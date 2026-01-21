Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vitória anuncia a contratação de volante argentino Emmanuel Martínez

Jogador do Fortaleza entrou em campo 31 vezes na última temporada

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 19:15

Vitória anunciou a contratação de volante argentino Emmanuel Martínez
Vitória anunciou a contratação de volante argentino Emmanuel Martínez Crédito: Divulgação/Vitória

Buscando reforçando o elenco comandado por Jair Ventura, o Vitória anunciou a contratação do volante argentino Emmanuel Martínez, do Fortaleza. Após rescindir com seu antigo clube, o jogador assinou contrato válido até o final de 2027. Já em Salvador, Martínez é a quinta contratação anunciada pelo time na temporada.

Em 2025, a temporada foi de altos e baixos para o jogador argentino. Apesar de começar o ano em alta pelo desempenho em 2024, perdeu espaço durante o ano e foi afastado do elenco pelo técnico português Renato Paiva, sendo reintegrado apenas com a chegada de Martín Palermo.

Saiba quem é Emmanuel Martínez, volante que negocia com o Vitória

Vitória negocia contratação do volante Emmanuel Martínez, do Fortaleza por Mateus Lotif/Fortaleza
Vitória negocia contratação do volante Emmanuel Martínez, do Fortaleza por Mateus Lotif/Fortaleza
Vitória negocia contratação do volante Emmanuel Martínez, do Fortaleza por Mateus Lotif/Fortaleza
Vitória negocia contratação do volante Emmanuel Martínez, do Fortaleza por Mateus Lotif/Fortaleza
Vitória negocia contratação do volante Emmanuel Martínez, do Fortaleza por Mateus Lotif/Fortaleza
Vitória negocia contratação do volante Emmanuel Martínez, do Fortaleza por Mateus Lotif/Fortaleza
Vitória negocia contratação do volante Emmanuel Martínez, do Fortaleza por Mateus Lotif/Fortaleza
1 de 7
Vitória negocia contratação do volante Emmanuel Martínez, do Fortaleza por Mateus Lotif/Fortaleza

O volante não entra em campo desde o duelo da Libertadores contra o Vélez Sarsfield, no dia 12 de agosto de 2025, pela Libertadores. Ao todo, foram 31 jogos no ano passado, com um gol e duas assistências.

Natural de Tandil, na Argentina, essa é a terceira equipe brasileira que o volante defende na carreira. Antes, o jogador defendeu o América-MG por duas temporadas, onde entrou em campo por 66 oportunidades, balançando as redes uma vez e contribuindo com nove assistências. Depois, partiu rumo ao nordeste para defender o Fortaleza. No Tricolor, foram 56 partidas disputadas, dois gols e cinco passes para gols.

LEIA MAIS 

Volante revelado pelo Vitória encaminha acerta com rival do Leão na Série A

Vitória x Juazeirense: veja onde assistir, escalações e arbitragem

Com novidades, Vitória recebe a Juazeirense no Barradão para vencer pela primeira vez em 2026

Novo reforço do Vitória, Nathan Mendes promete entrega total e projeta disputa na lateral-direita

Vitória anuncia a contratação do lateral-direito Nathan Mendes por empréstimo

Formado nas categorias de base do River Plate, o jogador estreou profissionalmente pelo San Martin de San Juan, onde permaneceu por três temporadas antes de ser emprestado para o Chacarita Jrs, também da Argentina. O rendimento chamou a atenção do Deportivo Cuenca, do Equador, que contou com Martínez por dois anos. Os 10 gols marcados e as 11 assistências no período renderam uma transferência para o Barcelona de Guayaquil. Em três anos no clube, foram 103 jogos, com 16 tentos anotados e 15 passes para gols.

No Leão, Emmanuel Martínez vai disputar posição com outros cinco nomes do elenco profissional do Vitória. O técnico Jair Ventura atualmente conta com Gabriel Baralhas, Ronald, Caíque Gonçalves, Dudu e Rúben Ismael.

Mais recentes

Imagem - AO VIVO: Assista Vitória x Juazeirense pelo Campeonato Baiano

AO VIVO: Assista Vitória x Juazeirense pelo Campeonato Baiano
Imagem - Volante que decepcionou no Vitória celebra volta ao Brasil após fracasso no Japão: ‘Clube grande’

Volante que decepcionou no Vitória celebra volta ao Brasil após fracasso no Japão: ‘Clube grande’
Imagem - Com volta de titulares, Vitória está escalado para enfrentar a Juazeirense

Com volta de titulares, Vitória está escalado para enfrentar a Juazeirense

MAIS LIDAS

Imagem - Quem era Abissa, americano morto durante tentativa de assalto em Salvador?
01

Quem era Abissa, americano morto durante tentativa de assalto em Salvador?

Imagem - O universo fala sem rodeios hoje (21 de janeiro) e Áries, Virgem, Sagitário e Peixes percebem que não dá mais para adiar
02

O universo fala sem rodeios hoje (21 de janeiro) e Áries, Virgem, Sagitário e Peixes percebem que não dá mais para adiar

Imagem - Uma rodoviária nasce, outra silencia: desavisados, falta de tomada e camelô vazio marcam início da mudança de terminais
03

Uma rodoviária nasce, outra silencia: desavisados, falta de tomada e camelô vazio marcam início da mudança de terminais

Imagem - Guns N’ Roses cancela show no Brasil e promete reembolso aos fãs
04

Guns N’ Roses cancela show no Brasil e promete reembolso aos fãs