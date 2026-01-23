NOVA CASA

Após Vitória, Fatal Model se torna nova patrocinadora de rival do Leão na Série A

Marca da Fatal Model será exibida ao lado da numeração da camisa

Alan Pinheiro

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 13:03

Fatal Model e Vitória renovaram a parceria por mais um ano Crédito: Divulgação

O Clube do Remo inicia um novo capítulo de sua história dentro e fora de campo. Em meio ao retorno à Série A do Campeonato Brasileiro, o Leão Azul anunciou a Fatal Model como sua nova patrocinadora. A parceria chega após a empresa patrocinar o Vitória nos últimos anos, que ainda mantém o acordo comercial destinado ao time feminino.

Presente em diferentes propriedades do clube, o patrocínio une duas marcas que compartilham ousadia, alcance nacional e conexão direta com o público. A Fatal Model, maior plataforma de anúncios de acompanhantes do Brasil, amplia sua atuação no esporte e aposta no futebol como ferramenta de visibilidade, engajamento e proximidade com os torcedores.

Para Samuel Ongaratto, diretor de novos negócios da Fatal Model, a parceria vai além da exposição de marca. “Estar ao lado do Remo neste retorno à Série A, depois de mais de três décadas, é fazer parte de um momento histórico do futebol brasileiro. O Remo tem uma torcida apaixonada, uma identidade muito forte e representa muito bem o Norte do país. A Fatal Model acredita no esporte como plataforma de conexão real com as pessoas, e essa união nasce com tudo para ser vencedora”, afirma.

