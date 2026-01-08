Acesse sua conta
Detalhe em vídeo revela novo reforço do Vitória que ainda não foi anunciado

Imagens divulgadas por barbeiro mostram o zagueiro Diogo Silva, do Palmeiras, já integrado ao elenco do Leão

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 20:27

Diogo Silva pelo sub-20 do Palmeiras
Diogo Silva pelo sub-20 do Palmeiras Crédito: Reprodução/Instagram

O barbeiro Patrick Maia, conhecido por atender jogadores de Bahia e Vitória, acabou “vazando” uma nova contratação do Leão da Barra. Em um vídeo publicado em suas redes sociais, gravado no centro de treinamento do clube, o profissional aparece cortando o cabelo de alguns atletas rubro-negros. Em uma das imagens, é possível identificar o zagueiro Diogo Silva, de 20 anos, passando pelo mesmo atendimento — o que rapidamente chamou a atenção da torcida.

Patrick Maia cortando o cabelo de Diogo Silva
Patrick Maia cortando o cabelo de Diogo Silva Crédito: Reprodução

O jovem defensor pertencia ao Palmeiras e, segundo informações do ge, foi contratado pelo Vitória com vínculo válido até o fim desta temporada. O acordo foi fechado sem custos para o clube baiano, mas o time paulista manteve 40% dos direitos econômicos do atleta.

Diogo Silva em ação pelo sub-20 do Palmeiras

Canhoto, Diogo Silva iniciou a carreira nas categorias de base do Retrô, onde chegou a atuar uma vez como profissional em 2022. No ano seguinte, disputou cinco partidas pelo Vera Cruz. O zagueiro também teve passagem pela base do RB Bragantino antes de chegar ao Palmeiras.

Na última temporada, defendendo o time sub-20 do clube paulista, Diogo entrou em campo 45 vezes e marcou cinco gols, números que reforçam seu perfil ofensivo, mesmo atuando na defesa. No Campeonato Baiano, ele vai disputar posição com outros jovens atletas da base do Vitória, como Kauan, Edenílson e Guilherme Inácio.

LEIA MAIS 

Papellin define estratégia do Vitória no mercado e planeja até cinco contratações para Série A

Novo diretor do Vitória promete resgatar DNA formador: ‘O futuro do clube passa pela base’

Bahia ou Vitória? Descubra quem tem mais seguidores nas redes sociais

Vitória garante vaga em competição de elite após desistência de clube

Antigo xodó da torcida do Vitória é anunciado por clube da Série C

A ideia da comissão técnica é utilizar Diogo Silva inicialmente na equipe alternativa que disputará o Estadual. Além de atuar como zagueiro, o jogador também pode ser opção na lateral esquerda.

Diogo é o terceiro zagueiro contratado pelo Vitória para a temporada. Antes dele, o clube anunciou a chegada de Riccieli e deixou bem encaminhada a contratação de Caio Marcelo, também canhoto. O elenco rubro-negro ainda conta com Edu, Camutanga, Zé Marcos e Neris para o setor defensivo.

