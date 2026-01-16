DVD DE VOLTA

Vitória encaminha retorno de David após acordo do atacante com o Vasco

Negociação não envolve custos de transferência, prevê contrato de três anos e depende apenas de ajustes finais para ser concluída

Pedro Carreiro

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 19:50

David em ação pelo Vitória Crédito: Mauricia da Matta/EC Vitória

Depois de reforçar o setor defensivo com as contratações do zagueiro Riccelli, do lateral-direito Matheusinho e do volante Caíque Gonçalves, além de encaminhar a chegada, por empréstimo, de Nathan Mendes, o Vitória agora volta suas atenções para o ataque. Para isso, o clube avançou nas tratativas pelo retorno do atacante David, formado nas categorias de base do clube e atualmente no Vasco.

Segundo o setorista Venê Casagrande, o Vasco chegou a um acordo com David e seus representantes para quitar uma dívida relacionada a luvas, o que liberou o jogador para acertar com o Vitória sem custos de transferência. O atacante deve assinar contrato por três temporadas, com divisão dos direitos econômicos: 50% para o Vitória e 50% para o clube carioca.

Procurada pelo CORREIO, a diretoria rubro-negra, porém, evitou confirmar que o negócio está totalmente fechado. Ainda restam ajustes finais para a conclusão do acordo, mas a expectativa é que a negociação seja sacramentada nos próximos dias, confirmando o retorno do atacante à Toca depois de nove anos.

Cria da Fábrica de Talentos, David estreou no time profissional do Vitória em 2015 e permaneceu no clube até 2017. Nesse período, disputou 109 partidas, marcou 16 gols e deu oito assistências, além de participar das conquistas dos Campeonatos Baianos de 2016 e 2017. Em 2018, foi negociado com o Cruzeiro, onde ficou por duas temporadas, mas sem conseguir se firmar.

A retomada da carreira veio em 2020, no Fortaleza, clube pelo qual teve os melhores números da trajetória e trabalhou novamente com Papellin. Foram 112 jogos, 25 gols e 12 assistências, desempenho que o levou ao Internacional em 2022. No Colorado, porém, voltou a ter dificuldades e acabou sendo emprestado ao São Paulo em 2023 e ao Vasco em 2024.

No Cruz-Maltino, David começou bem, mas sofreu uma grave lesão no ligamento do joelho em outubro daquele ano. Mesmo assim, por ter atingido a meta de atuar em 60% das partidas da temporada, o Vasco foi obrigado a comprá-lo em definitivo por 2,8 milhões de euros (cerca de R$ 16,9 milhões na época).