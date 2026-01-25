BA-VI 505

Equilíbrio marca o retrospecto recente do Ba-Vi; relembre os últimos clássicos

Foram quatro triunfos do Esquadrão, três vitórias do Leão e quatro empates nos últimos dois anos

Pedro Carreiro

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 08:00

Bahia 2x1 Vitória - 9ª rodada Brasileirão 2025 Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Bahia e Vitória voltam a medir forças neste domingo (25), às 16h, no Barradão, em confronto válido pela 5ª rodada da primeira fase do Campeonato Baiano. O duelo marca o 505º encontro da maior rivalidade do futebol do Norte/Nordeste e, assim como tem sido nos últimos anos, a expectativa é de mais um clássico extremamente equilibrado, decidido nos detalhes.

Relembre como foram as últimas partidas entre Bahia x Vitória 1 de 11

O retrospecto recente do Ba-Vi reforça esse cenário. Nos 11 clássicos disputados nos últimos dois anos, o Bahia levou ligeira vantagem, com quatro vitórias, contra três triunfos do Vitória, além de quatro empates. Números que evidenciam o equilíbrio e explicam por que cada Ba-Vi segue imprevisível, independentemente do momento das equipes.