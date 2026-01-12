DVD NA TOCA?

Vitória negocia com o Vasco para repatriar atacante revelado no clube

Atleta de 30 já demonstrou interesse de voltar ao Leão da Barra

O Vitória já anunciou três reforços para a temporada — o zagueiro Riccelli, o lateral Matheusinho e o volante Caíque Gonçalves —, mas o clube segue ativo no mercado e pretende ampliar o elenco. A principal prioridade no momento é o setor ofensivo, e a diretoria trabalha para repatriar o atacante David, revelado pelo próprio Leão e atualmente no Vasco.

As conversas para a contratação do ponta de 30 anos estão em andamento e são conduzidas diretamente pelo presidente Fábio Mota. A informação foi confirmada pelo diretor de futebol rubro-negro, Sérgio Papellin, em entrevista ao Canal do Dinâmico. O dirigente revelou que já teve contato com o atleta e ressaltou o desejo do jogador de retornar ao Barradão.

“O presidente está encarregado dessa negociação. Deve ter contato com o Vasco, né? (…) É um jogador que eu já tive a oportunidade de trabalhar com ele no Fortaleza. (…) É um jogador que já passou aqui, conversei com ele, ele tem interesse em vir para cá. É só questão de acerto com o Vasco e com seus empresários”, afirmou Papellin.

Do lado do clube carioca, o diretor de futebol do Vasco, Admar Lopes, confirmou que o atacante desperta interesse no mercado e que uma proposta já foi aceita.

“Recebemos contatos de vários clubes do Brasil sobre o David. Aceitamos a proposta de um dos clubes. Neste momento, a negociação com esse clube está na mão do jogador e dos seus empresários. Se eles nos derem ok, vamos comunicar nas próximas horas. Mas há uma proposta de um clube brasileiro pelo David aceita pelo Vasco”, disse o dirigente.

Cria da Fábrica de Talentos, David estreou no time profissional do Vitória em 2015 e permaneceu no clube até 2017. Nesse período, disputou 109 partidas, marcou 16 gols e deu oito assistências, além de participar das conquistas dos Campeonatos Baianos de 2016 e 2017. Em 2018, foi negociado com o Cruzeiro, onde ficou por duas temporadas, mas sem conseguir se firmar.

A retomada da carreira veio em 2020, no Fortaleza, clube pelo qual teve os melhores números da trajetória e trabalhou novamente com Papellin. Foram 112 jogos, 25 gols e 12 assistências, desempenho que o levou ao Internacional em 2022. No Colorado, porém, voltou a ter dificuldades e acabou sendo emprestado ao São Paulo em 2023 e ao Vasco em 2024.

No Cruz-Maltino, David começou bem, mas sofreu uma grave lesão no ligamento do joelho em outubro daquele ano. Mesmo assim, por ter atingido a meta de atuar em 60% das partidas da temporada, o Vasco foi obrigado a comprá-lo em definitivo por 2,8 milhões de euros (cerca de R$ 16,9 milhões na época).