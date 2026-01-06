MERECEU?

Piqué é perseguido por carro tocando música de Shakira nas alturas; veja vídeo

Episódio aconteceu em Ceuta, na Espanha, após o ex-jogador se recusar a tirar foto e vídeo viralizou nas redes sociais

Pedro Carreiro

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 16:59

Shakira e Piqué ficaram juntos por 12 anos Crédito: Divulgação e Shutterstock

Gerard Piqué voltou a ser assunto nas redes sociais neste fim de semana após protagonizar uma situação inusitada em Ceuta, na Espanha. Um vídeo que viralizou mostra o ex-jogador sendo seguido por um carro enquanto a música “BZRP Music Sessions Vol. 53”, de Shakira, tocava em volume alto. A canção foi lançada pela cantora colombiana após o fim do casamento entre os dois e contém versos com indiretas ao ex-jogador.

? ?????: After FC Andorra's loss to Ceuta, some girls chased around Gerard Piqué on the street, loudly blasting Shakira's hit song dedicated to him. ??pic.twitter.com/a42XF7G0DC — Viralitity (@Viralitity) January 5, 2026

De acordo com relatos da imprensa espanhola, o episódio teria começado após Piqué se recusar a tirar uma foto com um grupo de jovens. Como resposta, eles passaram a persegui-lo de carro pelas ruas da cidade, cantando trechos da música que mencionam que o ex-jogador teria “falhado” com a artista em um momento difícil. Nas imagens, Piqué aparece caminhando acompanhado de amigos, sem reagir às provocações.

Shakira 1 de 7

Término marcado por polêmicas e impacto familiar

Gerard Piqué e Shakira anunciaram o divórcio em 2022, após 12 anos de relacionamento e dois filhos, Milan e Sasha. A separação foi cercada de polêmicas, com Clara Chía, atual namorada do ex-jogador, apontada como pivô do fim do casamento.

Piqué 1 de 5

Na época, a cantora revelou que descobriu as traições por meio da imprensa, em um período especialmente delicado, que coincidiu com a internação do pai e momentos importantes da vida dos filhos.