Após melhor temporada da carreira, ex-atacante do Vitória vive auge no Japão

Carreira de Lucas Fernandes passou de rebaixamento com o Leão em 2018 para a condição de ídolo na Ásia

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 21:00

Lucas Fernandes foi atacante do Vitória em 2018
Lucas Fernandes foi atacante do Vitória em 2018 Crédito: Maurícia da Matta/EC Vitória

Um dos destaques na campanha que terminou com o rebaixamento do Vitória para a Série B em 2018, Lucas Fernandes vive uma reviravolta em sua carreira. Chegando a sua oitava temporada no Japão, o atacante agora tem status de ídolo na Ásia, principalmente após fazer sua melhor temporada em número de participações diretas em gols.

Defendendo o Cerezo Osaka em 2025, Lucas Fernandes participou de 38 partidas no ano passado, quando ajudou o seu clube com nove tentos anotados e 18 passes para gols, totalizando 27 participações em gols. Antes disso, o melhor ano do jogador tinha sido em 2024, quando contribuiu diretamente com 13 gols.

Lucas Fernandes desembarcou no Vitória em maio de 2018, em um ano que terminou com o rebaixamento do Leão para a segunda divisão. O jogador, um dos poucos destaques daquela temporada, atuou em 30 partidas e marcou três gols com a camisa rubro-negra.

O Leão foi seu último time no Brasil. Depois de se despedir da Toca do Leão, o atacante formado nas categorias de base do Vitória partiu rumo ao Japão, onde defendeu o Consadole Sapporo por cinco temporadas antes de se transferir para seu atual clube.

