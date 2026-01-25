BA-VI 505

AO VIVO: assista Vitória x Bahia pelo Campeonato Baiano

Válido pela 5ª rodada do Campeonato Baiano, o Clássico será disputado no Barradão

Vitória e Bahia protagonizam logo mais, às 16h, no Barradão, o 1º Ba-Vi de 2026 e o 505º da história, válido pela 5ª rodada do Campeonato Baiano. O confronto coloca frente a frente rivais que chegam em momentos distintos neste início de ano, com o Tricolor liderando a competição com campanha perfeita e o Rubro-Negro buscando afirmação após um começo irregular.

