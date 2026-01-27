MAIS UM REFORÇO?

Vitória envia proposta para tentar contratar atacante Lucas Silva, que está no futebol da Coréia do Sul

Ponta de 26 anos é jogador do Seoul

Pedro Carreiro

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 19:01

Lucas Silva pode reforçar o Vitória Crédito: Divulgação/Seoul

Após anunciar a contratação de Marinho, o Vitória segue ativo no mercado de transferências atrás de mais um nome para reforçar o ataque da equipe. Trata-se do pont-esquerda Lucas Silva, do Seoul, da Coreia do Sul.

Segundo informações do Canal Canto Rubro-Negro, as conversas estão em fase inicial, e o Leão fez proposta para contratar o jogador na última segunda-feira

Saiba quem é Lucas Silva 1 de 5

Aos 26 anos, Lucas Silva passou pelas categorias de base do São Paulo e foi revelado profissionalmente pelo Mirassol, em 2018, onde disputou apenas 11 jogos e marcou um gol.

Depois, construiu grande parte da carreira no futebol português, onde defendeu Moreirense, Mafra, Casa Pia e Marítimo. Ao todo, disputou 122 jogos em Portugal, marcando 22 gols e distribuindo 10 assistências.

Em 2024, se transferiu para o futebol sul-coreano para defender as cores do Seoul, onde disputou 50 jogos, com nove gols marcados e duas assistências até então.