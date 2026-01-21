CONHEÇA

Vitória anuncia a contratação de volante argentino Emmanuel Martínez

Jogador do Fortaleza entrou em campo 31 vezes na última temporada

Alan Pinheiro

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 19:15

Vitória anunciou a contratação de volante argentino Emmanuel Martínez Crédito: Divulgação/Vitória

Buscando reforçando o elenco comandado por Jair Ventura, o Vitória anunciou a contratação do volante argentino Emmanuel Martínez, do Fortaleza. Após rescindir com seu antigo clube, o jogador assinou contrato válido até o final de 2027. Já em Salvador, Martínez é a quinta contratação anunciada pelo time na temporada.

Em 2025, a temporada foi de altos e baixos para o jogador argentino. Apesar de começar o ano em alta pelo desempenho em 2024, perdeu espaço durante o ano e foi afastado do elenco pelo técnico português Renato Paiva, sendo reintegrado apenas com a chegada de Martín Palermo.

Saiba quem é Emmanuel Martínez, volante que negocia com o Vitória 1 de 7

O volante não entra em campo desde o duelo da Libertadores contra o Vélez Sarsfield, no dia 12 de agosto de 2025, pela Libertadores. Ao todo, foram 31 jogos no ano passado, com um gol e duas assistências.

Natural de Tandil, na Argentina, essa é a terceira equipe brasileira que o volante defende na carreira. Antes, o jogador defendeu o América-MG por duas temporadas, onde entrou em campo por 66 oportunidades, balançando as redes uma vez e contribuindo com nove assistências. Depois, partiu rumo ao nordeste para defender o Fortaleza. No Tricolor, foram 56 partidas disputadas, dois gols e cinco passes para gols.

Formado nas categorias de base do River Plate, o jogador estreou profissionalmente pelo San Martin de San Juan, onde permaneceu por três temporadas antes de ser emprestado para o Chacarita Jrs, também da Argentina. O rendimento chamou a atenção do Deportivo Cuenca, do Equador, que contou com Martínez por dois anos. Os 10 gols marcados e as 11 assistências no período renderam uma transferência para o Barcelona de Guayaquil. Em três anos no clube, foram 103 jogos, com 16 tentos anotados e 15 passes para gols.