Árbitro elogia a torcida do Vitória e diz ser ‘gostoso’ apitar jogos no Barradão

O experiente Marcelo de Lima Henrique falou do Barradão em entrevista ao Charla Podcast

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 17:30

Marcelo de Lima Henrique
Marcelo de Lima Henrique Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Uma das maiores forças do Vitória segue sendo a sua torcida. Conhecido pela pressão intensa e pelo ambiente fervoroso, o Barradão já recebeu elogios de jogadores, técnicos e, agora, até de um árbitro experiente do futebol brasileiro: Marcelo de Lima Henrique.

Em entrevista ao Charla Podcast, o juiz carioca destacou o clima criado pelos rubro-negros nas arquibancadas e a atmosfera do estádio.

“O Barradão é um estádio nesse molde antigo. É difícil porque a torcida pulsa, um estádio que a torcida pulsa. Mas é um estádio gostoso de trabalhar, porque o torcedor baiano é muito vibrante”, afirmou o árbitro de 54 anos.

Apesar dos elogios, a última passagem de Marcelo de Lima Henrique pelo Barradão ficou marcada por polêmica. Pela 23ª rodada da Série A de 2024, no empate em 2x2 entre Vitória e Cruzeiro, o árbitro validou, nos minutos finais, um gol da equipe mineira em um lance que gerou reclamações da torcida rubro-negra. A jogada teve origem em um possível toque de mão do volante Matheus Henrique, mas, após análise do VAR, o gol foi confirmado.

Por outro lado, o histórico do árbitro também traz boas lembranças para os torcedores do Leão. Marcelo de Lima foi o responsável por apitar a icônica goleada por 7 a 3 sobre o Bahia, na Arena Fonte Nova, no jogo de ida da final do Campeonato Baiano de 2013.

Desde 2008, o árbitro comandou 34 partidas do Vitória. Nesse período, o Rubro-Negro venceu 13 vezes, empatou nove e perdeu 12. Marcelo aplicou 88 cartões amarelos a jogadores do Leão, além de quatro cartões vermelhos, marcou cinco pênaltis a favor do Vitória e assinalou seis contra a equipe.

