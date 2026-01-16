Acesse sua conta
Vitória encaminha retorno de David após acordo do atacante com o Vasco

Negociação não envolve custos de transferência, prevê contrato de três anos e depende apenas de ajustes finais para ser concluída

  Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 19:50

David com a camisa do
David em ação pelo Vitória Crédito: Mauricia da Matta/EC Vitória

Depois de reforçar o setor defensivo com as contratações do zagueiro Riccelli, do lateral-direito Matheusinho e do volante Caíque Gonçalves, além de encaminhar a chegada, por empréstimo, de Nathan Mendes, o Vitória agora volta suas atenções para o ataque. Para isso, o clube avançou nas tratativas pelo retorno do atacante David, formado nas categorias de base do clube e atualmente no Vasco.

Segundo o setorista Venê Casagrande, o Vasco chegou a um acordo com David e seus representantes para quitar uma dívida relacionada a luvas, o que liberou o jogador para acertar com o Vitória sem custos de transferência. O atacante deve assinar contrato por três temporadas, com divisão dos direitos econômicos: 50% para o Vitória e 50% para o clube carioca.

Procurada pelo CORREIO, a diretoria rubro-negra, porém, evitou confirmar que o negócio está totalmente fechado. Ainda restam ajustes finais para a conclusão do acordo, mas a expectativa é que a negociação seja sacramentada nos próximos dias, confirmando o retorno do atacante à Toca depois de nove anos.

David estreou pelo Vitória em 2015
David treinando na Toca
David em ação pelo Vitória
David em ação pelo Vitória
David em ação pelo Vitória
David com a camisa do Fortaleza
David com a camisa do Cruzeiro
David com a camisa do São Paulo
David com a camisa do Internacional
David em ação pelo Vasco
David estreou pelo Vitória em 2015

Cria da Fábrica de Talentos, David estreou no time profissional do Vitória em 2015 e permaneceu no clube até 2017. Nesse período, disputou 109 partidas, marcou 16 gols e deu oito assistências, além de participar das conquistas dos Campeonatos Baianos de 2016 e 2017. Em 2018, foi negociado com o Cruzeiro, onde ficou por duas temporadas, mas sem conseguir se firmar.

A retomada da carreira veio em 2020, no Fortaleza, clube pelo qual teve os melhores números da trajetória e trabalhou novamente com Papellin. Foram 112 jogos, 25 gols e 12 assistências, desempenho que o levou ao Internacional em 2022. No Colorado, porém, voltou a ter dificuldades e acabou sendo emprestado ao São Paulo em 2023 e ao Vasco em 2024.

No Cruz-Maltino, David começou bem, mas sofreu uma grave lesão no ligamento do joelho em outubro daquele ano. Mesmo assim, por ter atingido a meta de atuar em 60% das partidas da temporada, o Vasco foi obrigado a comprá-lo em definitivo por 2,8 milhões de euros (cerca de R$ 16,9 milhões na época).

O atacante retornou aos gramados somente em julho do ano passado, mas não conseguiu recuperar o protagonismo na equipe. Somando as duas temporadas pelo clube carioca, David entrou em campo 71 vezes, marcou oito gols e distribuiu sete assistências.

