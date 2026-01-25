Acesse sua conta
AO VIVO: assista Vitória x Bahia pelo Campeonato Baiano

Válido pela 5ª rodada do Campeonato Baiano, o Clássico será disputado no Barradão

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 15:58

Vitória x Bahia - 28ª rodada do Brasileirão
Vitória x Bahia - 28ª rodada do Brasileirão Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Vitória e Bahia protagonizam logo mais, às 16h, no Barradão, o 1º Ba-Vi de 2026 e o 505º da história, válido pela 5ª rodada do Campeonato Baiano. O confronto coloca frente a frente rivais que chegam em momentos distintos neste início de ano, com o Tricolor liderando a competição com campanha perfeita e o Rubro-Negro buscando afirmação após um começo irregular.

Relembre como foram as últimas partidas entre Bahia x Vitória

Vitória 2x1 Bahia - 28ª rodada do Brasileirão 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Bahia 2x1 Vitória - 9ª rodada Brasileirão 2025 por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Vitória 1x1 Bahia - Jogo de volta da final do Baianão 2025 por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 2x0 Vitória - jogo de ida da final do Baianão 2025 por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 0x0 Vitória - primeira fase do Bainão de 2025 por Victor Ferreira I EC Vitória
Vitória 3x2 Bahia - Jogo de ida final do Baianão 2024 por Victor Ferreira/EC Vitória
Bahia 2x0 Vitória - 22ª rodada Brasileirão 2024 por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 2x2 Bahia - 3ª rodada Brasileirão 2024 por Victor Ferreira/EC Vitória
Bahia 1x1 Vitória - Jogo de volta final do Campeonato por Victor Ferreira/EC Vitória
Bahia 2x1 Vitória - Fase de grupos da Copa do Nordeste 2024 por Thiago Caldas/EC Bahia
Vitória 3x2 Bahia - Primeira fase Baianão 2024 por Victor Ferreira/EC Vitória
1 de 11
Vitória 2x1 Bahia - 28ª rodada do Brasileirão 2025 por Arisson Marinho/CORREIO

LEIA MAIS 

Vitória x Bahia: veja onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Saiba o que está em jogo para Bahia e Vitória em primeiro Ba-Vi de 2026

Veja a lista dos maiores artilheiros do clássico Ba-Vi neste século

Equilíbrio marca o retrospecto recente do Ba-Vi; relembre os últimos clássicos

Ba-Vi 505: veja a lista dos jogadores que podem estrear clássico

Tags:

Bahia Vitória Campeonato Baiano 2026

