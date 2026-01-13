BOAS NOTÍCIAS

Dupla titular do Vitória se recupera de lesão e se aproxima de retorno aos treinos

Edu e Halter foram liberados pelo Departamento médico do clube

Pedro Carreiro

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 16:29

Edu e Baralhas foram liberados pelo DM do Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória recebeu uma boa notícia em meio à preparação para o início do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Edu e o volante Baralhas, dois dos principais nomes da equipe comandada por Jair Ventura, avançaram no processo de recuperação e já trabalham em campo, ficando cada vez mais perto de voltar aos treinos com o restante do elenco.

A dupla, que vinha desfalcando o time desde o início da pré-temporada, foi liberada pelo departamento médico na última segunda-feira (12) e iniciou atividades físicas específicas sob a supervisão do preparador físico assistente Diego Almeida.

Enquanto isso, o elenco principal segue focado na preparação para a principal competição do ano, que começa para o Leão diante do Remo, no Barradão, nos dias 28 ou 29 deste mês. Os treinamentos com o grupo principal começaram no último dia 3, justamente com o objetivo de chegar à primeira rodada em alto nível físico e técnico.