Vitória tem pela frente três jogos no Barradão para embalar na temporada

Seuqência começa contra a Juazeirense, nesta quarta-feira (21). às 19h15

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 15:45

Elenco do Vitória realizando pré-temporada na Toca
Elenco do Vitória realizando pré-temporada na Toca Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Até aqui, o início de temporada do Vitória está longe de empolgar. Sob o comando de Rodrigo Chagas e utilizando uma equipe alternativa, o Leão da Barra empatou as três primeiras partidas do ano e marcou apenas um gol. Agora, com o retorno do elenco principal e do técnico Jair Ventura, o clube terá pela frente uma sequência de três jogos consecutivos no Barradão, uma boa oportunidade para embalar neste começo de ano.

A série de compromissos em casa começa nesta quarta-feira (21), às 19h, contra a Juazeirense. O duelo marca o retorno do grupo principal aos gramados, que está em pré-temporada desde o dia 3, com foco na disputa do Campeonato Brasileiro. A ideia é que a equipe ganhe ritmo de jogo e ajude o clube a subir na tabela do Campeonato Baiano, já que o time alternativo não apresentou o desempenho esperado e ocupa apenas a sexta colocação.

Datas e horários dos jogos do Vitória nas 8 primeiras rodadas do Brasileirão

1ª rodada: Quarta-feira (28), às 19h - Vitória x Remo, no Barradão por Reprodução
2ª rodada: Quarta-feira (04/2), às 21h30 - Palmeiras x Vitória, na Arena Barueri, em São Paulo  por Reprodução
3ª rodada: Terça-feira (10/2), às 21h30 - Vitória x Flamengo, no Barradão por Reprodução
4ª rodada: A definir - Botafogo x Vitória, no Nilston Santos, no Rio de Janeiro por Reprodução
5ª rodada: Quarta-feira (11/3), às 20h - Bahia x Vitória, na Arena Fonte Nova  por Reprodução
6ª rodada: Sábado (14/3), às 18h30 - Vitória x Atlético-MG, no Barradão por Reprodução
7ª rodada: Quinta-feira (18/3), às 19h - Grêmio x Vitória, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre por Reprodução
8ª rodada: Domingo (22/3), 18h30 - Vitória x Mirassol, no Barradão por Reprodução
1 de 8
1ª rodada: Quarta-feira (28), às 19h - Vitória x Remo, no Barradão por Reprodução

Na sequência, o Vitória terá de aumentar a intensidade, já que enfrenta um clássico Ba-Vi neste domingo (25), às 16h. Às vésperas da estreia na Série A, o confronto contra o maior rival, o Bahia, servirá como um importante teste antes do desafio na elite do futebol nacional. Além disso, por se tratar de um clássico marcado por muita rivalidade, naturalmente ninguém quer perder — especialmente o Rubro-Negro, que não é derrotado pelo rival no Barradão desde 2020, quando perdeu por 2x1 em um duelo entre equipes alternativas, pelo estadual daquele ano.

O Leão da Barra encerra a sequência de jogos em casa diante de outro Leão: o da Amazônia. O Vitória enfrenta o Remo na estreia do Campeonato Brasileiro, marcada para a próxima quarta-feira (28), às 19h. A expectativa é que o clube consiga aproveitar bem os dois compromissos anteriores no Barradão para ganhar confiança e ritmo, estreando na Série A com o pé direito e iniciando uma campanha mais tranquila do que a da temporada passada.

Após dia de folga no último domingo (18), o elenco principal do Vitória se reapresenta no CT Manoel Pontes Tanajura na tarde desta segunda (20). Sob o comando de Jair Ventura, o elenco principal inicia o “sprint final” da pré-temporada, buscando tirar o máximo proveito dessa sequência positiva em casa, sem viagens e com o apoio da torcida, para começar a temporada já bem engrenado.

Vitória

