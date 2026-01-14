Acesse sua conta
Vitória convoca conselheiros para votar projeto da Arena Barradão de R$ 1,4 bilhão

Reunião extraordinária no dia 22 vai decidir sobre modernização, ampliação e concessão do estádio por 35 anos à empresa responsável pela nova arena

  Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 20:12

Crédito: Divulgação

O Vitória deu mais um passo decisivo para transformar o Barradão em uma arena moderna e multiuso. Nesta quarta-feira (14) o clube convocou oficialmente os membros do Conselho Deliberativo para uma reunião extraordinária no dia 22 de janeiro, que irá discutir e deliberar sobre o projeto de modernização, ampliação e reestruturação do Estádio Manoel Barradas, batizado de Arena Barradão.

De acordo com o edital de convocação, assinado pelo presidente do Conselho Deliberativo, Nilton Gonçalves de Almeida Filho, a reunião será realizada no próprio Barradão, na Sala de Convivência, com acesso pelo portão da Divisão de Base. O encontro terá três chamadas: às 18h, às 18h30 e, em última instância, às 19h, quando poderá ocorrer com qualquer número de conselheiros

Na ordem do dia, os conselheiros irão debater e votar a proposta comercial vinculante apresentada pelas empresas SD Plan Gerenciamento e AR Foods do Brasil, responsáveis pela concepção do projeto. O texto também prevê a análise da estrutura jurídica da operação, que inclui a constituição de um direito real de superfície por 35 anos sobre a área do Barradão. Caso aprovado, o Conselho Gestor do clube ficará autorizado a negociar, formalizar e assinar os contratos definitivos, sem necessidade de nova deliberação do Conselho Deliberativo

A proposta que será submetida aos conselheiros prevê um investimento inicial estimado entre R$ 355 milhões e R$ 405 milhões, com aporte total que pode chegar a R$ 1,4 bilhão ao longo dos 35 anos de exploração do projeto. O objetivo central é transformar o Barradão em uma arena multiuso, capaz de gerar receita líquida anual de cerca de R$ 20 milhões, além de sediar partidas de futebol, eventos corporativos e grandes shows.

O projeto também prevê uma ampla ampliação da estrutura. A capacidade do estádio deve crescer cerca de 32%, passando de 30.793 para 40.597 lugares, enquanto o número de camarotes saltará de 20 para 116. A nova Arena Barradão contará ainda com setor oeste reformulado, rooftop panorâmico, restaurantes com vista para o campo, terraços cobertos, 14 bares e lanchonetes, 32 novos banheiros, internet Wi-Fi, painéis informativos e novos sistemas de som e segurança.

Segundo o cronograma apresentado pelo clube, o prazo total para a entrega do projeto é de 36 meses, sendo 30 meses dedicados às obras, divididas em cinco fases para evitar a paralisação total do estádio. Mesmo assim, o Vitória já estuda utilizar a Casa de Apostas Arena Fonte Nova e o Estádio de Pituaçu caso seja necessário mandar jogos fora do Barradão durante a execução das intervenções.

O projeto da Arena Barradão já foi aprovado por unanimidade pelo Conselho Gestor e apresentado oficialmente ao público. Agora, a reunião do dia 22 marca a etapa mais sensível do processo, com a análise do Conselho Deliberativo, que, junto ao Conselho Fiscal, precisa autorizar formalmente a operação para que o Vitória possa assinar os contratos definitivos e iniciar a transformação do seu estádio histórico em um novo complexo esportivo e de entretenimento.

