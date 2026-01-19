Acesse sua conta
Vitória pode ter estreia de titulares contra a Juazeirense; entenda

Rubro-Negro chegou ao terceiro empate em três rodadas e está na quinta posição do Baiano

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 17:04

Vitória pode ter retorno de titulares contra a Juazeirense
Vitória pode ter retorno de titulares contra a Juazeirense Crédito: Karla Porto/EC Vitória

A temporada já começou e o Vitória se encaminha para o seu quarto jogo no ano. No entanto, nenhum dos três primeiros compromissos do clube rubro-negro foi disputado com o elenco considerado titular, o que deve acontecer pela primeira vez em 2026 nesta quarta-feira (21). Em partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Baiano, o Leão vai receber a Juazeirense no Barradão. A partida começa a partir das 19h.

O Rubro-Negro chegou ao terceiro empate em três rodadas e está na quinta posição na tabela de classificação do Baiano. Com o objetivo de recuperar o clube na competição e, principalmente, dar minutagem para os seus principais atletas antes da estreia no Brasileirão, a tendência é de que Jair Ventura volte ao comando da equipe e tenha seus titulares em campo.

Time principal do Vitória intensifica os treinos na Toca

Elenco do Vitória segue fazendo pré-temporada na Toca por Victor Ferreira/EC Vitória
Elenco do Vitória segue fazendo pré-temporada na Toca por Victor Ferreira/EC Vitória
Elenco do Vitória segue fazendo pré-temporada na Toca por Victor Ferreira/EC Vitória
Elenco do Vitória segue fazendo pré-temporada na Toca por Victor Ferreira/EC Vitória
Elenco do Vitória segue fazendo pré-temporada na Toca por Victor Ferreira/EC Vitória
Elenco do Vitória segue fazendo pré-temporada na Toca por Victor Ferreira/EC Vitória
Elenco do Vitória segue fazendo pré-temporada na Toca por Victor Ferreira/EC Vitória
Elenco do Vitória segue fazendo pré-temporada na Toca por Victor Ferreira/EC Vitória
Elenco do Vitória segue fazendo pré-temporada na Toca por Victor Ferreira/EC Vitória
Elenco do Vitória segue fazendo pré-temporada na Toca por Victor Ferreira/EC Vitória
1 de 10
Elenco do Vitória segue fazendo pré-temporada na Toca por Victor Ferreira/EC Vitória

Em entrevista coletiva após o empate contra o Porto, Rodrigo Chagas comentou a possibilidade de Jair estrear com a equipe principal. "Se o clube entender que existe a necessidade de entrar com equipe principal, o Jair está trabalhando muito... A gente buscou de todas as maneiras ter o resultado. Não faltou entrega de todos os atletas. Houve evolução. É tentar corrigir. Continuamos com o trabalho independente do que acontecer. Se tiver a necessidade, até porque temos a necessidade de vencer quarta-feira, estaremos lá", respondeu.

O torcedor rubro-negro que se deslocará para o Barradão poderá reencontrar rostos já conhecidos do Vitória, como Matheuzinho, Renato Kayzer, Gabriel Baralhas, Camutanga e outros. Além dos remanescentes da última temporada, o goleiro Gabriel Vasconcelos é outro que pode fazer sua partida de retorno ao clube após ser emprestado ao Sport. Agora, com Lucas Arcanjo lesionado, o jogador desponta como favorito para assumir a titularidade no gol do Leão.

Vitória tem pela frente três jogos no Barradão para embalar na temporada

'A expulsão foi determinante', avalia Rodrigo Chagas sobre novo empate do Vitória

'Sabíamos que o jogo não ia ser fácil', diz Jamerson após terceiro empate do Vitória no ano

Jogador do Vitória faz gol contra o Porto e é expulso por comemoração

Com um a menos, Vitória empata em 1x1 com o Porto no Campeonato Baiano

Se os velhos conhecidos já animam a torcida, há ainda a curiosidade por aqueles que estão chegando. Regularizados, a tendência é de que o zagueiro Riccieli, o lateral Mateus Silva e o volante Caíque Gonçalves estreiem com a camisa rubro-negra. Apesar de acertados com o clube, o volante Emmanuel Martínez e o lateral Nathan Mendes ainda aguardam pelos anúncios e, posteriormente, pela regularização no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Em preparação para o jogo, o time principal realizou um jogo-treino contra a equipe sub20 no último final de semana. No primeiro tempo, Jair esboçou o time que deve ser o titular na estreia no Campeonato Brasileiro, no dia 21 de janeiro, contra o Remo, no Barradão.

Datas e horários dos jogos do Vitória nas 8 primeiras rodadas do Brasileirão

1ª rodada: Quarta-feira (28), às 19h - Vitória x Remo, no Barradão
2ª rodada: Quarta-feira (04/2), às 21h30 - Palmeiras x Vitória, na Arena Barueri, em São Paulo
3ª rodada: Terça-feira (10/2), às 21h30 - Vitória x Flamengo, no Barradão
4ª rodada: A definir - Botafogo x Vitória, no Nilston Santos, no Rio de Janeiro
5ª rodada: Quarta-feira (11/3), às 20h - Bahia x Vitória, na Arena Fonte Nova
6ª rodada: Sábado (14/3), às 18h30 - Vitória x Atlético-MG, no Barradão
7ª rodada: Quinta-feira (18/3), às 19h - Grêmio x Vitória, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre
8ª rodada: Domingo (22/3), 18h30 - Vitória x Mirassol, no Barradão
1 de 8
1ª rodada: Quarta-feira (28), às 19h - Vitória x Remo, no Barradão por Reprodução

O primeiro tempo terminou com um placar de 2x0 para o Leão, com gols marcados pelo centroavante Renato Kayzer. Já na etapa final, o atacante Renzo López ampliou mais duas vezes. O desempenho de ambos os jogadores gera uma "dor de cabeça" para o comandante rubro-negro, que terminou 2025 com a disputa pela titularidade no ataque em aberto. Jair Ventura trocou no intervalo os jogadores que disputaram o primeiro tempo, com exceção do goleiro Gabriel Vasconcelos.

