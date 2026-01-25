AO VIVO: assista Vitória x Bahia pelo Campeonato Baiano

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 15:58
Vitória e Bahia protagonizam logo mais, às 16h, no Barradão, o 1º Ba-Vi de 2026 e o 505º da história, válido pela 5ª rodada do Campeonato Baiano. O confronto coloca frente a frente rivais que chegam em momentos distintos neste início de ano, com o Tricolor liderando a competição com campanha perfeita e o Rubro-Negro buscando afirmação após um começo irregular.
