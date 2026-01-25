Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ex-atacante e ídolo do Vitória é flagrado no meio da torcida no Ba-Vi

Marinho assiste ao clássico ao lado de torcedores rubro-negros no Barradão

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 17:12

Marinho foi flagrado no meio da torcida do Vitória
Marinho foi flagrado no meio da torcida do Vitória Crédito: Reprodção/TVE

A transmissão da TVE do clássico entre Vitória e Bahia, pela 5ª rodada do Campeonato Baiano, flagrou um torcedor ilustre nas arquibancadas do Barradão, na tarde deste domingo (25).

Aos 42 minutos do primeiro tempo, quando a câmera fez um corte para a torcida, foi possível ver a presença de Marinho, atualmente jogador do Fortaleza, no meio de integrantes de uma torcida organizada do Vitória. Nas imagens, o atacante aparece visivelmente apreensivo, acompanhando cada lance e demonstrando apoio ao Rubro-Negro.

Marinho foi flagrado no meio da torcida do Vitória

Marinho foi flagrado no meio da torcida do Vitória por Reprodção/TVE
Marinho foi flagrado no meio da torcida do Vitória por Reprodção/TVE
Marinho foi flagrado no meio da torcida do Vitória por Reprodção/TVE
Marinho foi flagrado no meio da torcida do Vitória por Reprodção/TVE
1 de 4
Marinho foi flagrado no meio da torcida do Vitória por Reprodção/TVE

Apesar de estar vinculado ao clube cearense, Marinho segue com o nome frequentemente associado a um possível retorno ao Leão da Barra. O próprio jogador nunca escondeu o carinho pelo Vitória e, sempre que tem oportunidade, mantém contato com a torcida nas redes sociais e em visitas ao estádio. 

Dentro de campo, o primeiro tempo foi marcado por muito equilíbrio e forte disputa no meio-campo, mas com poucas chances claras de gol para os dois lados. As equipes até tentaram acelerar o ritmo em alguns momentos, porém as defesas levaram vantagem e impediram finalizações mais perigosas antes do intervalo.

Leia mais

Imagem - 'Ser Vitória é parte da minha vida': frase de Wagner Moura vai estampar camisa no Ba-Vi

'Ser Vitória é parte da minha vida': frase de Wagner Moura vai estampar camisa no Ba-Vi

Imagem - AO VIVO: assista Vitória x Bahia pelo Campeonato Baiano

AO VIVO: assista Vitória x Bahia pelo Campeonato Baiano

Imagem - Vitória x Bahia: veja onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Vitória x Bahia: veja onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Tags:

Vitória Torcida Ex-atacante Ídolo

Mais recentes

Imagem - Vitória x Remo: onde assistir, escalações e arbitragem

Vitória x Remo: onde assistir, escalações e arbitragem
Imagem - Atacante revelado pelo Vitória entra na mira de gigante italiano e pode mudar de clube na Europa

Atacante revelado pelo Vitória entra na mira de gigante italiano e pode mudar de clube na Europa
Imagem - Ex-Bahia brilha na Champions League e vive melhor momento da carreira

Ex-Bahia brilha na Champions League e vive melhor momento da carreira

MAIS LIDAS

Imagem - Detento na Bahia tira 880 na redação do Enem para pessoas privadas de liberdade
01

Detento na Bahia tira 880 na redação do Enem para pessoas privadas de liberdade

Imagem - Nubank corre risco de fechar? Veja o que dizem especialistas
02

Nubank corre risco de fechar? Veja o que dizem especialistas

Imagem - Estaleiro Enseada retoma operações com primeiro carregamento em Maragogipe
03

Estaleiro Enseada retoma operações com primeiro carregamento em Maragogipe

Imagem - Como é a mansão de Marcos Palmeira, com terreno do tamanho de 300 campos de futebol, vários bichos e fábricas
04

Como é a mansão de Marcos Palmeira, com terreno do tamanho de 300 campos de futebol, vários bichos e fábricas