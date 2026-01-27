Vitória envia proposta para tentar contratar atacante Lucas Silva, que está no futebol da Coréia do Sul

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 19:01
Após anunciar a contratação de Marinho, o Vitória segue ativo no mercado de transferências atrás de mais um nome para reforçar o ataque da equipe. Trata-se do pont-esquerda Lucas Silva, do Seoul, da Coreia do Sul.
Segundo informações do Canal Canto Rubro-Negro, as conversas estão em fase inicial, e o Leão fez proposta para contratar o jogador na última segunda-feira
Saiba quem é Lucas Silva
Aos 26 anos, Lucas Silva passou pelas categorias de base do São Paulo e foi revelado profissionalmente pelo Mirassol, em 2018, onde disputou apenas 11 jogos e marcou um gol.
Depois, construiu grande parte da carreira no futebol português, onde defendeu Moreirense, Mafra, Casa Pia e Marítimo. Ao todo, disputou 122 jogos em Portugal, marcando 22 gols e distribuindo 10 assistências.
Em 2024, se transferiu para o futebol sul-coreano para defender as cores do Seoul, onde disputou 50 jogos, com nove gols marcados e duas assistências até então.
Caso o negócio se concretize, o atleta de 26 anos e 1,84m iria brigar por posição com Aitor, atual titular da equipe pelo lado esquerdo do ataque, além de Osvaldo. Entretanto, o atleta também pode atuar pela direta, setor mais preenchido, com nomes como Erick, Matheuzinho, Fabri e o próprio Marinho.