'Sabíamos que o jogo não ia ser fácil', diz Jamerson após terceiro empate do Vitória no ano

Alan Pinheiro
Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 18:18
Não foi desta vez que o Vitória comemorou seu primeiro resultado positivo na temporada. O Leão chegou ao terceiro empate seguido com um empate na conta após o 1x1 contra o Porto, no estádio Agnaldo Bento. Mais uma vez em campo, o lateral esquerdo Jamerson lamentou o resultado, mas destacou que o foco já está no próximo compromisso do time.
JamersonLateral esquerdo do Vitória
O roteiro para a equipe rubro-negra, no entanto, foi escrito com um contratempo no fim do primeiro tempo, quando Pablo fez o único gol do Leão no confronto e foi expulso ao comemorar no alambrado do estádio Agnaldo Bento, em Porto Seguro. No final, ìtalo marcou para o Porto e deu números finais ao confronto.
Com o resultado o Vitória soma mais um ponto e chega aos três na competição. Sem tempo para descansar, o Leão já recebe a equipe da Juazeirense na quarta-feira (21), pela 4ª rodada do Baianão. A partida rola a partir das 19h15 no gramado do Barradão.