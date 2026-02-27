FUTEBOL

Champions League define confrontos das oitavas de final; veja como ficou chaveamento

Uefa traça caminho até a final em Budapeste

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 09:22

O sorteio das oitavas de final da Champions League foi realizado na manhã desta sexta-feira e definiu não apenas os confrontos da próxima fase, mas todo o chaveamento até a semifinal. A Uefa desenhou o caminho completo até a decisão da temporada 2025/26.

A final já tem palco confirmado: será disputada na Arena Puskás, em Budapeste, na Hungria. Inaugurado em 2019, o estádio volta a receber uma decisão continental depois de sediar a final da Liga Europa de 2023, quando o Sevilla venceu a Roma e conquistou seu sétimo título. A arena também foi utilizada na Eurocopa de 2020 e recebeu a Supercopa da Europa de 2020, vencida pelo Bayern de Munique.

Antes disso, porém, o mata-mata promete confrontos pesados - incluindo um duelo que se tornou recorrente nas últimas temporadas.

Todos os confrontos das oitavas

Paris Saint-Germain x Chelsea

Galatasaray x Liverpool

Manchester City x Real Madrid

Atalanta x Bayern de Munique

Newcastle x Barcelona

Atlético de Madrid x Tottenham

Bodo/Glimt x Sporting

Bayer Leverkusen x Arsenal

Real Madrid x Manchester City de novo

Manchester City e Real Madrid voltarão a se enfrentar na fase eliminatória. O confronto tem sido frequente na Champions: os clubes já duelaram 15 vezes, com cinco vitórias para cada lado e cinco empates.

Nas últimas quatro temporadas, o encontro aconteceu sempre no mata-mata, com três classificações do time espanhol e uma do inglês. Nesta edição, eles também se cruzaram na fase inicial, e o City venceu por 2 a 1.

Regra dá vantagem aos melhores da fase de liga

Uma das novidades da atual Champions é a vantagem concedida aos oito times com melhor desempenho na fase de liga. Eles decidem os confrontos eliminatórios em casa.

Entram nessa condição: Arsenal, Bayern de Munique, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting e Manchester City. Se algum deles for eliminado, o adversário que avançar assume o posto e passa a ter o direito de decidir como mandante.

Datas

Oitavas de final: 10 a 18 de março

Quartas de final: 7 a 15 de abril

Semifinais: 26 de abril a 6 de maio

Final: 30 de maio