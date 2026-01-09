SAF DO LEÃO

Vitória vai à Europa para atrair investidores e avançar com a SAF

Presidente Fábio Mota se reuniu em Londres com assessoria ligada a grandes ligas do futebol europeu

De acordo com informações divulgadas pela assessoria de comunicação do Vitória, o presidente Fábio Mota esteve em Londres nos últimos dias para cumprir uma agenda institucional voltada à prospecção de investidores interessados no projeto de criação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube. A viagem faz parte do movimento do Rubro-Negro para ampliar o diálogo com o mercado internacional e estruturar a futura mudança de modelo de gestão.

Durante a passagem pela capital inglesa, Mota se reuniu com representantes da FTI Capital Advisors, empresa responsável por auxiliar o Vitória na identificação e aproximação de potenciais investidores. Participaram do encontro Garazi Goia e PJ Sebert, executivos com larga experiência no mercado esportivo global.

Garazi Goia atua há anos em projetos estratégicos ligados ao futebol europeu e sul-americano, com passagens por veículos como BBC e Sky. Já PJ Sebert tem mais de duas décadas de atuação no setor esportivo e trabalhou em estruturas ligadas a ligas como a Premier League, da Inglaterra, a Ligue 1, da França, e a Bundesliga, da Alemanha.

No encontro, foram debatidos temas como o atual cenário de investimentos no futebol europeu, o ambiente de negócios no esporte e as iniciativas que vêm sendo desenvolvidas no continente, além das perspectivas para projetos de SAF no Brasil. A ideia do Vitória é utilizar referências internacionais para embasar a construção de um modelo sustentável para o clube.

O processo de estruturação da SAF rubro-negra é conduzido pelo escritório CSMV Advogados, responsável pela parte jurídica e organizacional da operação. Em paralelo, a FTI Capital Advisors atua como assessora financeira, com a missão de mapear investidores alinhados ao planejamento de longo prazo do Vitória, tanto no mercado brasileiro quanto no exterior.