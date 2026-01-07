Conheça a nordestina que se tornou a primeira treinadora a vencer um jogo na Copinha

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 15:17
A Copa São Paulo de Futebol Júnior ganhou um capítulo inédito em janeiro de 2026. Pela primeira vez desde a criação da competição, uma mulher venceu uma partida como treinadora. O feito histórico foi alcançado por Nívia de Lima, pernambucana de Recife, que comandou a Chapecoense na vitória por 3 a 2 sobre o Volta Redonda, no último sabado (3), pela fase de grupos da Copinha.
Aos 44 anos, Nívia entrou para a história ao ir além da presença simbólica à beira do campo e destacou o significado do feito em entrevista à Federação Paulista de Futebol (FPF):
“É a validação da minha carreira e da minha competência: chegar ao comando e ainda vencer faz com que o foco se direcione ao meu trabalho e não ao fato de ser mulher. É um marco pessoal e legado depois de muita resiliência e de toda uma trajetória na base. No fim, não é sobre ser mulher, mas sim sobre competência, método e resultado e quando isso aparece, vira caminho”, afirmou.
Nívia de Lima
Antes de se destacar como técnica, Nívia construiu sua trajetória dentro das quadras. Como jogadora de futsal, atuou profissionalmente até 2011, quando encerrou a carreira após conquistar o título da Liga Nacional de Futsal Feminino pela Chape
No ano seguinte, em 2012, passou a integrar a Chapecoense, já com foco no início da carreira como treinadora. Formada em Educação Física, Nívia começou trabalhando nas escolinhas do clube, dando início a uma trajetória contínua e ascendente dentro das categorias de base alviverdes.
Ao longo dos anos, Nívia passou por praticamente todas as categorias do clube. Inicialmente no Sub-12, assumiu o Sub-15 em 2021, onde conquistou dois títulos e um vice-campeonato da Copa Brasileirinho, além do vice-campeonato Catarinense Sub-15 em 2022. Em 2023, foi promovida ao comando do Sub-17, levando a equipe à final do Campeonato Catarinense da categoria e ficando com o vice-campeonato.
Já em 2024, Nívia assumiu oficialmente o Sub-20 do clube, tornando-se a primeira mulher a comandar a categoria na história da Chapecoense. Na mesma temporada, também integrou a comissão técnica do time profissional, atuando como auxiliar técnica na Copa Santa Catarina, ao lado de Celso Rodrigues — outro feito inédito no futebol catarinense.
O bom trabalho à frente do Sub-20 levou a Chapecoense à final do Campeonato Catarinense Sub-20 em 2025, resultado que credenciou Nívia de Lima para comandar a equipe na Copinha de 2026. Com isso, ela se tornou a segunda mulher a dirigir um time masculino na competição, após Nilmara Alves Pinto, que esteve à frente do Manthiqueira em 2017, mas sem vitórias.
Na edição de 2026 da Copinha, além do triunfo histórico sobre o Volta Redonda, Nívia também comandou a Chapecoense no empate em 1x1 contra o Atlético de Alagoinhas, na segunda rodada do Grupo 1, deixando a equipe em situação favorável para avançar ao mata-mata, precisando apenas de um empate na última rodada contra o Santa Fé-SP.