho entrará em campo vestindo a camisa oficial do Vitória com a marca Skokka estampada no peito. A ação marca o lançamento de uma campanha conjunta para incentivar a adesão de novos sócios ao clube. Como parte da iniciativa, o Skokka irá presentear os primeiros 1.000 torcedores que se associarem a partir do dia seguinte com uma camisa especial em celebração ao retorno do jogador ao Vitória.

Veja como foi a apresentação de Marinho

Apresentação de Marinho por Sora Maia/CORREIO
Apresentação de Marinho por Sora Maia/CORREIO
Apresentação de Marinho por Sora Maia/CORREIO
Apresentação de Marinho por Sora Maia/CORREIO
Apresentação de Marinho por Sora Maia/CORREIO
Apresentação de Marinho por Sora Maia/CORREIO
Apresentação de Marinho por Sora Maia/CORREIO
Apresentação de Marinho por Sora Maia/CORREIO
Apresentação de Marinho por Sora Maia/CORREIO
Apresentação de Marinho por Sora Maia/CORREIO
Apresentação de Marinho por Sora Maia/CORREIO
Apresentação de Marinho por Sora Maia/CORREIO
Apresentação de Marinho por Sora Maia/CORREIO
Apresentação de Marinho por Sora Maia/CORREIO
Apresentação de Marinho por Sora Maia/CORREIO
Apresentação de Marinho por Sora Maia/CORREIO
Apresentação de Marinho por Sora Maia/CORREIO
1 de 17
Apresentação de Marinho por Sora Maia/CORREIO

Para Silvana Zigoski, gerente de Marca e Comunicação do Skokka, as ativações no estádio fazem parte de uma estratégia de aproximação responsável com o público. “Estar presente nos dias de jogo é uma forma de dialogar diretamente com a torcida, respeitando o ambiente do futebol e reforçando mensagens como convivência, segurança e jogo limpo dentro e fora de campo. As ativações foram pensadas para integrar a experiência do torcedor e fortalecer uma relação baseada em respeito e responsabilidade.”

Durante a partida, será realizada a distribuição de batecos personalizados do Skokka nas arquibancadas do Barradão. A ação tem como objetivos gerar impacto visual imediato, integrar as cores do Vitória com o rosa da marca e transformar o torcedor em portador da mensagem institucional. Os batecos foram definidos como itens estratégicos por serem populares em dias de jogo, de fácil uso coletivo e com alto potencial visual para transmissões, fotos e vídeos. A proposta é criar um efeito de massa nas arquibancadas, reforçando o conceito “Campo de Respeito”.

LEIA MAIS 

Torcedores do Vitória enchem shopping de Salvador para apresentação de Marinho

Vitória envia proposta para tentar contratar atacante Lucas Silva, que está no futebol da Coréia do Sul

Saiba tudo sobre o Vitória antes de estrear na Série A contra o Remo

Vitória x Remo: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Vitória x Remo: onde assistir, escalações e arbitragem

Outra ação prevista é o “Gol Skokka”, uma ativação interativa voltada exclusivamente para o público maior de 18 anos. A iniciativa consiste na instalação de uma estrutura de gol com três alvos diferentes, permitindo que torcedores participem de uma dinâmica lúdica e responsável. A ativação contará com identidade visual do Skokka, mensagens institucionais alinhadas ao conceito “Campo de Respeito” e sinalização clara de classificação indicativa. A mecânica prevê premiações conforme o desempenho dos participantes:

  • 15 ingressos de cadeiras para quem marcar dois gols em alvos diferentes;
  • 15 ingressos de arquibancada para quem marcar um gol;
  • 5 camisas oficiais do Vitória para quem marcar três gols, um em cada alvo.
  • A possibilidade de camisas autografadas será avaliada em conjunto com o clube, conforme disponibilidade.

Complementando as ações, o Skokka realizará a instalação de um blimp inflável fixo, personalizado com a identidade da marca, em local estratégico do Estádio Barradão, previamente definido e autorizado pelo clube. A ação tem caráter exclusivamente visual e institucional, com permanência durante todo o período da partida, ampliando a visibilidade da marca junto ao público presente e às transmissões.

Mais recentes

Imagem - Ex-Bahia começa temporada com duas assistências por rival nordestino

Ex-Bahia começa temporada com duas assistências por rival nordestino
Imagem - Uniforme da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 vaza na internet; veja fotos

Uniforme da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 vaza na internet; veja fotos
Imagem - Com passagem apagada pelo Vitória, volante está invicto em sua volta ao Brasil

Com passagem apagada pelo Vitória, volante está invicto em sua volta ao Brasil

MAIS LIDAS

Imagem - Os caminhos profissionais de Leão, Áries e Câncer terão uma virada poderosa a partir desta quarta (28 de janeiro)
01

Os caminhos profissionais de Leão, Áries e Câncer terão uma virada poderosa a partir desta quarta (28 de janeiro)

Imagem - Corretora morta foi expulsa de prédio em assembleia, mas decisão foi anulada; entenda
02

Corretora morta foi expulsa de prédio em assembleia, mas decisão foi anulada; entenda

Imagem - Acompanhada de personal, mulher sofre mal súbito e morre em academia de Salvador
03

Acompanhada de personal, mulher sofre mal súbito e morre em academia de Salvador

Imagem - Lua em Touro traz clareza e direção para transformar a vida de Câncer, Escorpião e Aquário a partir de hoje (27 de janeiro)
04

Lua em Touro traz clareza e direção para transformar a vida de Câncer, Escorpião e Aquário a partir de hoje (27 de janeiro)