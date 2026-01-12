Acesse sua conta
Vitória negocia com o Vasco para repatriar atacante revelado no clube

Atleta de 30 já demonstrou interesse de voltar ao Leão da Barra

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 17:26

David com a camisa do
Mauricia da Matta/EC Vitória Crédito: Mauricia da Matta/EC Vitória

O Vitória já anunciou três reforços para a temporada — o zagueiro Riccelli, o lateral Matheusinho e o volante Caíque Gonçalves —, mas o clube segue ativo no mercado e pretende ampliar o elenco. A principal prioridade no momento é o setor ofensivo, e a diretoria trabalha para repatriar o atacante David, revelado pelo próprio Leão e atualmente no Vasco.

As conversas para a contratação do ponta de 30 anos estão em andamento e são conduzidas diretamente pelo presidente Fábio Mota. A informação foi confirmada pelo diretor de futebol rubro-negro, Sérgio Papellin, em entrevista ao Canal do Dinâmico. O dirigente revelou que já teve contato com o atleta e ressaltou o desejo do jogador de retornar ao Barradão.

“O presidente está encarregado dessa negociação. Deve ter contato com o Vasco, né? (…) É um jogador que eu já tive a oportunidade de trabalhar com ele no Fortaleza. (…) É um jogador que já passou aqui, conversei com ele, ele tem interesse em vir para cá. É só questão de acerto com o Vasco e com seus empresários”, afirmou Papellin.

Relembre a trajétoria de David

David estreou pelo Vitória em 2015  por Divulgação/EC Vitória
David treinando na Toca  por Francisco Galvão/EC Vitória
David em ação pelo Vitória por Mauricia da Matta/EC Vitória
David em ação pelo Vitória por Mauricia da Matta/EC Vitória
David em ação pelo Vitória por Mauricia da Matta/EC Vitória
Mauricia da Matta/EC Vitória por Divulgação/Fortaleza
David com a camisa do Cruzeiro por Vinnicius Silva/Cruzeiro
David com a camisa do São Paulo por Rubens Chiri/São Paulo
David com a camisa do Internacional por Ricardo Duarte/ Internacional
1 de 9
David estreou pelo Vitória em 2015  por Divulgação/EC Vitória

Do lado do clube carioca, o diretor de futebol do Vasco, Admar Lopes, confirmou que o atacante desperta interesse no mercado e que uma proposta já foi aceita.

“Recebemos contatos de vários clubes do Brasil sobre o David. Aceitamos a proposta de um dos clubes. Neste momento, a negociação com esse clube está na mão do jogador e dos seus empresários. Se eles nos derem ok, vamos comunicar nas próximas horas. Mas há uma proposta de um clube brasileiro pelo David aceita pelo Vasco”, disse o dirigente.

Contratações mais caras da história do Vitória

Baralhas foi contratado junto ao Atlético-GO por R$ 8 milhões por Victor Ferreira/ EC Vitória
Erick foi contratado junto ao São Paulo por R$ 7 milhões  por Victor Ferreira/EC Vitória
Wagner Leonardo foi contratado junto ao Portimonense-POR por R$ 5,6 milhões em 2023 por VICTOR FERREIRA / ECV
Claudinho foi contratado junto ao Criciúma por R$ 5,1 milhões no final de 2024 por Victor Ferreira/EC Vitória
Petkovic foi contrato junto ao Real Madrid por R$ 5 milhões em 1997 (equivalente a cerca de R$ 44 milhões nos dias de hoje) por Divulgação/EC Vitória
Janderson foi contratado junto ao Botafogo por R$ 5 milhões em 2024  por Victor Ferreira/EC Vitória
Wellington Rato foi contratado junto ao São Paulo por R$ 5 milhões no começo de 2025 por Victor Ferreira/EC Vitória
Lucas Braga foi contratado junto ao Santos por R$ 5 milhões no começo de 2025  por Victor Ferreira/EC Vitória
Kieza foi contratado junto ao São Paulo por R$ 4 milhões em 2016 (equivalente a cerca de R$ 7,8 milhões nos dias de hoje) por Francisco Galvão/EC Vitória
Bebeto foi contrato junto ao Sevilla por R$ 3,5 milhões em 1997 (equivalente a cerca de R$ 30 milhões nos dias de hoje) por Reprodução/X
Matheusinho foi contratado junto ao Cuiabá por R$ 3,3 milhões por Victor Ferreira/EC Vitória
Fabri foi contratado junto ao Levante-ESP por R$ 3,2 milhões no começo de 2025  por Victor Ferreira/EC Vitória
Léo Naldi foi contratado junto à Ponte Preta por R$ 3 milhões em 2024 por Victor Ferreira/EC Vitória
1 de 13
Baralhas foi contratado junto ao Atlético-GO por R$ 8 milhões por Victor Ferreira/ EC Vitória

Cria da Fábrica de Talentos, David estreou no time profissional do Vitória em 2015 e permaneceu no clube até 2017. Nesse período, disputou 109 partidas, marcou 16 gols e deu oito assistências, além de participar das conquistas dos Campeonatos Baianos de 2016 e 2017. Em 2018, foi negociado com o Cruzeiro, onde ficou por duas temporadas, mas sem conseguir se firmar.

A retomada da carreira veio em 2020, no Fortaleza, clube pelo qual teve os melhores números da trajetória e trabalhou novamente com Papellin. Foram 112 jogos, 25 gols e 12 assistências, desempenho que o levou ao Internacional em 2022. No Colorado, porém, voltou a ter dificuldades e acabou sendo emprestado ao São Paulo em 2023 e ao Vasco em 2024.

LEIA MAIS 

Zagueiro revelado pelo Vitória fecha com rival da Série A após mais de uma década na Europa

Em casa, Vitória fica no empate diante do Atlético de Alagoinhas na estreia do Baiano

Renato Kayzer assiste estreia do Vitória no meio da torcida do Barradão

Vitória vai à Europa para atrair investidores e avançar com a SAF

Papellin define estratégia do Vitória no mercado e planeja até cinco contratações para Série A

No Cruz-Maltino, David começou bem, mas sofreu uma grave lesão no ligamento do joelho em outubro daquele ano. Mesmo assim, por ter atingido a meta de atuar em 60% das partidas da temporada, o Vasco foi obrigado a comprá-lo em definitivo por 2,8 milhões de euros (cerca de R$ 16,9 milhões na época).

O atacante retornou aos gramados somente em julho do ano passado, mas não conseguiu recuperar o protagonismo na equipe. Somando as duas temporadas pelo clube carioca, David entrou em campo 71 vezes, marcou oito gols e distribuiu sete assistências. Agora, o Vitória tenta viabilizar o retorno de um velho conhecido para reforçar o setor ofensivo em 2026.

Vitória

