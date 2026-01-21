Acesse sua conta
Juazeirense sai na bronca com arbitragem após derrota para o Vitória: 'Total repúdio ao árbitro'

Cancão de Fogo saiu do Barradão derrotado, mas criticou o desempenho de Marielson Alves Silva

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 21:38

Vitória x Juazeirense - 4ª rodada do Campeonato Baiano
Vitória x Juazeirense - 4ª rodada do Campeonato Baiano Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória venceu a primeira na temporada com uma goleada por 4x0 diante da Juazeirense no Barradão, em partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Baiano. Além de chateados com a derrota, o Cancão de Fogo saiu de campo na bronca com as decisões do árbitro Marielson Alves Silva. A instituição usou as redes sociais para criticar a atuação da arbitragem no confronto.

"Arbitragem lamentável. Nosso total repúdio ao árbitro da partida diante do Vitória. Pênalti inexistente, um jogador e um membro da comissão técnica expulsos. Lamentável", escreveu o clube de Juazeiro.

Veja como foi Vitória x Juazeirense, pela 4ª rodada do Baianão

Vitória x Juazeirense - 4ª rodada do Campeonato Baiano por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória x Juazeirense - 4ª rodada do Campeonato Baiano por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória x Juazeirense - 4ª rodada do Campeonato Baiano por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória x Juazeirense - 4ª rodada do Campeonato Baiano por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória x Juazeirense - 4ª rodada do Campeonato Baiano por Victor Ferreira/EC Vitória
1 de 5
Vitória x Juazeirense - 4ª rodada do Campeonato Baiano por Victor Ferreira/EC Vitória

A Juazeirense ficou na bronca com um lance que ocorreu ainda no primeiro tempo. Na faixa dos 40 minutos, Aitor cobrou falta na área e Kayzer foi empurrado pela marcação. O árbitro viu, interpretou o lance como faltoso e marcou o pênalti. Na sequência, os jogadores do Cancão de Fogo partiram para cima da arbitragem para reclamar, o que resultou na expulsão de Adriano Pardal. O preparador físico Capone também foi expulso.

Após as primeiras partidas com um time repleto de jovens, foi a vez dos titulares do Vitória enfim estrearem na temporada para ganhar ritmo de jogo. Renato Kayzer, Erick, Camutanga, Aitor Cantalapiedra, Gabriel Baralhas e outros já foram escolhidos por Jair Ventura, que assume o comando técnico da equipe pela primeira vez em 2026, para iniciar o jogo.

O primeiro tempo contou com um Vitória com o "freio de mão puxado". Mesmo em baixa rotação, os rubro-negros conseguiram marcar duas vezes e ainda viram o adversário ficar com um a menos. Na etapa final, os comandados de Jair Ventura aumentaram o ritmo e controlaram o confronto.

LEIA MAIS

Com dois gols, Kayzer pede melhora do Vitória para o Ba-Vi: 'A gente sabe da qualidade deles'

Com gol e assistência, atacante rebaixado com o Vitória tem grande atuação em goleada do Náutico

Com titulares, Vitória goleia Juazeirense por 4x0 no Campeonato Baiano

Volante que decepcionou no Vitória celebra volta ao Brasil após fracasso no Japão: ‘Clube grande’

Vitória anuncia a contratação de volante argentino Emmanuel Martínez

Com o resultado, o Leão conquista os seus primeiros três pontos no Baianão e chega aos seis na tabela de classificação. Sem muito tempo para comemorar, o Rubro-negro já precisa ajustar o foco para o clássico Ba-Vi no próximo domingo (25). Válido pela 5ª rodada do estadual, o confronto começa a partir das 16h no gramado do Barradão.

