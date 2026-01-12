SAUDADES TORCEDOR?

Ex-artilheiro do Vitória negocia retorno ao futebol brasileiro

O Internacional avançou nas negociações pelo centroavante Alerrandro, que atualmente está no CSKA Moscow

Pedro Carreiro

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 19:42

Alerrandro foi artilheiro do Campeonato Brasileiro pelo Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O atacante Alerrandro, ex-artilheiro do Vitória, pode estar perto de retornar ao futebol brasileiro. O Internacional avançou nas negociações com o CSKA Moscou para contratar o centroavante, que foi um dos grandes destaques do Brasileirão de 2024.

De acordo com apuração da ESPN, o clube russo já deu sinal verde para negociar o jogador. A diretoria colorada trabalha, neste momento, com a possibilidade de um empréstimo com opção de compra, e as conversas são consideradas positivas pelas partes envolvidas.

O estafe de Alerrandro também vê com bons olhos a volta ao Brasil e atua para acelerar o desfecho do negócio. A boa relação dos representantes do atleta com a direção do Inter tem facilitado o diálogo, aumentando a confiança em um acerto nos próximos dias.

Contratado pelo CSKA em fevereiro do ano passado, após se destacar pelo Vitória, Alerrandro não conseguiu repetir na Rússia o mesmo rendimento que teve no futebol brasileiro. Em 26 partidas pela equipe de Moscou, marcou apenas dois gols.

Já com a camisa do Vitória, em 2024, o atacante viveu o melhor momento da carreira. Foram 52 jogos, 21 gols e sete assistências, além da artilharia do Campeonato Brasileiro, com 15 gols, ao lado de Yuri Alberto.