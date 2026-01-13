Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Dupla titular do Vitória se recupera de lesão e se aproxima de retorno aos treinos

Edu e Halter foram liberados pelo Departamento médico do clube

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 16:29

Edu e Baralhas foram liberados pelo DM do Vitória
Edu e Baralhas foram liberados pelo DM do Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória recebeu uma boa notícia em meio à preparação para o início do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Edu e o volante Baralhas, dois dos principais nomes da equipe comandada por Jair Ventura, avançaram no processo de recuperação e já trabalham em campo, ficando cada vez mais perto de voltar aos treinos com o restante do elenco.

A dupla, que vinha desfalcando o time desde o início da pré-temporada, foi liberada pelo departamento médico na última segunda-feira (12) e iniciou atividades físicas específicas sob a supervisão do preparador físico assistente Diego Almeida.

Elenco do Vitória realizando pré-temporada na Toca

Elenco do Vitória realizando pré-temporada na Toca por Victor Ferreira/EC Vitória
Elenco do Vitória realizando pré-temporada na Toca por Victor Ferreira/EC Vitória
Elenco do Vitória realizando pré-temporada na Toca por Victor Ferreira/EC Vitória
Elenco do Vitória realizando pré-temporada na Toca por Victor Ferreira/EC Vitória
Elenco do Vitória realizando pré-temporada na Toca por Victor Ferreira/EC Vitória
Elenco do Vitória realizando pré-temporada na Toca por Victor Ferreira/EC Vitória
Elenco do Vitória realizando pré-temporada na Toca por Victor Ferreira/EC Vitória
1 de 7
Elenco do Vitória realizando pré-temporada na Toca por Victor Ferreira/EC Vitória

Enquanto isso, o elenco principal segue focado na preparação para a principal competição do ano, que começa para o Leão diante do Remo, no Barradão, nos dias 28 ou 29 deste mês. Os treinamentos com o grupo principal começaram no último dia 3, justamente com o objetivo de chegar à primeira rodada em alto nível físico e técnico.

Paralelamente, o Vitória disputa o Campeonato Baiano com uma equipe alternativa, formada por atletas da base, jogadores que retornaram de empréstimo e nomes pouco utilizados na última temporada. Nesta terça-feira (13), esse grupo comandado por Rodrigo Chagas volta a campo para enfrentar o Jacuipense, às 19h15, no Estádio de Pituaçu, pela sequência do estadual.

LEIA MAIS 

De ex-jogador de Bahia e Vitória ao BBB 26: relembre a trajetória de Edílson Capetinha

'Clube gigantesco': primeiros reforços do Vitória são apresentados pelo clube

Ex-artilheiro do Vitória negocia retorno ao futebol brasileiro

Pela primeira vez fora de casa em 2026, Vitória enfrenta Jacuipense no Campeonato Baiano

Jacuipense x Vitória: onde assistir ao vivo e prováveis escalações

Tags:

Vitória Baralhas

Mais recentes

Imagem - Novo reforço do Bahia é regularizado e já pode estrear pelo clube

Novo reforço do Bahia é regularizado e já pode estrear pelo clube
Imagem - De ex-jogador de Bahia e Vitória ao BBB 26: relembre a trajetória de Edílson Capetinha

De ex-jogador de Bahia e Vitória ao BBB 26: relembre a trajetória de Edílson Capetinha
Imagem - Jacuipense x Vitória: onde assistir ao vivo e prováveis escalações

Jacuipense x Vitória: onde assistir ao vivo e prováveis escalações

MAIS LIDAS

Imagem - Homem é flagrado ao tentar entrar em presídio com tadalafila, creme de massagem e carta de amor na cueca
01

Homem é flagrado ao tentar entrar em presídio com tadalafila, creme de massagem e carta de amor na cueca

Imagem - O que vai acontecer com a antiga Rodoviária de Salvador?
02

O que vai acontecer com a antiga Rodoviária de Salvador?

Imagem - Veja qual foi o prêmio milionário que Wagner Moura ganhou ao vencer o Globo de Ouro
03

Veja qual foi o prêmio milionário que Wagner Moura ganhou ao vencer o Globo de Ouro

Imagem - Uber anuncia carros que não são mais aceitos em 2026; veja lista
04

Uber anuncia carros que não são mais aceitos em 2026; veja lista