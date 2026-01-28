SAIBA TUDO

Marinho vai participar de ações promocionais em intervalo de jogo do Vitória

Confronto entre Vitória e Remo acontece nesta quarta-feira (28), a partir das 19h

Em conjunto com o patrocínio do Skokka, o Vitória vai promover uma série de ativações presenciais no Barradão nesta quarta-feira (28) com a presença do atacante Marinho, de fora da relação do técnico Jair Ventura. As ativações vão ocorrer no intervalo do jogo entre o clube rubro-negro e o Remo.

Entre os destaques da programação, durante o intervalo da partida, o jogador Marinho entrará em campo vestindo a camisa oficial do Vitória com a marca Skokka estampada no peito. A ação marca o lançamento de uma campanha conjunta para incentivar a adesão de novos sócios ao clube. Como parte da iniciativa, o Skokka irá presentear os primeiros 1.000 torcedores que se associarem a partir do dia seguinte com uma camisa especial em celebração ao retorno do jogador ao Vitória.



Para Silvana Zigoski, gerente de Marca e Comunicação do Skokka, as ativações no estádio fazem parte de uma estratégia de aproximação responsável com o público. “Estar presente nos dias de jogo é uma forma de dialogar diretamente com a torcida, respeitando o ambiente do futebol e reforçando mensagens como convivência, segurança e jogo limpo dentro e fora de campo. As ativações foram pensadas para integrar a experiência do torcedor e fortalecer uma relação baseada em respeito e responsabilidade.”

Durante a partida, será realizada a distribuição de batecos personalizados do Skokka nas arquibancadas do Barradão. A ação tem como objetivos gerar impacto visual imediato, integrar as cores do Vitória com o rosa da marca e transformar o torcedor em portador da mensagem institucional. Os batecos foram definidos como itens estratégicos por serem populares em dias de jogo, de fácil uso coletivo e com alto potencial visual para transmissões, fotos e vídeos. A proposta é criar um efeito de massa nas arquibancadas, reforçando o conceito “Campo de Respeito”.

Outra ação prevista é o “Gol Skokka”, uma ativação interativa voltada exclusivamente para o público maior de 18 anos. A iniciativa consiste na instalação de uma estrutura de gol com três alvos diferentes, permitindo que torcedores participem de uma dinâmica lúdica e responsável. A ativação contará com identidade visual do Skokka, mensagens institucionais alinhadas ao conceito “Campo de Respeito” e sinalização clara de classificação indicativa. A mecânica prevê premiações conforme o desempenho dos participantes:

15 ingressos de cadeiras para quem marcar dois gols em alvos diferentes;

15 ingressos de arquibancada para quem marcar um gol;

5 camisas oficiais do Vitória para quem marcar três gols, um em cada alvo.

A possibilidade de camisas autografadas será avaliada em conjunto com o clube, conforme disponibilidade.

