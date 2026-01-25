FALA, TREINADOR!

'O futebol não perdoa': Jair Ventura lamenta falta de efetividade do Vitória no Ba-Vi após derrota

Técnico rubro-negro destacou volume de jogo, chances criadas e cobrou mais efetividade no ataque

Wendel de Novais

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 19:29

Bahia e Vitória se enfrentaram no Barradão Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Mesmo com maior presença ofensiva e controle em boa parte do clássico, o Vitória acabou derrotado pelo Bahia no Ba-Vi disputado neste domingo (25), no Barradão, pela 5ª rodada do Campeonato Baiano. Após a partida, o técnico Jair Ventura avaliou que o resultado passou, principalmente, pela falta de eficiência nas finalizações.

Para o treinador, o Rubro-Negro criou mais, mas não conseguiu transformar o domínio em gols, enquanto o rival foi cirúrgico nas poucas oportunidades que teve. “Tivemos muito volume de jogo, muito mais do que na última vitória contra eles. Criamos mais chances, mas não fomos efetivos. O futebol não perdoa: quando você tem chances e não faz, o adversário aproveita, e foi isso que aconteceu", falou Ventura.

Bahia e Vitória se enfrentaram no Barradão 1 de 15

Jair também apontou que o gol do Bahia saiu em um momento de desorganização da equipe, em uma situação de contra-ataque, fruto de erros que, segundo ele, ainda fazem parte do processo de adaptação do elenco. “O Bahia aproveitou um erro nosso em um contra-ataque, numa situação de comportamento de atletas que ainda estão chegando e que precisam desses ajustes. Mesmo assim, tivemos bola na trave e outras chances claras, mas não conseguimos transformar em gol", disse o técnico.

Apesar da frustração pelo resultado em um clássico, o treinador evitou tratar a derrota como um desastre e reforçou a importância de virar a chave rapidamente, já pensando na estreia do Vitória no Campeonato Brasileiro contra o Remo. “Perder é sempre ruim, perder clássico é pior ainda, mas o mundo não acaba hoje. Quem perde tem que falar, quem ganha conta os motivos. Eles foram efetivos, venceram, é simples assim. Agora a gente tem que classificar e seguir", destacou Jair Ventura.

Com pouco tempo de recuperação entre as partidas, o treinador afirmou que o foco já está totalmente voltado para o início do Brasileirão, destacando que o desempenho ao longo da competição vai depender da regularidade desde as primeiras rodadas. “Campeonato de pontos corridos é de regularidade. Essa regularidade começa já no próximo jogo em casa. A torcida está chateada, assim como nós, mas precisamos da força deles no Barradão para começar o Brasileiro de um jeito diferente", completou o técnico.