Vitória garante vaga em competição de elite após desistência de clube

Pedro Carreiro
Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 15:44
O Esporte Clube Vitória está de volta à elite do futebol feminino nacional. O Rubro-Negro baiano confirmou, nesta quarta-feira (7), que vai disputar a Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino em 2026 Em nota oficial, o clube informou que assumirá a vaga deixada pelo Real Brasília com base nos critérios e regulamentos estabelecidos pela CBF. Como terminou o Campeonato Brasileiro Feminino Série A2 na quinta colocação, o Vitória passou a ter direito à vaga aberta na elite.
O Real Brasília justificou a desistência pela saída de seu patrocinador master, o que inviabilizou financeiramente a participação no torneio. Além dele, o Fortaleza também chegou a comunicar desistência da Série A1, mas deve firmar uma parceria para manter o projeto e continuar na disputa. Caso o clube cearense não confirme presença, o Mixto-MT aguarda definição e pode herdar a vaga.
Torcida do Vitória
Esta será a primeira participação das Leoas da Barra na Série A1 desde 2020, quando o time acabou rebaixado após uma campanha sem vitórias, com 15 derrotas em 15 jogos.
Em nota oficial, o Leão da Barra também reforçou seu posicionamento institucional: “O Clube reforça seu compromisso com o fortalecimento do futebol feminino, valorizando o trabalho desenvolvido por atletas, comissão técnica e profissionais envolvidos”, destacou o Vitória.
Apesar do acesso administrativo à elite, o Vitória viveu uma temporada de 2025 marcada por altos e baixos. No Campeonato Baiano Feminino, a equipe foi vice-campeã, perdendo a final para o Bahia, seu arquirrival.
Nas competições nacionais, o time estreou na segunda fase da Copa do Brasil Feminina, vencendo o Itabirito por 1x0. Na fase seguinte, eliminou o Mixto-MT, mas acabou eliminado pela Ferroviária, com derrota por 3 a 0 nas oitavas de final.
Já no Campeonato Brasileiro Série A2, o Vitória fez boa campanha na fase inicial, mas foi eliminado nas quartas de final pelo Atlético-MG, nos pênaltis, ficando com a quinta colocação geral — posição que acabou sendo decisiva para garantir o retorno à Série A1.