Dupla titular do Vitória se recupera de lesão e se aproxima de retorno aos treinos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 16:29
O Vitória recebeu uma boa notícia em meio à preparação para o início do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Edu e o volante Baralhas, dois dos principais nomes da equipe comandada por Jair Ventura, avançaram no processo de recuperação e já trabalham em campo, ficando cada vez mais perto de voltar aos treinos com o restante do elenco.
A dupla, que vinha desfalcando o time desde o início da pré-temporada, foi liberada pelo departamento médico na última segunda-feira (12) e iniciou atividades físicas específicas sob a supervisão do preparador físico assistente Diego Almeida.
Elenco do Vitória realizando pré-temporada na Toca
Enquanto isso, o elenco principal segue focado na preparação para a principal competição do ano, que começa para o Leão diante do Remo, no Barradão, nos dias 28 ou 29 deste mês. Os treinamentos com o grupo principal começaram no último dia 3, justamente com o objetivo de chegar à primeira rodada em alto nível físico e técnico.
Paralelamente, o Vitória disputa o Campeonato Baiano com uma equipe alternativa, formada por atletas da base, jogadores que retornaram de empréstimo e nomes pouco utilizados na última temporada. Nesta terça-feira (13), esse grupo comandado por Rodrigo Chagas volta a campo para enfrentar o Jacuipense, às 19h15, no Estádio de Pituaçu, pela sequência do estadual.