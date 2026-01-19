LEÃO REFORÇADO

Vitória pode ter estreia de titulares contra a Juazeirense; entenda

Rubro-Negro chegou ao terceiro empate em três rodadas e está na quinta posição do Baiano

Alan Pinheiro

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 17:04

Vitória pode ter retorno de titulares contra a Juazeirense Crédito: Karla Porto/EC Vitória

A temporada já começou e o Vitória se encaminha para o seu quarto jogo no ano. No entanto, nenhum dos três primeiros compromissos do clube rubro-negro foi disputado com o elenco considerado titular, o que deve acontecer pela primeira vez em 2026 nesta quarta-feira (21). Em partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Baiano, o Leão vai receber a Juazeirense no Barradão. A partida começa a partir das 19h.

O Rubro-Negro chegou ao terceiro empate em três rodadas e está na quinta posição na tabela de classificação do Baiano. Com o objetivo de recuperar o clube na competição e, principalmente, dar minutagem para os seus principais atletas antes da estreia no Brasileirão, a tendência é de que Jair Ventura volte ao comando da equipe e tenha seus titulares em campo.

Em entrevista coletiva após o empate contra o Porto, Rodrigo Chagas comentou a possibilidade de Jair estrear com a equipe principal. "Se o clube entender que existe a necessidade de entrar com equipe principal, o Jair está trabalhando muito... A gente buscou de todas as maneiras ter o resultado. Não faltou entrega de todos os atletas. Houve evolução. É tentar corrigir. Continuamos com o trabalho independente do que acontecer. Se tiver a necessidade, até porque temos a necessidade de vencer quarta-feira, estaremos lá", respondeu.

O torcedor rubro-negro que se deslocará para o Barradão poderá reencontrar rostos já conhecidos do Vitória, como Matheuzinho, Renato Kayzer, Gabriel Baralhas, Camutanga e outros. Além dos remanescentes da última temporada, o goleiro Gabriel Vasconcelos é outro que pode fazer sua partida de retorno ao clube após ser emprestado ao Sport. Agora, com Lucas Arcanjo lesionado, o jogador desponta como favorito para assumir a titularidade no gol do Leão.

Se os velhos conhecidos já animam a torcida, há ainda a curiosidade por aqueles que estão chegando. Regularizados, a tendência é de que o zagueiro Riccieli, o lateral Mateus Silva e o volante Caíque Gonçalves estreiem com a camisa rubro-negra. Apesar de acertados com o clube, o volante Emmanuel Martínez e o lateral Nathan Mendes ainda aguardam pelos anúncios e, posteriormente, pela regularização no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Em preparação para o jogo, o time principal realizou um jogo-treino contra a equipe sub20 no último final de semana. No primeiro tempo, Jair esboçou o time que deve ser o titular na estreia no Campeonato Brasileiro, no dia 21 de janeiro, contra o Remo, no Barradão.

