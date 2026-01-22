Acesse sua conta
Vitória encaminha contratação de jogador rebaixado com o Sport

O atleta chega ao Barradão como opção de lateral esquerdo e zagueiro

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 16:43

Luan Cândido com a camisa do Sport
Luan Cândido com a camisa do Sport Crédito: Paulo Paiva/ SCR

Após anunciar a contratação do volante argentino Emmanuel Martínez, o Vitória continuou no mercado e encaminhou a contratação do defensor Luan Cândido, que terminou 2025 rebaixado com o Sport para a segunda divisão. Assim que a negociação for concretizada, o atleta assinará contrato válido por uma temporada por empréstimo junto ao Red Bull Bragantino. As informações foram divulgadas inicialmente pelo Canto Rubro-Negro e confirmadas pelo CORREIO.

Polivalente, o jogador de 24 anos pode atuar tanto como lateral esquerdo, quanto como zagueiro. Na Série A de 2025, Luan terminou o ano como o 5º do elenco do Sport com mais interceptações (17), o 3º com mais chutes defendidos (13),  o 5º com mais cortes (79), o 4º que mais foi driblado (8), o 4º com mais duelos aéreos ganhos (34), o 3º que mais perdeu a posse de bola (141) e o 3º que mais cometeu faltas (20) dentre os jogadores rubro-negros.

Veja a carreira de Luan Cândido, zagueiro que negocia com o Vitória

Natural de Ubá, em Minas Gerais, essa será a quarta oportunidade do atleta em um clube da primeira divisão. Luan Cândido foi formado nas categorias de base do Palmeiras, onde foi subindo de categoria e se destacando no clube alviverde. No entanto, o jogador não completou partidas pelo profissional no Verdão e já foi vendido para o RB Leipzig, da Alemanha.

No Velho Continente, o defensor jogou pela equipe sub-19, mas também continuou sem estrear profissionalmente. Isso aconteceu em sua volta ao Brasil, quando foi para o Red Bull Bragantino, franquia brasileira do conglomerado mundial. No clube paulista, conseguiu uma sequência de cinco temporadas seguidas jogando com frequência. Ao todo nesse período, foram 179 jogos disputados, com 21 gols marcados e oito assistências. Luan Cândido contribuiu para a campanha histórica do time no vice-campeonato da Copa Sul-Americana em 2021.

Datas e horários dos jogos do Vitória nas 8 primeiras rodadas do Brasileirão

No início da temporada passada, o jogador começou o ano emprestado ao Grêmio, onde teve uma passagem apagada. Foram apenas três jogos com a camisa do tricolor gaúcho. Lá, inclusive, Luan Cândido precisou passar por um período de treinos específicos, pois se apresentou acima do peso e precisou perder medida. O fracasso no Rio Grande do Sul rendeu outro empréstimo para o Sport, onde fez mais 16 partidas em 2025, terminando a temporada com apenas um gol marcado.

Nas categorias de base, Luan Cândido também fez parte da Seleção Brasileira. Com a Amarelinhas, foram três jogos no Mundial Sub-17 em 2017 e mais cinco partidas no Sul-Americano Sub-20, em 2019. Apesar de fazer a maioria da carreira na lateral, a transição para a zaga começou em 2024. 

No Vitória, Luan Cândido chega para disputar vaga na zaga do clube rubro-negro. No setor, o concorrente direto será o zagueiro canhoto Zé Marcos, mas Jair Ventura também conta com Riccieli, Camutanga, Edu, Neris e Diogo Silva para a posição. Caso o treinador precise e os laterais Jamerson e Ramon não estejam em condições de jogo, o atleta também pode atuar como ala pela esquerda.

