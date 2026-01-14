Vitória convoca conselheiros para votar projeto da Arena Barradão de R$ 1,4 bilhão

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 20:12
O Vitória deu mais um passo decisivo para transformar o Barradão em uma arena moderna e multiuso. Nesta quarta-feira (14) o clube convocou oficialmente os membros do Conselho Deliberativo para uma reunião extraordinária no dia 22 de janeiro, que irá discutir e deliberar sobre o projeto de modernização, ampliação e reestruturação do Estádio Manoel Barradas, batizado de Arena Barradão.
De acordo com o edital de convocação, assinado pelo presidente do Conselho Deliberativo, Nilton Gonçalves de Almeida Filho, a reunião será realizada no próprio Barradão, na Sala de Convivência, com acesso pelo portão da Divisão de Base. O encontro terá três chamadas: às 18h, às 18h30 e, em última instância, às 19h, quando poderá ocorrer com qualquer número de conselheiros
Veja imagens da apresentação da nova Arena Barradão
Na ordem do dia, os conselheiros irão debater e votar a proposta comercial vinculante apresentada pelas empresas SD Plan Gerenciamento e AR Foods do Brasil, responsáveis pela concepção do projeto. O texto também prevê a análise da estrutura jurídica da operação, que inclui a constituição de um direito real de superfície por 35 anos sobre a área do Barradão. Caso aprovado, o Conselho Gestor do clube ficará autorizado a negociar, formalizar e assinar os contratos definitivos, sem necessidade de nova deliberação do Conselho Deliberativo
A proposta que será submetida aos conselheiros prevê um investimento inicial estimado entre R$ 355 milhões e R$ 405 milhões, com aporte total que pode chegar a R$ 1,4 bilhão ao longo dos 35 anos de exploração do projeto. O objetivo central é transformar o Barradão em uma arena multiuso, capaz de gerar receita líquida anual de cerca de R$ 20 milhões, além de sediar partidas de futebol, eventos corporativos e grandes shows.
Novas imganes do projeto da Arena Barradão
O projeto também prevê uma ampla ampliação da estrutura. A capacidade do estádio deve crescer cerca de 32%, passando de 30.793 para 40.597 lugares, enquanto o número de camarotes saltará de 20 para 116. A nova Arena Barradão contará ainda com setor oeste reformulado, rooftop panorâmico, restaurantes com vista para o campo, terraços cobertos, 14 bares e lanchonetes, 32 novos banheiros, internet Wi-Fi, painéis informativos e novos sistemas de som e segurança.
Segundo o cronograma apresentado pelo clube, o prazo total para a entrega do projeto é de 36 meses, sendo 30 meses dedicados às obras, divididas em cinco fases para evitar a paralisação total do estádio. Mesmo assim, o Vitória já estuda utilizar a Casa de Apostas Arena Fonte Nova e o Estádio de Pituaçu caso seja necessário mandar jogos fora do Barradão durante a execução das intervenções.
O projeto da Arena Barradão já foi aprovado por unanimidade pelo Conselho Gestor e apresentado oficialmente ao público. Agora, a reunião do dia 22 marca a etapa mais sensível do processo, com a análise do Conselho Deliberativo, que, junto ao Conselho Fiscal, precisa autorizar formalmente a operação para que o Vitória possa assinar os contratos definitivos e iniciar a transformação do seu estádio histórico em um novo complexo esportivo e de entretenimento.