POLÊMICA

Juazeirense sai na bronca com arbitragem após derrota para o Vitória: 'Total repúdio ao árbitro'

Cancão de Fogo saiu do Barradão derrotado, mas criticou o desempenho de Marielson Alves Silva

Alan Pinheiro

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 21:38

Vitória x Juazeirense - 4ª rodada do Campeonato Baiano Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória venceu a primeira na temporada com uma goleada por 4x0 diante da Juazeirense no Barradão, em partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Baiano. Além de chateados com a derrota, o Cancão de Fogo saiu de campo na bronca com as decisões do árbitro Marielson Alves Silva. A instituição usou as redes sociais para criticar a atuação da arbitragem no confronto.

"Arbitragem lamentável. Nosso total repúdio ao árbitro da partida diante do Vitória. Pênalti inexistente, um jogador e um membro da comissão técnica expulsos. Lamentável", escreveu o clube de Juazeiro.

A Juazeirense ficou na bronca com um lance que ocorreu ainda no primeiro tempo. Na faixa dos 40 minutos, Aitor cobrou falta na área e Kayzer foi empurrado pela marcação. O árbitro viu, interpretou o lance como faltoso e marcou o pênalti. Na sequência, os jogadores do Cancão de Fogo partiram para cima da arbitragem para reclamar, o que resultou na expulsão de Adriano Pardal. O preparador físico Capone também foi expulso.

Após as primeiras partidas com um time repleto de jovens, foi a vez dos titulares do Vitória enfim estrearem na temporada para ganhar ritmo de jogo. Renato Kayzer, Erick, Camutanga, Aitor Cantalapiedra, Gabriel Baralhas e outros já foram escolhidos por Jair Ventura, que assume o comando técnico da equipe pela primeira vez em 2026, para iniciar o jogo.

O primeiro tempo contou com um Vitória com o "freio de mão puxado". Mesmo em baixa rotação, os rubro-negros conseguiram marcar duas vezes e ainda viram o adversário ficar com um a menos. Na etapa final, os comandados de Jair Ventura aumentaram o ritmo e controlaram o confronto.