Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vitória garante vaga em competição de elite após desistência de clube

Rubro-Negro vai disputar a Série A1 do Campeonato Brasileiro de 2026 após herdar vaga deixada pelo Real Brasília

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 15:44

Vitória
Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Esporte Clube Vitória está de volta à elite do futebol feminino nacional. O Rubro-Negro baiano confirmou, nesta quarta-feira (7), que vai disputar a Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino em 2026 Em nota oficial, o clube informou que assumirá a vaga deixada pelo Real Brasília com base nos critérios e regulamentos estabelecidos pela CBF. Como terminou o Campeonato Brasileiro Feminino Série A2 na quinta colocação, o Vitória passou a ter direito à vaga aberta na elite.

O Real Brasília justificou a desistência pela saída de seu patrocinador master, o que inviabilizou financeiramente a participação no torneio. Além dele, o Fortaleza também chegou a comunicar desistência da Série A1, mas deve firmar uma parceria para manter o projeto e continuar na disputa. Caso o clube cearense não confirme presença, o Mixto-MT aguarda definição e pode herdar a vaga.

Torcida do Vitória

Torcida do Vitória durante jogo no Barradão por Victor Ferreira/EC Vitória
Torcida do Vitória no Barradão por Victor Ferreira/EC Vitória
Torcida do Vitória no Barradão por Victor Ferreira/EC Vitória
Torcida do Vitória comemora no Barradão por Paula Fróes/CORREIO
Torcida do Vitória no primeiro Ba-Vi de 2024 por Vini Olivier/EC Vitória
Torcida do Vitória lota Farol da Barra para comemorar título da Série B por Ana Lucia Albuquerque
Torcida do Vitória lotou aeroporto na chegada do time a Salvador após acesso à Série A por Carlos Bahia/CORREIO
Torcida do Vitória faz festa no embarque do time no aeroporto de Salvador por Paula Fróes/CORREIO
Torcida do Vitória festeja durante chegada do time ao Barradão na Série B 2023 por VICTOR FERREIRA / ECV
Torcida do Vitória tem a melhor média de público da Série B 2023 por VICTOR FERREIRA / ECV
Torcida do Vitória recepciona o time na chegada ao Barradão durante a Série B do Brasileiro 2023 por VICTOR FERREIRA / ECV
Torcida do Vitória no Barradão por Pietro Carpi/EC Vitória
1 de 12
Torcida do Vitória durante jogo no Barradão por Victor Ferreira/EC Vitória

Esta será a primeira participação das Leoas da Barra na Série A1 desde 2020, quando o time acabou rebaixado após uma campanha sem vitórias, com 15 derrotas em 15 jogos.

Em nota oficial, o Leão da Barra também reforçou seu posicionamento institucional: “O Clube reforça seu compromisso com o fortalecimento do futebol feminino, valorizando o trabalho desenvolvido por atletas, comissão técnica e profissionais envolvidos”, destacou o Vitória.

LEIA MAIS 

Conheça a nordestina que se tornou a primeira treinadora a vencer um jogo na Copinha

Antigo xodó da torcida do Vitória é anunciado por clube da Série C

Vitória bate o Rio Branco-ES e encaminha vaga na segunda fase da Copinha

Vitória anuncia Lavagem do Leão com show de Oh Polêmico; veja como entrar de graça

Vitória encaminha contratação de mais um zagueiro para a temporada

Temporada 2025 das Leoas

Apesar do acesso administrativo à elite, o Vitória viveu uma temporada de 2025 marcada por altos e baixos. No Campeonato Baiano Feminino, a equipe foi vice-campeã, perdendo a final para o Bahia, seu arquirrival.

Nas competições nacionais, o time estreou na segunda fase da Copa do Brasil Feminina, vencendo o Itabirito por 1x0. Na fase seguinte, eliminou o Mixto-MT, mas acabou eliminado pela Ferroviária, com derrota por 3 a 0 nas oitavas de final.

Já no Campeonato Brasileiro Série A2, o Vitória fez boa campanha na fase inicial, mas foi eliminado nas quartas de final pelo Atlético-MG, nos pênaltis, ficando com a quinta colocação geral — posição que acabou sendo decisiva para garantir o retorno à Série A1.

Tags:

Vitória

Mais recentes

Imagem - Conheça a nordestina que se tornou a primeira treinadora a vencer um jogo na Copinha

Conheça a nordestina que se tornou a primeira treinadora a vencer um jogo na Copinha
Imagem - Antigo xodó da torcida do Vitória é anunciado por clube da Série C

Antigo xodó da torcida do Vitória é anunciado por clube da Série C
Imagem - Técnico de elite larga futebol para ser gerente no McDonald's

Técnico de elite larga futebol para ser gerente no McDonald's

MAIS LIDAS

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (7 de janeiro): saiba onde agir com mais confiança e clareza
01

Cor e número da sorte de hoje (7 de janeiro): saiba onde agir com mais confiança e clareza

Imagem - Um sinal claro do universo chega para Touro, Virgem, Escorpião e Aquário e revela o que não pode mais ser adiado
02

Um sinal claro do universo chega para Touro, Virgem, Escorpião e Aquário e revela o que não pode mais ser adiado

Imagem - Filho mata mãe e irmão de 10 anos por ciúme da relação dos dois
03

Filho mata mãe e irmão de 10 anos por ciúme da relação dos dois

Imagem - Ganhador da Mega da Virada perde prêmio de R$ 1 milhão por não retirar dinheiro no prazo
04

Ganhador da Mega da Virada perde prêmio de R$ 1 milhão por não retirar dinheiro no prazo