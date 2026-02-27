Acesse sua conta
Neymar marca duas vezes contra o Vasco, decide e tira o Santos da lanterna

Camisa 10 marcou golaço e conduziu time paulista à primeira vitória no campeonato

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 07:44

Neymar
Neymar Crédito: Divulgação/santos

Debaixo de chuva intensa na Vila Belmiro, o Santos conquistou sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro ao bater o Vasco por 2 a 1. O protagonista foi Neymar, autor dos dois gols da equipe paulista em uma partida que teve provocação, discussão e resposta em grande estilo dentro de campo.

O triunfo levou o time dirigido por Juan Pablo Vojvoda aos quatro pontos, encerrando a quarta rodada na 13ª colocação e fora da zona de rebaixamento. Já o Vasco, com apenas um ponto somado, terminou na última posição.

Pelo calendário, o Santos volta a jogar pelo Brasileirão no dia 10, fora de casa, contra o Mirassol. O Vasco enfrenta o Palmeiras no Rio dois dias depois. Antes disso, o clube carioca disputa a semifinal do Campeonato Carioca diante do Fluminense neste domingo.

Neymar em destaque

Neymar começou discreto, inclusive errando o primeiro passe da partida e reclamando de faltas não marcadas. Mas precisou de 24 minutos para transformar participação tímida em protagonismo. Após troca de passes que envolveu Bontempo e Moisés, o camisa 10 apareceu para finalizar de primeira e deslocar Léo Jardim.

Na comemoração, dançou perto da bandeirinha de escanteio e pediu silêncio.

O jogo ficou mais quente depois do gol. Neymar discutiu com Thiago Mendes ainda com a bola rolando. A troca de provocações terminou com cartão amarelo para os dois.

No intervalo, o atacante não poupou palavras ao falar ao Sportv: "É sempre ele que arruma confusão. Sempre ele que quer dar uma de machão. Com todo respeito, é um babaca. Já me quebrou uma vez no PSG e me prometeu hoje. Vamos ver se ele é homem o suficiente para me quebrar de novo".

O jogo

Antes do intervalo, o Vasco aproveitou um vacilo santista. Miguelito perdeu a bola na intermediária, Piton acionou Andrés Gómez, e o colombiano cruzou rasteiro para Barros empurrar para as redes, sem goleiro: 1 a 1.

Até ali, o confronto era equilibrado. O Santos havia levado perigo em contra-ataque puxado por Bontempo, enquanto o Vasco assustara com Nuno Moreira, parado por Brazão dentro da área.

No segundo tempo, sob chuva ainda mais forte, Neymar voltou a se estranhar com Thiago Mendes em disputa próxima à lateral. Desta vez, o árbitro apenas advertiu verbalmente.

Aos 15 minutos, porém, veio o lance decisivo. Após lançamento de Arão e falha na comunicação entre Saldivia e Paulo Henrique, a bola sobrou para Neymar. Ele avançou até a entrada da área e, com categoria, aplicou uma cavadinha sobre Léo Jardim para definir o placar: 2 a 1.

Foi a atuação que o Santos precisava - e que teve a assinatura do seu camisa 10.

Tags:

Neymar

