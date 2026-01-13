'Me importa pouco', diz jogador do Vitória após receber prêmio de melhor da partida

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Alan Pinheiro
Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 22:08
O Vitória continua sem perder em 2026, mas também ainda não venceu. Após o empate sem gols contra o Atlético de Alagoinhas no último final de semana, o Leão repetiu o placar diante do Jacuipense nesta terça-feira (13), quando o time entrou em campo para a 2ª rodada do Campeonato Baiano. Eleito como melhor em campo, o espanhol Kike Saverio saiu chateado com o resultado.
"Me importa pouco [ter ganhado o prêmio], na verdade. Eu teria gostado de receber este troféu e que o time ganhasse. Mas vamos continuar trabalhando e espero que na próxima partida a gente possa ganhar", disse o atacante após receber a premiação.
Veja como foi Vitória x Jacuipense, pela 2ª rodada Campeonato Baiano
Ainda de acordo com o atacante, que está recebendo chances após a baixa minutagem na temporada passada, o Leão pecou no último terço do campo para sair de Pituaçu com os três pontos. "A equipe é muito jovem. Eles estão demonstrando personalidade. Não estamos conseguindo o gol, mas temos que seguir trabalhando para conseguir na próxima partida", concluiu.
Com o resultado, o Vitória soma mais um ponto e chega aos dois neste início de competição. Agora, o Leão volta a campo no próximo domingo (18), quando enfrentará o Porto pela 3ª rodada do Baianão. O confronto, que será disputado no estádio Agnaldo Bento, em Porto Seguro, começa a partir das 16h.