SEQUÊNCIA NA TOCA

Vitória tem pela frente três jogos no Barradão para embalar na temporada

Seuqência começa contra a Juazeirense, nesta quarta-feira (21). às 19h15

Pedro Carreiro

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 15:45

Elenco do Vitória realizando pré-temporada na Toca Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Até aqui, o início de temporada do Vitória está longe de empolgar. Sob o comando de Rodrigo Chagas e utilizando uma equipe alternativa, o Leão da Barra empatou as três primeiras partidas do ano e marcou apenas um gol. Agora, com o retorno do elenco principal e do técnico Jair Ventura, o clube terá pela frente uma sequência de três jogos consecutivos no Barradão, uma boa oportunidade para embalar neste começo de ano.

A série de compromissos em casa começa nesta quarta-feira (21), às 19h, contra a Juazeirense. O duelo marca o retorno do grupo principal aos gramados, que está em pré-temporada desde o dia 3, com foco na disputa do Campeonato Brasileiro. A ideia é que a equipe ganhe ritmo de jogo e ajude o clube a subir na tabela do Campeonato Baiano, já que o time alternativo não apresentou o desempenho esperado e ocupa apenas a sexta colocação.

Na sequência, o Vitória terá de aumentar a intensidade, já que enfrenta um clássico Ba-Vi neste domingo (25), às 16h. Às vésperas da estreia na Série A, o confronto contra o maior rival, o Bahia, servirá como um importante teste antes do desafio na elite do futebol nacional. Além disso, por se tratar de um clássico marcado por muita rivalidade, naturalmente ninguém quer perder — especialmente o Rubro-Negro, que não é derrotado pelo rival no Barradão desde 2020, quando perdeu por 2x1 em um duelo entre equipes alternativas, pelo estadual daquele ano.

O Leão da Barra encerra a sequência de jogos em casa diante de outro Leão: o da Amazônia. O Vitória enfrenta o Remo na estreia do Campeonato Brasileiro, marcada para a próxima quarta-feira (28), às 19h. A expectativa é que o clube consiga aproveitar bem os dois compromissos anteriores no Barradão para ganhar confiança e ritmo, estreando na Série A com o pé direito e iniciando uma campanha mais tranquila do que a da temporada passada.