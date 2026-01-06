Acesse sua conta
Piqué é perseguido por carro tocando música de Shakira nas alturas; veja vídeo

Episódio aconteceu em Ceuta, na Espanha, após o ex-jogador se recusar a tirar foto e vídeo viralizou nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 16:59

Shakira e Piqué ficaram juntos por 12 anos
Shakira e Piqué ficaram juntos por 12 anos Crédito: Divulgação e Shutterstock

Gerard Piqué voltou a ser assunto nas redes sociais neste fim de semana após protagonizar uma situação inusitada em Ceuta, na Espanha. Um vídeo que viralizou mostra o ex-jogador sendo seguido por um carro enquanto a música “BZRP Music Sessions Vol. 53”, de Shakira, tocava em volume alto. A canção foi lançada pela cantora colombiana após o fim do casamento entre os dois e contém versos com indiretas ao ex-jogador.

De acordo com relatos da imprensa espanhola, o episódio teria começado após Piqué se recusar a tirar uma foto com um grupo de jovens. Como resposta, eles passaram a persegui-lo de carro pelas ruas da cidade, cantando trechos da música que mencionam que o ex-jogador teria “falhado” com a artista em um momento difícil. Nas imagens, Piqué aparece caminhando acompanhado de amigos, sem reagir às provocações.

Shakira

Shakira por Divulgação
Shakira em show da "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour", no Peru por Shakira/Instagram
Shakira e os filhos por Reprodução/Instagram
Shakira anunciou o lançamento novo disco “Las Mujeres Ya No Lloran” por Reprodução/Instagram
Shakira é acusada de sonegar 6 milhões de euros por YouTube
A cantora Shakira foi eleita Mulher do Ano por reprodução
Piqué e Shakira ficaram juntos durante 12 anos por Reprodução/Instagram
1 de 7
Shakira por Divulgação

Término marcado por polêmicas e impacto familiar

Gerard Piqué e Shakira anunciaram o divórcio em 2022, após 12 anos de relacionamento e dois filhos, Milan e Sasha. A separação foi cercada de polêmicas, com Clara Chía, atual namorada do ex-jogador, apontada como pivô do fim do casamento.

Piqué

Piqué e Shakira ficaram juntos durante 12 anos por Reprodução/Instagram
Clara Chía e Piqué por Reprodução
Piqué no aniversário da irmã de Neymar por Reprodução I X
Piqué defendeu o Barcelona por 14 anos por ph.FAB/Shutterstock.com
Gerard Piqué ironiza público que chamava por Shakira por Redes sociais
1 de 5
Piqué e Shakira ficaram juntos durante 12 anos por Reprodução/Instagram

Na época, a cantora revelou que descobriu as traições por meio da imprensa, em um período especialmente delicado, que coincidiu com a internação do pai e momentos importantes da vida dos filhos.

Apesar do histórico conturbado, em dezembro de 2025 a revista Vanitatis apontou uma reaproximação entre os dois, motivada pela guarda compartilhada e pela prioridade na criação das crianças, o que teria aberto espaço para um diálogo mais sereno e respeitoso entre o ex-casal.

LEIA MAIS 

Namoro de Piqué, ex de Shakira, com ex-amante acabou após traição

Fãs xingam Piqué em show de Shakira no Rio de Janeiro: 'Vai tomar no c*'

Shakira fala de mágoas e processo de 'cura' após traição de Piqué

Shakira diz que término com Piqué fez 'um buraco no coração'

Shakira nega que descobriu traição por geleia e compara Piqué com vilão de 'Harry Potter'

Tags:

Shakira

