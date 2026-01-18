AINDA SEM VENCER

'Sabíamos que o jogo não ia ser fácil', diz Jamerson após terceiro empate do Vitória no ano

Pablo marcou para o Leão ainda no primeiro tempo, enquanto Ítalo empatou o jogo na segunda etapa

Alan Pinheiro

Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 18:18

Jamerson lamentou o resultado do Vitória diante do Porto Crédito: Reprodução

Não foi desta vez que o Vitória comemorou seu primeiro resultado positivo na temporada. O Leão chegou ao terceiro empate seguido com um empate na conta após o 1x1 contra o Porto, no estádio Agnaldo Bento. Mais uma vez em campo, o lateral esquerdo Jamerson lamentou o resultado, mas destacou que o foco já está no próximo compromisso do time.

Acho que a gente fez um bom trabalho aqui. Sabíamos que o jogo não ia ser fácil, mas o futebol é detalhe. Agora a gente continua trabalhando para a sequência do campeonato para poder melhorar e conseguir os resultados positivos Jamerson Lateral esquerdo do Vitória

Veja como foi Vitória x Porto, pela 3ª rodada do Baianão 1 de 7

O roteiro para a equipe rubro-negra, no entanto, foi escrito com um contratempo no fim do primeiro tempo, quando Pablo fez o único gol do Leão no confronto e foi expulso ao comemorar no alambrado do estádio Agnaldo Bento, em Porto Seguro. No final, ìtalo marcou para o Porto e deu números finais ao confronto.