LUXO E OSTENTAÇÃO

Neymar exibe frota de luxo inspirada no Batman em mansão no Rio de Janeiro; veja fotos

Camisa 10 do Santos esbanjou coleção avaliada em R$ 300 milhões

Pedro Carreiro

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 18:50

Veículos de luxo de Neymar Crédito: Reprodução/Instagram

Neymar abriu as portas de um dos lados mais extravagantes de sua vida ao exibir parte de sua frota particular na mansão de Mangaratiba, no interior do Rio de Janeiro. Em registros publicados nesta terça-feira (6), o camisa 10 do Santos mostrou itens de altíssimo padrão, incluindo um carro cenográfico inspirado no Batman, um helicóptero customizado e um jato executivo de longo alcance, todos personalizados com identidade própria.

O grande destaque da coleção é a réplica do famoso “Batmóvel”, inspirada no veículo usado pelo personagem no filme Cavaleiro das Trevas (2008). A peça, que já integrou o acervo do Dream Car Museum, em São Roque (SP), passou a fazer parte da coleção particular do jogador após um processo de reconstrução liderado pelo designer Adhemar Cabral. Avaliado em mais de R$ 8 milhões, o carro tem cerca de 500 cavalos de potência e caráter exclusivamente cenográfico, refletindo a antiga admiração de Neymar pelo universo do herói.

Outro item de luxo exibido foi o jato executivo Dassault Falcon 900LX, avaliado em aproximadamente R$ 250 milhões. A aeronave, que leva as iniciais do jogador, possui três motores e autonomia próxima de 9 mil quilômetros, permitindo viagens intercontinentais sem escalas. O modelo comporta até 14 passageiros e pode ser configurado com salas, áreas de descanso, quartos e espaços para refeições.

A frota ainda conta com um helicóptero Airbus H145, avaliado em cerca de R$ 52 milhões, com autonomia de voo de 564 quilômetros e capacidade para até 10 pessoas. Personalizado na cor preta e com referências ao Batman, o helicóptero é presença frequente em publicações do atacante. Somados, os itens exibidos ultrapassam a marca de R$ 300 milhões em valor de mercado.