Equilíbrio marca o retrospecto recente do Ba-Vi; relembre os últimos clássicos

Foram quatro triunfos do Esquadrão, três vitórias do Leão e quatro empates nos últimos dois anos

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 08:00

Bahia 2x1 Vitória - 9ª rodada Brasileirão 2025
Bahia 2x1 Vitória - 9ª rodada Brasileirão 2025 Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Bahia e Vitória voltam a medir forças neste domingo (25), às 16h, no Barradão, em confronto válido pela 5ª rodada da primeira fase do Campeonato Baiano. O duelo marca o 505º encontro da maior rivalidade do futebol do Norte/Nordeste e, assim como tem sido nos últimos anos, a expectativa é de mais um clássico extremamente equilibrado, decidido nos detalhes.

Relembre como foram as últimas partidas entre Bahia x Vitória

Vitória 2x1 Bahia - 28ª rodada do Brasileirão 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Bahia 2x1 Vitória - 9ª rodada Brasileirão 2025 por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Vitória 1x1 Bahia - Jogo de volta da final do Baianão 2025 por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 2x0 Vitória - jogo de ida da final do Baianão 2025 por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 0x0 Vitória - primeira fase do Bainão de 2025 por Victor Ferreira I EC Vitória
Vitória 3x2 Bahia - Jogo de ida final do Baianão 2024 por Victor Ferreira/EC Vitória
Bahia 2x0 Vitória - 22ª rodada Brasileirão 2024 por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 2x2 Bahia - 3ª rodada Brasileirão 2024 por Victor Ferreira/EC Vitória
Bahia 1x1 Vitória - Jogo de volta final do Campeonato por Victor Ferreira/EC Vitória
Bahia 2x1 Vitória - Fase de grupos da Copa do Nordeste 2024 por Thiago Caldas/EC Bahia
Vitória 3x2 Bahia - Primeira fase Baianão 2024 por Victor Ferreira/EC Vitória
1 de 11
Vitória 2x1 Bahia - 28ª rodada do Brasileirão 2025 por Arisson Marinho/CORREIO

O retrospecto recente do Ba-Vi reforça esse cenário. Nos 11 clássicos disputados nos últimos dois anos, o Bahia levou ligeira vantagem, com quatro vitórias, contra três triunfos do Vitória, além de quatro empates. Números que evidenciam o equilíbrio e explicam por que cada Ba-Vi segue imprevisível, independentemente do momento das equipes.

Apesar do desempenho um pouco superior do Tricolor nesse recorte, o Leão da Barra tem um dado importante a seu favor: não perde para o rival em seus domínios, com o time principal, desde 2018.

Tags:

Bahia Vitória Ba-vi Campeonato Baiano 2026

