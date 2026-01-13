BAIANÃO

Vitória enfrenta Jacuipense e empata novamente por 0x0 no Campeonato Baiano

Com o resultado, o Vitória soma mais um ponto e chega aos dois neste início de competição

Alan Pinheiro

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 21:10

Vitória e Jacuipense saíram de campo sem conseguir balançar as redes Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória continua sem perder em 2026, mas também ainda não venceu. Após o empate sem gols contra o Atlético de Alagoinhas no último final de semana, o Leão repetiu o placar diante do Jacuipense nesta terça-feira (13), quando o time entrou em campo para a 2ª rodada do Campeonato Baiano.

As duas ausências sentidas pelo Leão para o confronto foram o zagueiro Kauan e o lateral Jamerson. Enquanto o primeiro sentiu dores na estreia do Rubro-negro e foi vetado pelo departamento médico do clube, Jamerson foi poupado pelo clube dos treinos. A estratégia contava com a realização do jogo no gramado sintético da Arena Cajueiro, em Feira de Santana. A troca do mando de campo foi divulgada na última segunda-feira (12).

Agora, o Leão volta a campo no próximo domingo (18), quando enfrentará o Porto pela 3ª rodada do Baianão. O confronto, que será disputado no estádio Agnaldo Bento, em Porto Seguro, começa a partir das 16h.

O JOGO

O jovem Vitória começou o confronto com a vitalidade esperada de uma equipe recheada de jogadores prontos para mostrar serviço ao time principal. Quando não dominava o controle da bola e o ritmo do jogo, os comandados de Rodrigo Chagas pressionavam a saída de bola do Jacuipense para forçar um erro da equipe adversária.

A estratégia incomodou o Leão do Sisal, mas os melhores momentos dos rubro-negros aconteciam quando os atletas construíam as jogadas desde a linha de defesa. Nessas investidas, o lado esquerdo do Vitória teve mais sucesso de chegar mais próximo ao gol dos mandantes. As grandes chances, no entanto, ficaram devendo na primeira etapa.

O Jacuipense passou a ter mais o controle da posse depois de ver o Vitória cansar, mas essa melhora na partida não significou um aumento no perigo para os visitantes, que ficaram confortáveis dentro de campo diante das tentativas de ataque do adversário. Uma dinâmica interessante no time da capital foi a constante troca de posições entre os zagueiros Edenilson e Ivan Henrique. O papel dos defensores foi mais de construção do jogo do que propriamente defender.

No final do primeiro tempo, a equipe de Rodrigo Chagas sofreu mais um golpe. Após a lesão de Kauan no jogo de estreia, o centroavante Lawan deixou o campo lesionado. Sem mais opções de camisa nove no banco, o treinador rubro-negro improvisou o meia Lucas Lohan na posição. Na prática, no entanto, o jogador teve a liberdade de se posicionar mais recuado, deixando Felipe Cardoso e Pablo como a dupla mais avançada em campo.

Ao contrário dos primeiros 45 minutos, a segunda etapa se iniciou com os mandantes mostrando iniciativa em controlar a posse. A atitude obrigou o Leão da Barra a abaixar as linhas e se defender. Ofensivamente, nenhum dos times melhorou coletivamente nessa fase do jogo, o que deixou o confronto sem sustos para os dois goleiros.

Até o final do confronto, a temperatura aumentou com uma bola na trave de Flavinho, para o Leão do Sisal. No lado rubro-negro, Kike Saverio entrou para melhorar o desempenho ofensivo da equipe, principalmente com as chances que criou pelo lado esquerdo do campo. Nos minutos finais, o Vitória até contou com uma falta para sair de campo com os três pontos, mas desperdiçou a cobrança e o jogo se encerrou.

FICHA TÉCNICA

Jacuipense 0 x 0 Vitória - 2ª rodada do Campeonato Baiano 2026

Jacuipense: Marcelo Pereira; Hugo Moura, Railon, Weverton e Ruan Nascimento (Geferson); Thiago, Vinícius Amaral (David Santana) e Geovani (Flavinho); Thiaguinho (João Pedro), William (Alison Daniel) e Jarles. Técnico: Rodrigo Ribeiro.

Vitória: Yuri Sena; Paulo Roberto (Gustavo Sobral), Edenilson, Ivan Henrique, Diogo Silva e Felipe Vieira; Zé Breno e Dudu Miraíma (Luís Miguel); Pablo, Felipe Cardoso (Kike Saverio) e Lawan (Lucas Lohan). Técnico: Rodrigo Chagas.

Estádio: Pituaçu, em Salvador

Cartões amarelos: Geovani, David Santana (Jacuipense);

Público: 1.290 pagantes

Renda: R$ 38.700,00