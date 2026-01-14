Acesse sua conta
Bola entrou? Pênalti que eliminou Vitória da Copinha deixa torcedores na bronca; veja vídeo

Entrou ou não? Pênalti gera polêmica em Palmeiras x Vitória na Copinha; veja o vídeo

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 07:27

Bola teria entrado
Bola teria entrado Crédito: Reprodução

Um lance específico na disputa de pênaltis roubou a cena na classificação do Palmeiras sobre o Vitória pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. A cobrança de Gean, a terceira do time baiano, provocou protestos imediatos e virou o principal ponto de debate após o jogo.

Na batida, o goleiro Aranha defendeu com os pés. A bola seguiu para trás, quicou no gramado e fez uma trajetória curva, retornando para as mãos do arqueiro palmeirense. Jogadores e integrantes da comissão técnica do Vitória alegaram que a bola teria ultrapassado a linha e pediram a validação do gol. Veja o lance:

Apesar das reclamações, o árbitro e o auxiliar que acompanhavam a disputa entenderam que a bola não entrou completamente e mantiveram a decisão de defesa. O lance gerou revolta do lado rubro-negro e foi amplamente questionado após o confronto. "Assalto na Copinha, a bola do Vitória entrou", reclamou um torcedor no antigo Twitter. "Bola entrou demais, juiz ladrão", escreveu outro. "Acabaram de assaltar o Vitória contra o Palmeiras na copinha, o pênalti entrou e o árbitro disse que não", O colunista Juca Kfouri, do Uol, chegou a comentar a partida com o título "Garotada do Vitória aprende cedo o que é ser roubado". 

A disputa seguiu e o Vitória ainda desperdiçou outras duas cobranças, ambas acertando o travessão, enquanto o Palmeiras converteu o suficiente para vencer a série por 3 a 2.

Como foi a partida

O jogo, no tempo normal, já havia sido marcado por muitos gols. O Palmeiras saiu na frente cedo, foi para o intervalo em vantagem e viu o Vitória empatar no início do segundo tempo. Na parte final, entre os minutos 33 e 41, as equipes balançaram as redes quatro vezes e fecharam o placar em 3 a 3.

Com a vaga assegurada, o Palmeiras agora se prepara para enfrentar o Flamengo-SP na terceira fase, em duelo marcado para quinta-feira, às 15h, em Barueri.

