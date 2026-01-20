CHEGA PARA AJUDAR

Novo reforço do Vitória, Nathan Mendes promete entrega total e projeta disputa na lateral-direita

Atleta de 23 anos chega por empréstimo do RB Bragantino

Pedro Carreiro

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 16:02

Nathan Mendes é o novo reforço do Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Poucas horas após ser anunciado como novo reforço do Vitória, o lateral-direito Nathan Mendes concedeu suas primeiras declarações como jogador do Leão da Barra. O atleta de 23 anos, que chega por empréstimo do Bragantino até o fim do ano, foi apresentado e concedeu uma entrevista coletiva na tarde desta terça-feira (20), na loja oficial do clube no Shopping Paralela, e deixou um recado claro à torcida: não vai poupar esforços para ajudar a equipe ao longo da temporada.

“Agradecer a Deus pela minha vida. A torcida pode ter certeza que vai ter muita qualidade ofensiva e defensiva. Vou ajudar muito essa equipe dentro e fora de campo. Vou dar minha vida dentro de campo. Não falo da boca para fora. Meu papel é ajudar”, destacou o jogador durante a apresentação.

Diferentemente dos outros três reforços anunciados pelo Vitória para a temporada — o volante Caíque Gonçalves, o lateral Matheusinho e o zagueiro Riccelli —, contratados pelo antigo diretor de futebol Gustavo Vieira, Nathan foi contratado já sob o comando do novo responsável pelo cargo, Sérgio Papellin.

“A gente está procurando jogadores jovens, com perfil competitivo e que queiram crescer com o clube. O Nathan tem 23 anos e muito potencial. Tenho certeza que vai dar muita alegria e vai crescer muito no cenário nacional. Ele foi revelado pelo São Paulo e mostrou muita qualidade. Tanto que o Bragantino investiu para ter o atleta. Conseguimos o empréstimo, e esperamos que ele faça uma grande temporada”, afirmou Papellin.

Formado pelo São Paulo e com destaque no time profissional, Nathan foi adquirido em definitivo pelo Bragantino em janeiro de 2024, por cerca de R$ 5 milhões. Em sua primeira temporada pelo Massa Bruta, firmou-se como titular e disputou 43 partidas, anotando um gol e quatro assistências. Já em 2025, perdeu espaço na equipe e entrou em campo apenas 21 vezes, contribuindo com uma assistência.

No Leão da Barra, o jovem lateral espera recuperar protagonismo e ganhar mais minutos em campo. A missão, no entanto, não será simples. Nathan terá forte concorrência na posição, já que o técnico Jair Ventura conta com Claudinho, Matheusinho — também contratado nesta temporada —, além dos jovens da base Paulo Roberto e Gean.

“Vai ser uma disputa sadia. Quem estiver melhor tem que jogar. O que o professor achar que tem que jogar, vai jogar. Quero estar dentro e campo, mas tem que trabalhar muito”, assegurou o atleta.

Para conquistar espaço, Nathan aposta nas características do seu jogo. Com 1,81m de altura, o lateral tem como principais valências a força física e a velocidade, mas faz questão de ressaltar principalmente seu compromisso defensivo.

“No meu pensamento, o lateral, antes de atacar, precisa defender por mais que a equipe jogue com linha de três. Eu tenho que defender o nosso gol antes de atacar. Sou um lateral que ataca e defende muito bem. A gente sempre tem algo a melhor, e eu espero ajudar muito”, pontuou.

Mesmo antes de ser anunciado oficialmente nesta manhã, Nathan já vinha treinando na Toca do Leão e demonstrou vontade de estrear o quanto antes. O jogador se colocou à disposição de Jair Ventura para o confronto desta quarta-feira (21), contra o Barcelona de Ilhéus, no Barradão, pela 4ª rodada do Campeonato Baiano. No entanto, o lateral ainda aguarda a publicação do seu nome no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para ter condições legais de jogo.