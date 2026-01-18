Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Sabíamos que o jogo não ia ser fácil', diz Jamerson após terceiro empate do Vitória no ano

Pablo marcou para o Leão ainda no primeiro tempo, enquanto Ítalo empatou o jogo na segunda etapa

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 18:18

Jamerson lamentou o resultado do Vitória diante do Porto
Jamerson lamentou o resultado do Vitória diante do Porto Crédito: Reprodução

Não foi desta vez que o Vitória comemorou seu primeiro resultado positivo na temporada. O Leão chegou ao terceiro empate seguido com um empate na conta após o 1x1 contra o Porto, no estádio Agnaldo Bento. Mais uma vez em campo, o lateral esquerdo Jamerson lamentou o resultado, mas destacou que o foco já está no próximo compromisso do time.

Acho que a gente fez um bom trabalho aqui. Sabíamos que o jogo não ia ser fácil, mas o futebol é detalhe. Agora a gente continua trabalhando para a sequência do campeonato para poder melhorar e conseguir os resultados positivos

Jamerson

Lateral esquerdo do Vitória

Veja como foi Vitória x Porto, pela 3ª rodada do Baianão

Vitória x Porto - 3ª rodada do Campeonato Baiano por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória x Porto - 3ª rodada do Campeonato Baiano por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória x Porto - 3ª rodada do Campeonato Baiano por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória x Porto - 3ª rodada do Campeonato Baiano por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória x Porto - 3ª rodada do Campeonato Baiano por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória x Porto - 3ª rodada do Campeonato Baiano por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória x Porto - 3ª rodada do Campeonato Baiano por Victor Ferreira/EC Vitória
1 de 7
Vitória x Porto - 3ª rodada do Campeonato Baiano por Victor Ferreira/EC Vitória

O roteiro para a equipe rubro-negra, no entanto, foi escrito com um contratempo no fim do primeiro tempo, quando Pablo fez o único gol do Leão no confronto e foi expulso ao comemorar no alambrado do estádio Agnaldo Bento, em Porto Seguro. No final, ìtalo marcou para o Porto e deu números finais ao confronto.

Com o resultado o Vitória soma mais um ponto e chega aos três na competição. Sem tempo para descansar, o Leão já recebe a equipe da Juazeirense na quarta-feira (21), pela 4ª rodada do Baianão. A partida rola a partir das 19h15 no gramado do Barradão.

LEIA MAIS

Jogador do Vitória faz gol contra o Porto e é expulso por comemoração

Com um a menos, Vitória empata em 1x1 com o Porto no Campeonato Baiano

Vitória encaminha retorno de David após acordo do atacante com o Vasco

Osvaldo tem contrato renovado com o Vitória e segue no clube em 2026

Mais recentes

Imagem - É do Leão: Ex-Bahia, Yago Felipe acerta com novo time para 2026

É do Leão: Ex-Bahia, Yago Felipe acerta com novo time para 2026
Imagem - 'A expulsão foi determinante', avalia Rodrigo Chagas sobre novo empate do Vitória

'A expulsão foi determinante', avalia Rodrigo Chagas sobre novo empate do Vitória
Imagem - Emprestado pelo Real Madrid, Endrick é decisivo novamente no Lyon com uma assistência

Emprestado pelo Real Madrid, Endrick é decisivo novamente no Lyon com uma assistência

MAIS LIDAS

Imagem - Como é o sítio onde Daniel Cady mora após o fim do casamento com Ivete Sangalo
01

Como é o sítio onde Daniel Cady mora após o fim do casamento com Ivete Sangalo

Imagem - Que horas pode passar no sinal vermelho sem tomar multa em Salvador? Transalvador explica
02

Que horas pode passar no sinal vermelho sem tomar multa em Salvador? Transalvador explica

Imagem - A carta 'O Mago' rege o tarot deste domingo (18 de janeiro): poder pessoal e novos começos à vista
03

A carta 'O Mago' rege o tarot deste domingo (18 de janeiro): poder pessoal e novos começos à vista

Imagem - Dinheiro destrava: 3 signos entram agora em fase de crescimento financeiro
04

Dinheiro destrava: 3 signos entram agora em fase de crescimento financeiro