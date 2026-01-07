INESPERADO

Vitória garante vaga em competição de elite após desistência de clube

Rubro-Negro vai disputar a Série A1 do Campeonato Brasileiro de 2026 após herdar vaga deixada pelo Real Brasília

Pedro Carreiro

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 15:44

Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Esporte Clube Vitória está de volta à elite do futebol feminino nacional. O Rubro-Negro baiano confirmou, nesta quarta-feira (7), que vai disputar a Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino em 2026 Em nota oficial, o clube informou que assumirá a vaga deixada pelo Real Brasília com base nos critérios e regulamentos estabelecidos pela CBF. Como terminou o Campeonato Brasileiro Feminino Série A2 na quinta colocação, o Vitória passou a ter direito à vaga aberta na elite.

O Real Brasília justificou a desistência pela saída de seu patrocinador master, o que inviabilizou financeiramente a participação no torneio. Além dele, o Fortaleza também chegou a comunicar desistência da Série A1, mas deve firmar uma parceria para manter o projeto e continuar na disputa. Caso o clube cearense não confirme presença, o Mixto-MT aguarda definição e pode herdar a vaga.

Esta será a primeira participação das Leoas da Barra na Série A1 desde 2020, quando o time acabou rebaixado após uma campanha sem vitórias, com 15 derrotas em 15 jogos.

Em nota oficial, o Leão da Barra também reforçou seu posicionamento institucional: “O Clube reforça seu compromisso com o fortalecimento do futebol feminino, valorizando o trabalho desenvolvido por atletas, comissão técnica e profissionais envolvidos”, destacou o Vitória.

Temporada 2025 das Leoas

Apesar do acesso administrativo à elite, o Vitória viveu uma temporada de 2025 marcada por altos e baixos. No Campeonato Baiano Feminino, a equipe foi vice-campeã, perdendo a final para o Bahia, seu arquirrival.

Nas competições nacionais, o time estreou na segunda fase da Copa do Brasil Feminina, vencendo o Itabirito por 1x0. Na fase seguinte, eliminou o Mixto-MT, mas acabou eliminado pela Ferroviária, com derrota por 3 a 0 nas oitavas de final.