Ba-Vi

Ex-atacante e ídolo do Vitória é flagrado no meio da torcida no Ba-Vi

Marinho assiste ao clássico ao lado de torcedores rubro-negros no Barradão

Wendel de Novais

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 17:12

Marinho foi flagrado no meio da torcida do Vitória Crédito: Reprodção/TVE

A transmissão da TVE do clássico entre Vitória e Bahia, pela 5ª rodada do Campeonato Baiano, flagrou um torcedor ilustre nas arquibancadas do Barradão, na tarde deste domingo (25).

Aos 42 minutos do primeiro tempo, quando a câmera fez um corte para a torcida, foi possível ver a presença de Marinho, atualmente jogador do Fortaleza, no meio de integrantes de uma torcida organizada do Vitória. Nas imagens, o atacante aparece visivelmente apreensivo, acompanhando cada lance e demonstrando apoio ao Rubro-Negro.

Apesar de estar vinculado ao clube cearense, Marinho segue com o nome frequentemente associado a um possível retorno ao Leão da Barra. O próprio jogador nunca escondeu o carinho pelo Vitória e, sempre que tem oportunidade, mantém contato com a torcida nas redes sociais e em visitas ao estádio.