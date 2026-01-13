Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Me importa pouco', diz jogador do Vitória após receber prêmio de melhor da partida

Kike Saverio recebeu o prêmio após desempenho no empate contra o Jacuipense, mas destacou que preferia a vitória

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 22:08

Kike Saverio recebeu o troféu de melhor em campo, mas saiu chateado com o resultado
Kike Saverio recebeu o troféu de melhor em campo, mas saiu chateado com o resultado Crédito: Reprodução

O Vitória continua sem perder em 2026, mas também ainda não venceu. Após o empate sem gols contra o Atlético de Alagoinhas no último final de semana, o Leão repetiu o placar diante do Jacuipense nesta terça-feira (13), quando o time entrou em campo para a 2ª rodada do Campeonato Baiano. Eleito como melhor em campo, o espanhol Kike Saverio saiu chateado com o resultado.

"Me importa pouco [ter ganhado o prêmio], na verdade. Eu teria gostado de receber este troféu e que o time ganhasse. Mas vamos continuar trabalhando e espero que na próxima partida a gente possa ganhar", disse o atacante após receber a premiação.

Veja como foi Vitória x Jacuipense, pela 2ª rodada Campeonato Baiano

Vitória x Jacuipense - 2ª rodada Campeonato Baiano por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória x Jacuipense - 2ª rodada Campeonato Baiano por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória x Jacuipense - 2ª rodada Campeonato Baiano por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória x Jacuipense - 2ª rodada Campeonato Baiano por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória x Jacuipense - 2ª rodada Campeonato Baiano por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória x Jacuipense - 2ª rodada Campeonato Baiano por Victor Ferreira/EC Vitória
1 de 6
Vitória x Jacuipense - 2ª rodada Campeonato Baiano por Victor Ferreira/EC Vitória

Ainda de acordo com o atacante, que está recebendo chances após a baixa minutagem na temporada passada, o Leão pecou no último terço do campo para sair de Pituaçu com os três pontos. "A equipe é muito jovem. Eles estão demonstrando personalidade. Não estamos conseguindo o gol, mas temos que seguir trabalhando para conseguir na próxima partida", concluiu.

Com o resultado, o Vitória soma mais um ponto e chega aos dois neste início de competição. Agora, o Leão volta a campo no próximo domingo (18), quando enfrentará o Porto pela 3ª rodada do Baianão. O confronto, que será disputado no estádio Agnaldo Bento, em Porto Seguro, começa a partir das 16h.

Leia mais

Imagem - Vitória joga bem, empata em 3x3 com o Palmeiras na Copinha, mas é eliminado nos pênaltis

Vitória joga bem, empata em 3x3 com o Palmeiras na Copinha, mas é eliminado nos pênaltis

Imagem - Vitória enfrenta Jacuipense e empata novamente por 0x0 no Campeonato Baiano

Vitória enfrenta Jacuipense e empata novamente por 0x0 no Campeonato Baiano

Imagem - CBF detalha as oito primeiras rodadas do Brasileirão: veja datas e horários dos jogos do Vitória

CBF detalha as oito primeiras rodadas do Brasileirão: veja datas e horários dos jogos do Vitória

Mais recentes

Imagem - Vitória joga bem, empata em 3x3 com o Palmeiras na Copinha, mas é eliminado nos pênaltis

Vitória joga bem, empata em 3x3 com o Palmeiras na Copinha, mas é eliminado nos pênaltis
Imagem - Vitória enfrenta Jacuipense e empata novamente por 0x0 no Campeonato Baiano

Vitória enfrenta Jacuipense e empata novamente por 0x0 no Campeonato Baiano
Imagem - Titular do Vitória no rebaixamento de 2022 é anunciado por time da Série D

Titular do Vitória no rebaixamento de 2022 é anunciado por time da Série D

MAIS LIDAS

Imagem - Servidora pública morre à espera de regulação na Bahia
01

Servidora pública morre à espera de regulação na Bahia

Imagem - Às vésperas da inauguração, nova rodoviária de Salvador gera incertezas entre lojistas
02

Às vésperas da inauguração, nova rodoviária de Salvador gera incertezas entre lojistas

Imagem - Resultado da Lotofácil 3586, desta terça-feira (13)
03

Resultado da Lotofácil 3586, desta terça-feira (13)

Imagem - Professores da rede estadual denunciam descontos indevidos em contas: 'Nunca recebi esse cartão'
04

Professores da rede estadual denunciam descontos indevidos em contas: 'Nunca recebi esse cartão'