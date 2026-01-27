CRIA DA TOCA

Atacante revelado pelo Vitória entra na mira de gigante italiano e pode mudar de clube na Europa

Atleta de 23 anos pode trocar o Sporting pelo Napoli

Pedro Carreiro

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 16:43

Alisson Santos pelo Vitória Crédito: Pietro Carpi/EC Vitória

A possibilidade de Alisson Santos trocar de clube na Europa vem ganhando força. Revelado pelo Vitória, o atacante de 23 anos entrou no radar do Napoli, atual campeão italiano, e já teria dado sinal verde para a mudança, segundo o jornalista Nico Schira. O jogador aceitou a proposta de um contrato de longo prazo, válido até 2031, restando agora um acordo entre os clubes para que a negociação seja concretizada.

Napoli e Sporting seguem em conversas para definir os moldes do negócio e o valor da transferência. A diretoria italiana trabalha com a possibilidade de um empréstimo até o fim da temporada 2025/26, alternativa que vem sendo discutida diante do cenário atual do elenco português.

Relembre a trajetória de Alisson Santos 1 de 6

O interesse do Napoli também está diretamente ligado a uma necessidade imediata do elenco comandado por Antonio Conte. A lesão de David Neres, que passou por cirurgia no tornozelo esquerdo e deve ficar afastado por pelo menos dois meses, abriu uma lacuna no ataque italiano. O brasileiro vinha sendo uma das peças mais importantes da equipe, com seis gols e quatro assistências em 25 jogos na temporada.

Contratado pelo Sporting em junho de 2025, após se destacar pelo União de Leiria, Alisson vive sua segunda temporada com a camisa dos leões. Até aqui, soma 29 partidas, a maioria saindo do banco de reservas, com dois gols e duas assistências.