Piqué é perseguido por carro tocando música de Shakira nas alturas; veja vídeo

Pedro Carreiro
Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 16:59
Gerard Piqué voltou a ser assunto nas redes sociais neste fim de semana após protagonizar uma situação inusitada em Ceuta, na Espanha. Um vídeo que viralizou mostra o ex-jogador sendo seguido por um carro enquanto a música “BZRP Music Sessions Vol. 53”, de Shakira, tocava em volume alto. A canção foi lançada pela cantora colombiana após o fim do casamento entre os dois e contém versos com indiretas ao ex-jogador.
De acordo com relatos da imprensa espanhola, o episódio teria começado após Piqué se recusar a tirar uma foto com um grupo de jovens. Como resposta, eles passaram a persegui-lo de carro pelas ruas da cidade, cantando trechos da música que mencionam que o ex-jogador teria “falhado” com a artista em um momento difícil. Nas imagens, Piqué aparece caminhando acompanhado de amigos, sem reagir às provocações.
Shakira
Gerard Piqué e Shakira anunciaram o divórcio em 2022, após 12 anos de relacionamento e dois filhos, Milan e Sasha. A separação foi cercada de polêmicas, com Clara Chía, atual namorada do ex-jogador, apontada como pivô do fim do casamento.
Piqué
Na época, a cantora revelou que descobriu as traições por meio da imprensa, em um período especialmente delicado, que coincidiu com a internação do pai e momentos importantes da vida dos filhos.
Apesar do histórico conturbado, em dezembro de 2025 a revista Vanitatis apontou uma reaproximação entre os dois, motivada pela guarda compartilhada e pela prioridade na criação das crianças, o que teria aberto espaço para um diálogo mais sereno e respeitoso entre o ex-casal.