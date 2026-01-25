FALA, TREINADOR!

Ceni exalta Dell e defesa sólida após vencer o Ba-Vi no Barradão

Treinador vê triunfo como fundamental para planejamento da temporada e para moral da torcida tricolor

Wendel de Novais

Publicado em 25 de janeiro de 2026

Bahia e Vitória se enfrentaram no Barradão Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O triunfo do Bahia sobre o Vitória no primeiro Ba-Vi de 2026, no Barradão, teve sabor especial para Rogério Ceni. Além de quebrar um tabu que durava desde 2020, o resultado de 1 a 0 serviu para o treinador destacar a atuação de atletas formados na base, a solidez defensiva do time e a importância do triunfo dentro do planejamento da temporada.

O técnico chamou atenção para a presença de dois jogadores de apenas 17 anos na partida e, em especial, para o desempenho de Dell, que teve participação direta nas principais chances do Tricolor na partida e marcou o gol que garantiu os três pontos fora de casa.

“A gente começou com dois garotos de 17 anos. Um deles (Dell) chegou perto de marcar no primeiro tempo e acertou a trave no segundo. É um menino que vem se dedicando, correndo mais do que no ano passado, quando eu trouxe ele para trabalhar comigo. Fico muito feliz por ele. Ele vem correspondendo ao que se espera de um garoto de 17 anos, e isso é muito importante para o grupo", disse Ceni,

Se ofensivamente o Bahia teve dificuldades para criar, defensivamente o time conseguiu neutralizar a principal estratégia do rival, que apostou em bolas levantadas na área durante boa parte do jogo. Para Ceni, o comportamento do sistema defensivo foi determinante para o resultado.

“O Vitória levantou muitas bolas na área, tanto em jogadas de bola parada quanto com a bola rolando. Foram muitas mesmo. A gente se defendeu muito bem, tanto nas bolas paradas, escanteios e faltas laterais, quanto no jogo em andamento. Talvez não tenhamos construído como a gente imagina, mas defendemos. Para mim, foi um jogo nota 10 na parte defensiva, especialmente na defesa das bolas alçadas na área", destacou o técnico.

O treinador também ressaltou que a vitória chega em um momento estratégico, já que o clube precisa administrar elenco e carga física diante da sequência de compromissos no Campeonato Baiano, na Pré-Libertadores e no início do Brasileirão.

“A gente competiu, trouxe o triunfo para casa, que é o mais importante. Essa vitória é fundamental no Baiano para que a gente possa seguir planejando, com um time alternativo, pensando também no Brasileiro e na Pré-Libertadores, porque precisamos ter energia para todas as competições", analisou Ceni.

Por fim, Ceni lembrou que, apesar de se tratar de uma partida do estadual, o clássico tem peso simbólico para o torcedor, especialmente por ter sido disputado no Barradão, onde o Bahia não vencia o rival há quase seis anos.

“Mesmo sendo um jogo de Campeonato Baiano, clássico sempre tem um peso diferente. A gente não vencia aqui desde 2020, então é uma vitória que o torcedor vai comemorar. Amanhã vai ter muita camisa do Bahia na rua, e levar essa felicidade para as pessoas é o principal", completou o técnico do Esquadrão.