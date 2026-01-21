Juazeirense sai na bronca com arbitragem após derrota para o Vitória: 'Total repúdio ao árbitro'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Alan Pinheiro
Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 21:38
O Vitória venceu a primeira na temporada com uma goleada por 4x0 diante da Juazeirense no Barradão, em partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Baiano. Além de chateados com a derrota, o Cancão de Fogo saiu de campo na bronca com as decisões do árbitro Marielson Alves Silva. A instituição usou as redes sociais para criticar a atuação da arbitragem no confronto.
"Arbitragem lamentável. Nosso total repúdio ao árbitro da partida diante do Vitória. Pênalti inexistente, um jogador e um membro da comissão técnica expulsos. Lamentável", escreveu o clube de Juazeiro.
A Juazeirense ficou na bronca com um lance que ocorreu ainda no primeiro tempo. Na faixa dos 40 minutos, Aitor cobrou falta na área e Kayzer foi empurrado pela marcação. O árbitro viu, interpretou o lance como faltoso e marcou o pênalti. Na sequência, os jogadores do Cancão de Fogo partiram para cima da arbitragem para reclamar, o que resultou na expulsão de Adriano Pardal. O preparador físico Capone também foi expulso.
Após as primeiras partidas com um time repleto de jovens, foi a vez dos titulares do Vitória enfim estrearem na temporada para ganhar ritmo de jogo. Renato Kayzer, Erick, Camutanga, Aitor Cantalapiedra, Gabriel Baralhas e outros já foram escolhidos por Jair Ventura, que assume o comando técnico da equipe pela primeira vez em 2026, para iniciar o jogo.
O primeiro tempo contou com um Vitória com o "freio de mão puxado". Mesmo em baixa rotação, os rubro-negros conseguiram marcar duas vezes e ainda viram o adversário ficar com um a menos. Na etapa final, os comandados de Jair Ventura aumentaram o ritmo e controlaram o confronto.
Com o resultado, o Leão conquista os seus primeiros três pontos no Baianão e chega aos seis na tabela de classificação. Sem muito tempo para comemorar, o Rubro-negro já precisa ajustar o foco para o clássico Ba-Vi no próximo domingo (25). Válido pela 5ª rodada do estadual, o confronto começa a partir das 16h no gramado do Barradão.