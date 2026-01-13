Acesse sua conta
Titular do Vitória no rebaixamento de 2022 é anunciado por time da Série D

Fernanto Neto, que jogou pelo Leão em 2020 e 2021, vai jogar pelo Joinville em 2026

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 20:14

Fernando Neto com a camisa do Vitória Crédito: Pietro Carpi/EC Vitória

O Joinville oficializou a contratação do volante Fernando Neto para a temporada de 2026. Aos 32 anos, o jogador chega ao clube catarinense após acumular passagens recentes por Amazonas e Villa Nova-MG e já está integrado ao elenco tricolor do tricolor catarinense, que irá disputar a Série D em 2026

Fernando ficou marcado no futebol baiano pela passagem pelo Vitória entre 2021 e 2022, período em que disputou 72 partidas, marcou seis gols e deu duas assistências. Ele fez parte do elenco rubro-negro que acabou rebaixado para a Série C em 2022.

Revelado pelo Fluminense, o meio-campista nunca conseguiu se firmar no clube carioca e construiu sua trajetória rodando por diferentes equipes no Brasil e no exterior. Ao longo da carreira, defendeu times como Paços de Ferreira, de Portugal, STK Samorin, da Eslováquia, além de Macaé, Vila Nova, Santo André, Paraná, Operário Ferroviário, São Bernardo e Villa Nova-MG.

Os melhores momentos de Fernando Neto aconteceram entre 2020 e 2022, quando se consolidou como titular nas disputas da Série B por Operário-PR e Vitória. Já nos últimos anos, teve menos minutos em campo: em 2023, atuou seis vezes pelo São Bernardo, entre Campeonato Paulista e Copa do Brasil; em 2024, não entrou em campo; e, em 2025, disputou sete partidas da Série B pelo Amazonas, alternando entre titularidade e banco de reservas.

Agora no Joinville, Fernando Neto passa a integrar um elenco que tenta reagir no início do Campeonato Catarinense. O JEC ocupa a lanterna do Grupo A, ainda sem pontos, e volta a campo nesta quinta-feira (15), quando enfrenta o Criciúma, às 20h, na Arena Joinville, pela terceira rodada da competição.

