'Me importa pouco', diz jogador do Vitória após receber prêmio de melhor da partida

Kike Saverio recebeu o prêmio após desempenho no empate contra o Jacuipense, mas destacou que preferia a vitória

Alan Pinheiro

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 22:08

Kike Saverio recebeu o troféu de melhor em campo, mas saiu chateado com o resultado Crédito: Reprodução

O Vitória continua sem perder em 2026, mas também ainda não venceu. Após o empate sem gols contra o Atlético de Alagoinhas no último final de semana, o Leão repetiu o placar diante do Jacuipense nesta terça-feira (13), quando o time entrou em campo para a 2ª rodada do Campeonato Baiano. Eleito como melhor em campo, o espanhol Kike Saverio saiu chateado com o resultado.

"Me importa pouco [ter ganhado o prêmio], na verdade. Eu teria gostado de receber este troféu e que o time ganhasse. Mas vamos continuar trabalhando e espero que na próxima partida a gente possa ganhar", disse o atacante após receber a premiação.

Ainda de acordo com o atacante, que está recebendo chances após a baixa minutagem na temporada passada, o Leão pecou no último terço do campo para sair de Pituaçu com os três pontos. "A equipe é muito jovem. Eles estão demonstrando personalidade. Não estamos conseguindo o gol, mas temos que seguir trabalhando para conseguir na próxima partida", concluiu.