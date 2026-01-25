Ex-atacante e ídolo do Vitória é flagrado no meio da torcida no Ba-Vi

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 17:12
A transmissão da TVE do clássico entre Vitória e Bahia, pela 5ª rodada do Campeonato Baiano, flagrou um torcedor ilustre nas arquibancadas do Barradão, na tarde deste domingo (25).
Aos 42 minutos do primeiro tempo, quando a câmera fez um corte para a torcida, foi possível ver a presença de Marinho, atualmente jogador do Fortaleza, no meio de integrantes de uma torcida organizada do Vitória. Nas imagens, o atacante aparece visivelmente apreensivo, acompanhando cada lance e demonstrando apoio ao Rubro-Negro.
Marinho foi flagrado no meio da torcida do Vitória
Apesar de estar vinculado ao clube cearense, Marinho segue com o nome frequentemente associado a um possível retorno ao Leão da Barra. O próprio jogador nunca escondeu o carinho pelo Vitória e, sempre que tem oportunidade, mantém contato com a torcida nas redes sociais e em visitas ao estádio.
Dentro de campo, o primeiro tempo foi marcado por muito equilíbrio e forte disputa no meio-campo, mas com poucas chances claras de gol para os dois lados. As equipes até tentaram acelerar o ritmo em alguns momentos, porém as defesas levaram vantagem e impediram finalizações mais perigosas antes do intervalo.